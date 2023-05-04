«Борнмут» — «Челси». Зря Лэмпард в это ввязался

Синие проиграли все шесть матчей после возвращения легенды, и предпосылок к улучшению ситуации не видать.

6 мая состоится матч 35-го тура АПЛ «Борнмут» — «Челси». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «аристократов» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.00. Успех «вишен» оценён экспертами в 3.90. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Борнмут» — «Челси» 6 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Борнмут» — «Челси» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.47. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21. Поставить на «обе забьют» можно за 1.83.

Анализ и прогноз на матч 35-го тура чемпионата Англии «Борнмут» — «Челси» (06.05.2023)

Миновали полуфинальные встречи Кубка Англии, а также 34 тура АПЛ. На 6 мая запланирована встреча, которая откроет программу 35-го тура. На стадионе «Виталити» в Борнмуте встретятся местный «Борнмут» и «Челси». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

Примерно в середине сезона у «Борнмута» был крайне неудачный отрезок. Клуб часто проигрывал и очень много пропускал. Некоторое время он находился в зоне вылета. Однако руководство не стало принимать поспешных решений и выделило Гари О'Нилу время на исправление ситуации.

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Как оказалось позднее, не зря. Британский специалист нашёл правильные слова для мотивации своих подопечных, а также отладил плохо функционирующие механизмы игры «вишен». За последние девять туров они уступили только «Астон Вилле» (0:3), «Брайтону» (0:2) и «Вест Хэму» (0:4).

Обыграл «Борнмут» сначала «Ливерпуль» (1:0), «Фулхэм» (2:1) и «Лестер» (1:0), а затем «Тоттенхэм» (3:2), «Саутгемптон» (1:0) и «Лидс» (4:1). Таким образом, он поднялся на 13-е место в турнирной таблице АПЛ. У него столько же очков, сколько у «Челси», но сыграно на один матч больше.

Руководству «аристократов» стоило бы поучиться у «Борнмута». У «вишен» намного меньше ресурсов, но благодаря терпению боссов у них есть поставленная командная игра и хорошие результаты. Не исключено, что сезон подопечные Гари О'Нила закончат выше в турнирной таблице, чем «Челси».

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Драма «аристократов» тянется уже довольно давно — с тех пор как покинул клуб Роман Абрамович. Новые владельцы взяли на должность главного тренера Грэма Поттера и закупили под него на огромную сумму новичков. Некоторые новобранцы до сих пор не адаптировались. Командной игры у синих практически нет.

Позднее Грэм Поттер был уволен. Его место занял Фрэнк Лэмпард. Это решение лишь усугубило кризис синих. Во всех шести матчах после возвращения 44-летнего бывшего легендарного полузащитника «Челси» потерпел поражения. Это антирекорд.

Лондонцы вылетели из Лиги чемпионов, дважды уступив «Реалу» с одинаковым счётом — 0:2. В АПЛ они проиграли «Вулверхэмптону» (0:1), «Брайтону» (1:2), «Брентфорду» (0:2) и, наконец, «Арсеналу» (1:3). В сумме пропустили синие 12 мячей, но этот показатель вполне мог бы быть выше.

Регулярно выручал Кепа Аррисабалага. Испанский голкипер совершил за этот период времени целых 28 сейвов. Сами при этом «аристократы» забили лишь два мяча. С результативностью и реализацией у них беда. И как тут не отметить Михаила Мудрика, ставшего частью глобальной закупки синих.

Взятый за большие деньги украинец провёл в АПЛ уже 507 минут, но не отметился за этот отрезок времени ни единым забитым мячом. На игрока оказывают огромное давление болельщики. Во встрече с «Арсеналом» полузащитник появился на поле на 71-й минуте. Во время игры его освистывали и светили в лицо лазерной указкой.

Примечательно, что один из фанатов «Арсенала» даже был арестован за это после игры. Так или иначе, пока что Мудрик совсем не вписывается в команду. Да и в целом дела у «аристократов» идут ужасно. За 22 последних тура в АПЛ они выиграли всего лишь четыре матча. Не к такому «Челси» мы привыкли.

Сдаётся, в предстоящей встрече «Борнмут» как минимум не проиграет. Дополнительное преимущество ему даёт то, что игра состоится на домашнем стадионе. За 17 туров дома «вишни» потерпели семь поражений, причём большая часть пришлась на тот период, когда они переживали спад.

К предстоящему матчу подопечные Гари О'Нила подходят в замечательной форме, чего не скажешь об «аристократах». После того как «Арсенал» обыграл «Челси», небезызвестный Джейми Каррагер заявил, что это было в плохом смысле шокирующее выступление от синих.

Владелец «Челси» обратился к болельщикам на фоне неудач лондонского клуба.

Каррагер отметил, что, к сожалению, для Лэмпарда, его штаба и болельщиков лондонской команды всё могло обернуться ещё хуже. Он также признался, что удивительно видеть, как низко пали «аристократы» за последние 12 месяцев. Предлагаем поставить на то, что «вишни» как минимум не проиграют. 1Х принимается за коэффициент 1.86.

Прогноз и ставки на матч 35-го тура АПЛ «Борнмут» — «Челси» 6 мая 2023 года

На данном этапе «Борнмут» смотрится в разы предпочтительнее, чем «Челси». За последние девять туров в АПЛ он одержал больше побед, чем «аристократы» за последние пять месяцев. У «вишен» меньше резервов, но футбол у них поставлен в разы лучше синих. Плюс встреча состоится на домашнем стадионе. Всё ведёт к тому, что безвыигрышная серия подопечных Лэмпарда продлится.

Ставка: «Борнмут» не проиграет за коэффициент 1.86.

Экспресс с коэффициентом 8.16.

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