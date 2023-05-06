«Наполи» — «Фиорентина». В честь чемпионства!

Команда Хвичи выиграла скудетто, но решит поздравить с этим болельщиков на родном стадионе, победив фиолетовых.

7 мая состоится матч 34-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Фиорентина». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу неаполитанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.88. Успех флорентийцев оценён экспертами в 4.20. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Лучшие прогнозы на Серию А.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Наполи» — «Фиорентина» 7 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Наполи» — «Фиорентина» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.08. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44. Поставить на «обе забьют» можно за 1.74.

Анализ и прогноз на матч 34-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Фиорентина» (07.05.2023)

В Серии А на 7 мая запланированы три встречи 34-го тура. В одной из них на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе померяются силами действующий чемпион Италии «Наполи» и «Салернитана». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Сыграв вничью с «Удинезе» (1:1) во встрече последнего тура Серии А, «Наполи» досрочно стал чемпионом Италии. Для неаполитанцев скудетто стало первым за последние 33 года. Трудно представить, какие эмоции получили футболисты и главный тренер Лучано Спаллетти.

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Один из ведущих игроков «партенопейцев» Маттео Политано заявил, что он покрасит волосы в синий цвет и набьёт татуировку в честь чемпионства. Также в сеть утекло видео из раздевалки «Наполи», на котором от радости плачет бывший полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия.

Грузин стал одним из главных виновников победы неаполитанцев в чемпионате Италии. Он забил 12 мячей и сделал 10 результативных передач в 29 матчах. Хотя статистика не до конца отражает его вклад. Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин отметил, что Хвича – настоящий командный игрок.

Именно за счёт поставленной комбинационной командной игры «Наполи» выиграл скудетто. Мастерство футболистов сыграло немаловажную, но всё же второстепенную роль. Также стоит отметить, что Спаллетти не боялся экспериментировать, что здорово увеличило глубину и качество состава «партенопейцев».

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Есть ли у «Фиорентины» шанс обыграть пребывающий на эмоциональном подъёме «Наполи»? «Лилии» располагаются лишь на восьмом месте в турнирной таблице Серии А. Шансов закончить сезон в зоне еврокубков у них практически нет. Отставание от занимающей седьмую строчку «Ромы» составляет целых 12 очков.

К тому же на финальном отрезке сезона у флорентийцев проглядывается небольшой спад. В последних пяти турах Серии А они победили только замыкающую турнирную таблицу «Сампдорию» (5:0). Вничью сыграли со «Специей» (1:1), «Аталантой» (1:1) и «Салернитаной» (3:3). Уступили «Монце» (2:3).

Результаты обусловлены тем, что Винченцо Итальяно решил поберечь силы для Кубка Италии, в котором его подопечные дошли до финала, а также для Лиги конференций. Совсем скоро «лилий» ждут полуфинальные матчи с «Базелем». Не исключено, что в предстоящей игре ряд лидеров останется на скамейке запасных.

Также стоит отметить, что у флорентийцев имеются проблемы с выездами. За 16 туров в гостях они выиграли только пять матчей и четыре встречи закончили вничью. Забил клуб 19 мячей, а пропустил 18. Поставить на победу неаполитанцев можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.88.

«Партенопейцы» выиграли 25 из 33 матчей Серии А. За этот отрезок времени они забили 69 мячей, а пропустили только 23. После победы в чемпионате Италии «партенопейцы» вряд ли станут сбавлять обороты. Спаллетти наверняка будет чаще экспериментировать, но вряд ли это отразится на результатах.

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Напротив, команда из Неаполя выступит с дополнительным воодушевлением. Тем более встреча с «Фиорентиной» станет первой домашней для «партенопейцев» в роли действующих чемпионов Италии. Думается, они порадуют болельщиков победой.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Наполи» — «Фиорентина» 7 мая 2023 года

Полагаем, долгожданное скудетто придаст «Наполи» дополнительный импульс. Клуб пребывает на подъёме. Это и поддержка болельщиков наверняка помогут обыграть «Фиорентину», которая уже практически лишилась шансов закончить сезон в зоне еврокубков. «Лилии» сосредоточены на Лиге конференций. Весьма вероятно, Винченцо Итальяно побережёт силы ключевых игроков, что упростит жизнь «партенопейцам».

Ставка: победа «Наполи» за коэффициент 1.88.

Экспресс с коэффициентом 22.81.

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