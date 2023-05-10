«Фиорентина» — «Базель». Запасайтесь попкорном

11 мая состоится матч 1/2 финала Лиги конференций «Фиорентина» – «Базель». Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу итальянского клуба можно с коэффициентом 1.37. Успех «Базеля» оценивается в 8.00. На ничью дают коэффициент 5.05.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги конференций «Фиорентина» — «Базель» 11 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Фиорентина» – «Базель» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.32. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.70. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.87.

Анализ и прогноз на матч Лиги конференций «Фиорентина» — «Базель» (11.05.2023)

«Фиорентина» в еврокубках выступает мощно. Свой путь в Лиге конференций она начала с серии из девяти побед, пока в последнем матче не решила сыграть в поддавки с «Лехом» (2:3). Полякам победа ничего не дала, зато покинули турнир они с гордо поднятой головой.

Путь «Базеля» выдался не таким радужным. У него был тяжёлый период квалификации, но с группой красно-синим откровенно повезло. Однако даже получив в соперники «Пюник», «Жальгирис» и «Слован», они умудрились занять только вторую строчку.

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Дальше включилось везение, без которого швейцарцы не прошли бы так далеко. Попадание «Базеля» в полуфинал можно назвать самым настоящим сюрпризом. Очень много более сильных и укомплектованных команд вылетели из турнира, а красно-синие зашли достаточно далеко.

Вообще, Лига конференций единственное, что хоть как-то спасает очень слабый сезон «Базеля». За четыре тура до окончания сезона в чемпионате Швейцарии он занимает пятое место и рискует остаться даже без путёвки в еврокубки на будущий сезон.

У «Фиорентины» в Серии А ситуация ничуть не лучше. Команда располагается на 12-м месте. Зато «фиалки» впервые за девять лет вышли в финал Кубка Италии. У них сейчас есть отличный шанс выиграть свой первый трофей с 2001 года.

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«Базель» удивлял уже не раз, но этот соперник гораздо выше классом, да и везение у швейцарцев должно будет закончиться, ведь оно не бесконечное. Плей-офф «Фиорентина» прошла мощно, только в четвертьфинале немного заставила понервничать своих болельщиков.

«Фиорентина» в Лиге конференций была одной из самых ярких и зрелищных команд. В августе и сентябре она ещё набирала обороты, а когда начала играть на полную мощность, соперники ничего не смогли сделать с её атакой. Всего в 14 последних матчах с участием «фиалок» было забито 48 мячей, из них 34 на счету «Фиорентины».

В этой встрече мы бы присмотрелись к ставке на тотал больше 3.5 мяча за 2.43. На трибунах будет весело!

Прогноз и ставки на матч Лиги конференций «Фиорентина» — «Базель» 11 мая 2023 года

Если матч «Фиорентины» получался результативным, то команды редко ограничивались тоталом больше 2.5 мяча. Даже пять голов в играх «фиалок» не были редкостью. «Базель» стабильно забивает сам и так же часто пропускает. У гостей есть проблемы в обороне, и просидеть всю встречу у своих ворот для них не вариант. А потому велика вероятность, что игра получится зрелищной.

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.43.

Экспресс с коэффициентом 11.68.

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