«Ланс» — «Марсель». Экс-футболист «Спартака» на хвосте у «ПСЖ»

Есть даже шансы навязать борьбу за чемпионство лидеру, но как минимум можно забрать прямую путёвку в Лигу чемпионов.

6 мая 2023 года состоится матч Лиги 1 «Ланс» — «Марсель». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекерская контора «Фонбет» отдаёт преимущество хозяевам: поставить на победу «Ланса» можно с коэффициентом 2.40. Шансы провансальцев оценены в 3.00. Заключить пари на ничью предлагается за 3.55.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Ланс» — «Марсель» 6 мая 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Ланс» — «Марсель» будет результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.95. Ставки на то, что марсельцы победят со счётом 1:0, принимаются за 9.00 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Франции «Ланс» — «Марсель» (06.05.2023)

В субботу вечером на стадионе «Боллар-Делелис» встретятся «Ланс» и «Марсель» – одни из лучших команд Лиги 1 этого сезона.

Хозяева поля занимают третье место в турнирной таблице, отставая на одно очко от «Марселя», который находится на второй строчке. Отставание от лидера «ПСЖ» составляет пять очков.

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Команда Франка Эза находится в отличной форме. Она победила «Тулузу» со счётом 1:0 в последнем туре. Таким образом, «Ланс» выиграл шесть из семи матчей в чемпионате Франции.

Последние встречи кроваво-золотых были относительно результативными: в пяти из семи игр с участием клуба было забито более 2.5 мяча.

В чемпионате Франции «Ланс» очень силён на домашней арене, так как выиграл 14 из 16 матчей текущего сезона. В последнее время кроваво-золотые были очень результативны на своём поле, забивая не менее двух голов в четырёх из пяти встреч.

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«Марсель» находится на втором месте в турнирной таблице, отставая на пять очков от действующего чемпиона — «ПСЖ». Гостей трудно победить, так как они не проигрывали в восьми последних матчах, одержав пять побед. В Лиге 1 марсельцы отличаются высокой результативностью, забивая не менее двух мячей в пяти из семи последних игр Лиги 1.

В последнее время «Марсель» демонстрирует выдающиеся результаты на выезде: он не уступал в 11 матчах в гостях, одержав девять побед. Можно ли сказать, что этот матч окончательно повлияет на распределение путёвки в Лигу чемпионов? Вероятно, да! Каким бы удачливым и стабильным ни был «Ланс», текущая форма у «Марселя» не хуже, а местами лучше.

Мы считаем, что старания Самуэля Жиго на протяжении сезона не будут напрасными и он попадёт в ЛЧ. «Лансу» же придётся рассчитывать на квалификацию в турнир. Рекомендуем сделать ставку на победу гостей за коэффициент 3.00 по линии «Фонбет». Букмекерская контора дарит фрибет 2000 рублей за регистрацию.

Ставка: победа «Марселя» за 3.00.

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