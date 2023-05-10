«Финикс Санз» — «Денвер Наггетс», шестой матч. Йокич обставит Букера и Дюранта

12 мая состоится шестой матч 1/4 финала плей-офф НБА «Финикс Санз» — «Денвер Наггетс». Начало игры — в 5:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Санз» в основное время можно с коэффициентом 1.61. Успех «Наггетс» оценён экспертами в 2.30.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч плей-офф НБА «Финикс Санз» — «Денвер Наггетс» 12 мая 2023 года

Букмекеры считают, что шестой матч 1/4 финала плей-офф НБА «Финикс Санз» — «Денвер Наггетс» будет результативным: тотал больше 225.5 очка идёт за 1.78, а тотал меньше 225.5 очка — за 1.97. Заключить пари на то, что «Санз» выйдут в полуфинал, можно с коэффициентом 4.14.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала плей-офф НБА «Финикс Санз» — «Денвер Наггетс» (12.05.2023)

Плей-офф НБА в самом разгаре. Между «Финиксом» и «Денвером» завязалась напряжённая борьба. 12 мая состоится шестая встреча 1/4 финала. На стадионе «Футпринт Центр» в Финиксе «Санз» примут «Наггетс». Счёт в серии 3-2 в пользу «солнечных». Начало игры запланировано на 5:00 мск.

Первые пять матчей получились насыщенными на события и результативными. Хотя «Финикс» продемонстрировал качественную игру только в домашних встречах. В каждом из двух выигранных матчей он набирал больше 120 очков.

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На выезде, несмотря на старания Девина Букера и Кевина Дюранта, «Санз» потерпели поражения с разницей минимум в 10 очков. Лидеры «Финикса» стали первым дуэтом в истории НБА, в котором каждому баскетболисту удалось набрать по меньшей мере 35 очков, сделать пять подборов и пять результативных передач в матчах плей-офф, идущих один за другим.

Набрав 36 очков в четвёртом матче, Дюрант повторил достижение, которое прежде покорялось лишь четырём игрокам НБА — Кариму Абдул-Джабарру, Коби Брайанту, Майклу Джордану и Леброну Джеймсу. На счету 34-летнего форварда 75 встреч с 30+ очками в плей-офф.

Букер, в свою очередь, стал вторым баскетболистом в истории лиги по количеству набранных очков в первых 10 матчах плей-офф. За этот период времени он записал на свой счёт целых 359 очков. Больше только у знаменитого Майкла Джордана. В 1990 году в первых 10 встречах в плей-офф он набрал 390 очков.

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Так или иначе, как бы хорош ни был Букер, «Денвер» ведёт в серии и находится в шаге от выхода в полуфинал НБА. В плане стабильной командной игры он явно превосходит «Финикс». Обусловлено это тем, что у «Наггетс» больше глубина состава, но не только.

В отличной форме пребывает звёздный центровой «Денвера» Никола Йокич. В пятом матче серии он стал самым результативным игроком в составе обеих команд. Двукратный MVP лиги набрал 29 очков, а также сделал 13 подборов и 12 результативных передач.

Таким образом, Йокич побил рекорд легендарного Уилта Чемберлена по количеству трипл-даблов в плей-офф НБА. Теперь на счету сербского форварда 10 таких. В четвёртой встрече серии Никола записал на свой счёт целых 53 очка, четыре подбора и 11 результативных передач.

После такого даже член Зала славы Шакил О'Нил признал, что Йокич — лучший центровой НБА. Также лестный отзыв Никола получил от соперника — Кевина Дюранта. По его словам, серб играет в таком темпе, что с этим просто ничего не поделаешь. Он также назвал Йокича крайне неординарным.

Что ж, время подвести итоги. В случае победы в грядущем матче «Наггетс» выйдут в полуфинал НБА. «Санз» вряд ли сдадутся без боя. Кстати, есть вероятность, что Крис Пол может вернуться в состав. 37-летний разыгрывающий получил травму во втором матче и пропустил три последние игры своей команды. Его помощь точно не будет лишней.

Вероятнее всего, серия затянется на семь матчей. В решающей игре у «Наггетс» будет гораздо больше шансов на победу, в частности за счёт преимущества домашней площадки. В то же время, учитывая невероятную результативность Йокича, наилучшим вариантом для ставки, на наш взгляд, выглядит ИТ2Б 111.5 очка за коэффициент 1.87.

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За последние шесть встреч в плей-офф «Наггетс» лишь раз набрали меньше 112 очков — во втором матче с «Санз», на домашнем стадионе. Помимо Йокича, в отличном тонусе многие другие игроки «Денвера», в том числе Джамал Маррей. 26-летний разыгрывающий в последних шести матчах набрал 158 очков.

Прогноз и ставка на матч НБА «Финикс Санз» — «Денвер Наггетс» 12 мая 2023 года

Ждём, что игра получится результативной. «Финиксу» позарез нужен результат, а значит, Букер и Дюрант должны проявить себя с наилучшей стороны. В пользу «Санз» свидетельствует и то, что матч пройдёт на домашнем стадионе. Впрочем, фаворитом серии всё же выглядит «Денвер». Он уверенно выиграл три домашних матча и навязал сопернику упорную борьбу в двух выездных. Скорее всего, в этот раз «Финикс» также получит мощный отпор. Ждём, что Йокич в очередной раз порадует сумасшедшей результативностью. Серб неимоверно хорош.

Ставка: индивидуальный тотал «Денвера» больше 111.5 очка за 1.87.

Экспресс с коэффициентом 11.68.

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