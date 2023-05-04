«Балтика» — «Кубань». Игнашевич держится рекорда

Отрыв от догоняющего «Рубина» сократился до двух очков, но калининградцы не сбавят перед финишем. Беспроигрышная серия продлится!

6 мая состоится матч 30-го тура Первой лиги «Балтика» — «Кубань». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу калининградцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50. Успех краснодарцев оценён экспертами в 7.70. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Первой лиги «Балтика» — «Кубань» 6 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч Первой лиги «Балтика» — «Кубань» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.95. Поставить на «обе забьют» можно за 2.36.

Анализ и прогноз на матч 30-го тура Первой лиги «Балтика» — «Кубань» (06.05.2023)

Сезон стремительно близится к завершению. В Первой лиге идёт активная борьба за выход в РПЛ. На 6 мая запланировано семь встреч 30-го тура. В одной из них на стадионе «Калининград» померяются силами «Балтика» и «Кубань». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Рекордная беспроигрышная серия «Балтики» в Первой лиге насчитывает уже 28 матчей. Она по-прежнему возглавляет турнирную таблицу. Однако из-за большого количества ничьих на последнем отрезке сезона отрыв калининградцев от догоняющего «Рубина» сократился до двух очков.

Малафеев: у Одоевского есть все шансы стать вратарём сборной.

В последних семи турах Первой лиги калининградцы обыграли лишь «КАМАЗ» (1:0) и располагающуюся в зоне вылета «Уфу» (3:2). Вничью они сыграли с «Акроном» (1:1), махачкалинским «Динамо» (0:0), «Родиной» (0:0), «Енисеем» (1:1) и «Нефтехимиком» (0:0).

Удастся ли Сергею Игнашевичу сохранить за своей командой первое место? Бывший защитник ЦСКА заслуживает особой похвалы. Несмотря на сильно ограниченные ресурсы, ему удалось сделать из «Балтики» одного из главных претендентов на выход в РПЛ.

Тренер «Балтики» Дмитрий Мичков в недавнем интервью поделился впечатлением, что Игнашевич является фанатом своего дела. Он отметил, что Сергей проводит много времени за изучением игры топовых европейских клубов, а также за выявлением сильных и слабых сторон соперников. Результаты свидетельствуют о том, что делает он это не напрасно.

Владелец «Челси» обратился к болельщикам на фоне неудач лондонского клуба.

Так или иначе в грядущем матче «Балтику» не ждёт лёгкая прогулка. «Кубань» полностью провалила первую половину сезона, но её руководство своевременно приняло решение произвести смену главного тренера. Должность занял опытный Андрей Сосницкий, прекрасно знакомый с системой клуба.

За последние восемь туров в Первой лиге краснодарцы под руководством Сосницкого не проигрывали. Вничью они сыграли с «Аланией» (1:1), «Волгарём» (1:1), «СКА-Хабаровск» (2:2), «Краснодаром-2» и «Акроном» (в обоих случаях 1:1).

Победы жёлто-зелёные одержали в матчах с «Велесом» (3:2), «Шинником» (2:0) и «Арсеналом» (2:1). Таким образом, они поднялись на 14-ю строчку в турнирной таблице Первой лиги. Мотивации у краснодарцев не меньше, чем у «Балтики», ведь отрыв от зоны вылета составляет всего четыре очка.

При таком раскладе выявить фаворита в предстоящем матче становится проблематично. Хотя предпочтительнее выглядит лидирующая «Балтика». Думается, в оставшейся части сезона она поднажмёт, чтобы не пропустить вперёд «Рубин».

Предлагаем поставить на то, что «Балтика» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 1.90. Во второй половине сезона у калининградцев заметно ухудшилась результативность. Это и неудивительно, ведь держать высокий темп без хорошей глубины состава весьма проблематично. Плюс соперники попадались неслабые.

За последние 13 туров в Первой лиге калининградцы лишь три раза забили больше двух мячей за матч. Но и сами они за этот период времени пропустили только шесть голов. Защита у «Балтики» одна из самых крепких. За 29 туров в Первой лиге меньше неё пропустили только «Нефтехимик» и махачкалинское «Динамо».

Холанд забил больше мячей, чем пять команд АПЛ.

У краснодарцев тоже крепкая защита. За 29 туров они пропустили лишь 33 мяча. Сами забили 32. Благодаря Сосницкому результативность жёлто-зелёных выросла, но ничьих слишком много. Вполне вероятно, что не будет победителя и в предстоящем матче. История очных встреч насчитывает три матча, и все они заканчивались ничейными исходами — 0:0, 1:1 и 0:0.

Прогноз и ставки на матч Первой лиги «Балтика» — «Кубань» 6 мая 2023 года

У «Балтики» больше шансов на победу. Она стабильнее и интереснее. Кроме того, встреча состоится в Калининграде, что даёт фору подопечным Игнашевича. Думается, они как минимум не проиграют. Смена главного тренера пошла «Кубани» на пользу. Добавляет ей мотивации борьба за выживание. Вполне вероятно, краснодарцам удастся зацепиться за ничью, как это было во всех трёх очных встречах. Большого количества голов при этом не ждём. У обеих команд очень крепкие линии обороны.

Ставка: «Балтика» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 1.90.

Экспресс с коэффициентом 8.16.

Месси разочарован в «ПСЖ».

Семшов: Малком однозначно сильнее Промеса.

Ротен: мы движемся к увольнению Месси из «ПСЖ».

Владелец «Челси» обратился к болельщикам на фоне неудач лондонского клуба.