«Торпедо» — «Ахмат». Клотет сделал ещё хуже?

6 мая состоится матч 26-го тура чемпионата России «Торпедо» — «Ахмат». Начало – в 16:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу грозненцев можно с коэффициентом 1.96. Успех москвичей оценивается в 3.74. На ничью дают коэффициент 3.58.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч 26-го тура РПЛ «Торпедо» — «Ахмат» 6 мая 2023 года

Букмекеры считают, что игра 26-го тура чемпионата России «Торпедо» — «Ахмат» не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.98, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.86. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.44. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.78.

Анализ и прогноз на матч 26-го тура чемпионата России «Торпедо» — «Ахмат» (06.05.2023)

Игра 26-го тура РПЛ «Торпедо» — «Ахмат» пройдёт 6 мая на поле стадиона «Лужники» (Москва). Начало — в 16:30 мск. У хозяев поля практически не осталось шансов избежать вылета. По словам президента клуба, в оставшихся встречах футболисты отблагодарят болельщиков за поддержку.

Сложно найти логику в решениях тренерского штаба автозаводцев. Перед решающей игрой сезона с «Сочи» от основы отстранены три футболиста, которые составляли костяк команды. Адекватно заменить защитников Кутепова и Журавлёва, а также полузащитника Нетфуллина оказалось невозможно.

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Экспериментальный центр обороны «Торпедо» трещал по швам. Соперник довольно легко проникал в штрафную площадь и наносил удары по воротам голкипера практически без помех.

Создать какое-либо подобие контригры оказалось делом крайне сложным. Кроме опытного Рязанцева, двигать мяч в линию атаки практически некому. Задействовать правого хавбека Эркинова оказалось делом бесперспективным — уровень технического брака у футболиста зашкаливал.

Что планирует предпринять Клотет перед игрой с «Ахматом» — предсказать сложно. Да и выбора у специалиста практически нет. Делать акцент на несыгранную оборону станет заведомо проигрышным вариантом. Тактически грамотный «Ахмат» разберёт воздушный замок автозаводцев без особых хлопот.

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По итогу 25 туров «Торпедо» прочно осело на последнем месте таблицы. В активе хозяев 13 очков. От 14-й строчки, которая отправляет в стыковые матчи, автозаводцев отделяет восемь очков. Судя по всему, судьба клуба предрешена.

На фоне бедствующего «Торпедо» команда из Грозного результативно проводит весенний отрезок чемпионата. Главный тренер Ташуев придерживается сбалансированной схемы, в которой каждому футболисту предоставляется шанс раскрыть лучшие качества.

Постепенно набирая очки практически в каждом туре, «Ахмат» оказался на пятой строчке турнирной таблицы. Умелое использование прессинга и быстрый перевод мяча в линию атаки обеспечивают подопечным Ташуева преимущество над большинством соперников.

Поражение в минувшем туре ЦСКА со счётом 1:3 оказалось не самым главным разочарованием для команды. Лидер состава Лечи Садулаев получил травму крестообразной связки. Медицинский штаб сообщил, что сезон для 23-летнего хавбека закончен досрочно.

«Сочи» и «Торпедо» провели семь очных встреч. Преимущества нет ни у одной из команд — у каждой по три победы, и одна встреча завершилась вничью. Автозаводцам предстоит играть за престиж клуба, поскольку реальных шансов избежать вылета практически не осталось. Сложно предположить, как будет мотивировать футболистов Клотет.

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С другой стороны, «Ахмат» в полном порядке. Давление на команду отсутствует, а текущий результат стоит признать вполне удовлетворительным. Даже травма Лечи Садулаева поможет проявить себя одному из запасных. Нет волшебного средства у Клотета, чтобы за неделю в корне изменить игру. «Торпедо» доигрывает сезон, который так и не стал переломным в запутанной истории клуба. Рекомендуем рассмотреть ставку на победу «Ахмата» за коэффициент 1.96.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Торпедо» — «Ахмат» 6 мая 2023 года

Главный тренер Клотет не захотел разбираться в менталитете футболистов и предпочёл жесткими решениями встряхнуть команду, но добился противоположного эффекта. Без лидеров автозаводцы потеряли даже зачатки комбинационной игры. Учитывая хаос и растерянность у аутсайдера, поставим на победу подопечных Ташуева за 1.96.

Ставка: победа «Ахмата» за 1.96.

Экспресс с коэффициентом 8.16.

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