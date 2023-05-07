УНИКС — «Локомотив-Кубань». Секулич вдохновляет

8 мая пройдёт второй матч финала Единой лиги ВТБ УНИКС – «Локомотив-Кубань». Начало – в 14:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу казанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.44. Успех краснодарцев оценивается в 2.87.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Единой лиги ВТБ УНИКС — «Локомотив-Кубань» 8 мая 2023 года

Букмекеры сомневаются в результативности второго матча УНИКС – «Локомотив-Кубань»: тотал больше 164.5 очка идёт за 1.91, а тотал меньше 164.5 очка – за 1.87. «Локомотив-Кубань» считается фаворитом на победу в финале: поставить на него можно с коэффициентом 1.68, а победа УНИКСа в плей-офф Единой лиге ВТБ оценивается в 2.11.

Анализ и прогноз на матч Единой лиги ВТБ УНИКС — «Локомотив-Кубань» (08.05.2023)

Первый матч финала Единой лиги ВТБ не разочаровал. Сказка «Локомотива», который на предыдущей стадии сенсационно выбил ЦСКА, продолжается. Несмотря на то что две первые встречи серии проходят в Казани, краснодарцы начали с победы со счётом 88:76.

Плей-офф для казанцев начался с трёх уверенных побед над «Пармой-Пари», но в полуфинале с действующим чемпионом «Зенитом» было уже тяжело. Победа со счётом 4-3 в серии и 80:79 в решающем седьмом матче.

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«Локомотив-Кубань» в четвертьфинале всухую обыграл в серии нижегородцев, а в полуфинале попал на ЦСКА. Исход серии решался в седьмом матче, но и его оказалось мало, основное время закончилось со счётом 85:85, и уже в овертайме команда Александра Секулича выиграла со счётом 18:15.

Более мощный и опытный УНИКС считался фаворитом финальной серии. Он всё же занял второе место в регулярке, плюс начинал серию дома, да и состав у казанцев подобран очень хороший. Начало матча ничего не предвещало, казанцы диктовали на площадке свои условия, но в конце краснодарцы поднажали и сократили отставание в четверти до минимума.

Дальше «Локомотив» начал прибавлять. Андрей Мартюк и Девон Акун-Пёрселл хорошо вошли в игру со скамейки. Такое впечатление, что Александр Секулич шикарно подгадал с тем, чтобы оставить в запасе лучшего молодого игрока. Мартюк здорово вошёл в игру, а у хозяев подобного козыря не оказалось.

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Велимир Перасович отлично отработал в большом перерыве, внёс необходимые изменения и зарядил команду так, что вторую половину УНИКС начал с преимущества 10:0, но потом, как и в первой четверти, почти позволил гостям отыграться. Концовка матча осталась за гостями, такое впечатление, что у них получалось всё, а казанцы просто устали.

Интересно получается, но свои лучшие матчи в плей-офф «Локомотив» демонстрировал в основном на выезде. Две победы над нижегородцами, три победы над ЦСКА, включая решающую в седьмой встрече. А теперь вот финальную серию начал с выездной победы над УНИКСом, который ранее в плей-офф дома ещё не проигрывал.

Прогноз и ставки на матч Единой лиги ВТБ УНИКС — «Локомотив-Кубань» 8 мая 2023 года

Во втором матче «Локомотив» снова недооценивают. По большому счёту краснодарцы ничуть не хуже соперника, они грамотно обороняются и оказались готовы к финалу даже лучше опытного УНИКСа. Александр Секулич проделал большую работу, его команда на ходу, а победа в первом матче должна только добавить ей уверенности в своих силах.

Ставка: победа «Локомотива-Кубань» за 2.87.

Экспресс с коэффициентом 12.34.

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