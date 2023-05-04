«Ростов» — «Факел». Виктор Онопко испортит дебют Евсеева

6 мая состоится матч 26-го тура РПЛ «Ростов» – «Факел». Начало – в 19:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу ростовчан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.70. Успех воронежцев оценивается аналитиками коэффициентом 4.85. Поставить на ничью предлагают за 3.80.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ростов» — «Факел» 6 мая 2023 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Ростов» – «Факел» получится результативным: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал больше 2.5 мяча – за 1.94. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.58. Поставить на «обе забьют» можно за 1.87.

Анализ и прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Факел» (06.05.2023)

В программе первого игрового дня 26-го тура чемпионата России по футболу три матча. Завершает её встреча в Ростове, где на одноимённом стадионе команда Валерия Карпина примет гостей из Воронежа – «Факел». Стартовый свисток в матче прозвучит в 19:00 мск.

«Ростов» по-прежнему остаётся главным преследователем «Зенита», который в скором времени может гарантировать себе чемпионский титул. Тем не менее сейчас жёлто-синие уже в меньшей степени думают о преследовании, так как важнее просто сохранить второе место. Московские клубы «Спартак» и ЦСКА отстают всего на одно и два очка соответственно.

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Результаты подопечных Карпина нельзя назвать стабильными, однако тренер выжимает практически максимум из того, что у него есть. Уже полтора месяца ростовчане не проигрывают. За этот период времени в девяти матчах во всех турнирах они победили пять раз и четыре сыграли вничью в основное время. В то же время все четыре ничейных результата были зафиксированы в пяти последних играх.

Впрочем, провалом это назвать не получится. Календарь «Ростов» не щадил – в соперниках были «Краснодар» (1:2 П), «Оренбург» (2:2), «Зенит» (0:0) и «Спартак» (1:1). Двое первых славятся своей атакой и матчи проводили дома, а с «Зенитом» и «Спартаком» ростовчане смотрелись уверенно. Игра с красно-белыми и запомнилась драматической концовкой. Жёлто-синие упустили преимущество на 94-й минуте, а Карпин был удалён за споры с арбитром.

Кто-то посчитает, что тренеру сборной России не помешает отдохнуть, так как в последнее время он был излишне эмоционален. Однако справится ли без него команда – большой вопрос. С недавних пор «Ростов» допускает немало ошибок в обороне и пропускал минимум один гол в четырёх из пяти последних встреч РПЛ.

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«Факел» способен этим воспользоваться, так как голевая серия гостей насчитывает уже три матча. «Ахмату», «Оренбургу» и «Динамо» воронежцы забили четыре гола. Три мяча на счету лучшего бомбардира команды Георгия Гонгадзе – в активе российского форварда девять голов в нынешнем сезоне. Он ворвался в первую десятку бомбардиров чемпионата России.

Но у «Факела» сейчас нет определённости с будущим. Он идёт в зоне вылета, а чтобы из неё выбраться, необходимо минимум четыре очка. В последнем туре воронежцы удивили многих, прервав безвыигрышную серию. Они обыграли «Динамо» со счётом 2:0, но спустя всего три дня руководство клуба решило расстаться с главным тренером Дмитрием Пятибратовым, пригласив вместо него Вадима Евсеева.

47-летний специалист пришёл из ярославского «Шинника», с которым долго был в числе претендентов на повышение в Первой лиге. Он отличается твёрдым характером и, по слухам, очень требовательный к футболистам. Если кто-то ошибается, то он может отстранить его. Возможно, именно такой наставник и нужен «Факелу», чтобы не провалить концовку сезона.

Остаётся провести всего пять туров. Помимо «Ростова, ещё предстоят выезды к «Локомотиву» и «Зениту», где без удачи очки не раздобыть. Едва ли Евсееву хватит времени, чтобы не просто привить команде свой стиль игры, но и подготовить её к важным матчам физически.

Не исключено, что «Факел» покажет хорошую игру, находясь на эмоциональном подъёме из-за прихода нового тренера. Тем более что в основное время воронежцы не уступали «Ростову» в трёх последних матчах. Тем не менее хозяева в отличной форме – в пяти последних встречах с представителями нижней части таблицы у них пять побед. Жёлто-синие не могут себе позволить потерять очки. Поэтому хорошо смотрится ставка победа хозяев и тотал больше 1.5 мяча с коэффициентом 2.19.

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Прогноз и ставка на матч РПЛ «Ростов» — «Факел» 6 мая 2023 года

Важнейший матч для команд состоится в не самое подходящее время. Вадиму Евсееву сразу же предстоит матч с одним из фаворитов. У «Ростова» тоже проблемы, ведь Валерий Карпин в последнем туре получил красную карточку. Сомнительно, что болельщики увидят вязкую тактическую игру. Воронежцы нуждаются в очках, поэтому придётся рисковать. Это всегда провоцирует массу ошибок в обороне, которыми точно воспользуется нападение ростовчан. Минимум два гола соперники забьют, однако дома «Ростов» своего добьётся.

Ставка: победа «Ростова» и тотал больше 1.5 мяча за 2.19.

Экспресс с коэффициентом 8.16.

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