«Милан» — «Интер». Мало кто верил в Индзаги

10 мая состоится матч полуфинала Лиги чемпионов «Милан» – «Интер». Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами «змей»: поставить на победу «Интера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.43. Успех «Милана» оценивается аналитиками коэффициентом 3.04. Поставить на ничью предлагают за 3.22.

Лучшие прогнозы на Лигу чемпионов.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Милан» — «Интер» 10 мая 2023 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Милан» – «Интер» получится результативным: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал больше 2.5 мяча – за 2.33. Если забьют «дьяволы», сыграет коэффициент 1.44. Гол «змей» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.34. Поставить на «обе забьют» можно за 1.95.

Анализ и прогноз на матч Лиги чемпионов «Милан» — «Интер» (10.05.2023)

Лига чемпионов подбирается к решающим матчам. В турнире осталось всего четыре клуба, два из которых через месяц сойдутся в финале в Стамбуле. На этой неделе нас ждёт миланское дерби – «Милан» принимает «Интер». Стартовый свисток в матче прозвучит в 22:00 мск.

«Милан» тяжело возвращался в игру после чемпионата мира. Подопечные Стефано Пиоли выдавали длительные серии без побед вплоть до семи матчей и до сих пор не могут закрепиться в зоне Лиги чемпионов. Тем не менее с недавних пор тренеру удалось вернуть уверенность команде. «Россонери» не проигрывали в девяти последних матчах во всех турнирах.

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Стоит отметить, что на домашнем стадионе «Милан» уже давно не допускает ошибок. На «Сан-Сиро» беспроигрышная серия также насчитывает девять встреч. В них были добыты шесть побед, при этом не пропущено ни одного мяча.

В ЛЧ они и вовсе преподнесли лёгкую сенсацию, дважды не уступив в матчах с «Наполи»: победа дома (1:0) и ничья в гостях (1:1). Хозяева всегда действовали в осторожном контратакующем стиле, наказывая соперника за ошибки. В четырёх встречах плей-офф Лиги чемпионов красно-чёрные забили только три гола, но пропустили один.

Впрочем, стабильными эти результаты тоже не назвать. В девяти играх четыре победы, но пять ничьих. «Милан» мало забивает, за данный период лишь в трёх матчах удалось поразить чужие ворота больше одного раза.

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Добавляет проблем тренеру неопределённость с состоянием лучшего бомбардира. Рафаэл Леау, который в этом сезоне забил 13 голов и отдал 13 передач, может не сыграть из-за проблем с мышцами. Однако в клубе ответили, что, вероятнее всего, он выйдет на поле.

У «Интера» подобных сложностей в атаке нет. Да так, что Симоне Индзаги может позволить себе провернуть ротацию в важном матче с «Ромой» (2:0), оставив на скамейке Лаутаро Мартинеса и Эдина Джеко. Каждый из них нужен в дерби – они забили три из четырёх последних голов в ворота «Милана» в двух очных матчах. Оба раза «Интер» побеждал.

«Нерадзурри» в великолепной форме. Ещё в конце марта в итальянской прессе активно поднимался вопрос, кто заменит Индзаги, но теперь специалистом восхищаются. Это и неудивительно, ведь у гостей пять побед подряд во всех турнирах. Они доминируют почти в каждой встрече и в среднем забивают по три гола за матч.

Переломным моментом во многом стала игра с «Бенфикой» в четвертьфинале. Победа в Лиссабоне была для «Интера» первой за семь матчей. С тех пор только «Монца» в чемпионате сумела обыграть миланский клуб. Примечательно, что поражение домашнее, тогда как на выезде чёрно-синие одержали четыре победы подряд, а в семи матчах не проиграли.

В отличие от соперника, «нерадзурри» не просто качественно действуют в обороне, но и стабильно много забивают. В четырёх последних матчах в гостях «Интер» не пропускал голов, но сам забил 13 мячей. В Лиге чемпионов на чужом поле гости не смогли реализовать свои моменты только в Германии и Португалии.

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Команды сейчас равны – обе выдают длинные беспроигрышные серии и почти не пропускают голов. Кроме того, не забываем, что это одно из главных дерби Европы, да ещё и в Лиге чемпионов. У «Милана» не так много ресурсов впереди, потому даже дома он будет действовать в выжидательном темпе, а «Интеру» в гостях рисковать смысла мало. Не ждём большого количества голов, но у команды Индзаги шансов больше. Ставка на то, что гости не проиграют и тотал меньше 2.5 мяча за 2.16, выглядит логично.

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Милан» — «Интер» 10 мая 2023 года

Спустя 18 лет миланское дерби вновь состоится в Лиге чемпионов. У «Интера» не лучшие воспоминания о тех временах, он ни разу не выиграл в четырёх матчах. Ситуация изменилась. «Милан» не проигрывает на протяжении девяти встреч, а у «нерадзурри» пять побед подряд. Команда Стефано Пиоли старается играть в эффективный футбол, она мало забивает и редко пропускает. У «Интера» в атаке хватает качества, чтобы реализовать хотя бы один момент. Он хорошо выступает в гостях, а в дерби выиграл в двух последних встречах.

Ставка: «Интер» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.16.

Экспресс с коэффициентом 10.11.

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