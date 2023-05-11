«Урал» — «Оренбург». Гончаренко спасётся

13 мая состоится матч 27-го тура РПЛ «Урал» – «Оренбург». Начало – в 12:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу екатеринбуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.07. Успех оренбуржцев оценивается аналитиками коэффициентом 3.32. Поставить на ничью предлагают за 3.66.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Урал» — «Оренбург» 13 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Урал» – «Оренбург» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе забьют» можно за 1.62.

Анализ и прогноз на матч РПЛ «Урал» — «Оренбург» (13.05.2023)

Очередной тур чемпионата России по футболу стартует в субботу, 13 мая. Открывает его встреча в Екатеринбурге, где на одноимённом стадионе местный «Урал» примет гостей из Оренбурга. Стартовый свисток в матче прозвучит в 12:00 мск.

В спорте грань между успехом и провалом очень тонкая, в чём легко могут убедиться болельщики «Урала». Команда Виктора Гончаренко шла практически без поражений. Много похвалы успел послушать тренер «шмелей» за то время. Казалось, что с таким темпом зона вылета клубу больше не грозит, но всё резко поменялось.

Агент Ерёмин сообщил, что у Дивеева появились новые варианты за рубежом.

В 11 последних матчах во всех турнирах оранжево-чёрные смогли одержать одну победу в основное время, пусть и над «Спартаком» в Кубке России (2:1). Впервые в сезоне хозяева выдали серию из семи встреч без побед, сумев набрать за этот период три очка. Из-за неудач до зоны стыковых матчей остаётся всего три очка.

Безусловно, екатеринбуржцев во многом подкосила борьба в Кубке России. Они зашли слишком далеко, и перспективы выиграть трофей весьма заманчивы. Но кадровых и физических возможностей не хватает, особенно в атаке. За время серии без побед в РПЛ «шмели» забили три мяча, тогда как в целом по сезону идут по графику больше гола за матч.

Тем не менее «Урал» ещё может ударно провести концовку чемпионата. Помимо этого, в оставшихся турах в соперниках исключительно представители нижней части таблицы – «Крылья Советов», «Химки» и «Сочи». Очки необходимо набирать в каждой встрече. Сложность лишь в том, что через четыре дня «шмелям» снова играть в Кубке России — с «Краснодаром».

Российский футбольный союз официально утвердил реформу Второй лиги.

«Оренбургу» по силам воспользоваться сложным графиком соперника и вновь раздобыть очки. В матче первого круга с «Уралом» гости разгромно победили (3:0). Однако это было в июле, и встреча проходила в Оренбурге. Сейчас команде Марцела Лички практически не за что бороться.

Кроме того, не стоит забывать, что на выезде в этом сезоне «Оренбург» действует не слишком уверенно. На чужом поле он набрал 10 из 39 своих очков и забил 17 голов из 49. В то же время важно отметить, что с недавних пор ситуация улучшилась. В четырёх последних гостевых встречах чемпионата оренбуржцы проиграли только ЦСКА (1:2). Но зато обыграли «Факел» (3:1) и «Сочи» (4:0).

Ресурсов в атаке у «Оренбурга» хватает. Подопечные Лички хорошо готовы физически и в гости к «Уралу» отправляются если не за победой, то минимум за ничьей. С середины ноября они проигрывали только в матчах с серьёзными клубами – «Ахмату», «Локомотиву» и ЦСКА.

Раппопорт: нынешний «Зенит» мог бы выходить из группы в Лиге чемпионов.

В этом матче команды не в равном положении. «Оренбург» может играть без давления, потеря очков ни на что не повлияет. «Уралу» необходимо прервать серию без побед, чтобы вновь оторваться от зоны переходных матчей. Разумеется, «шмели» будут держать в уме предстоящую игру в Кубке России и не станут рисковать. И всё же уступить не должны. «Урал» не проиграет и обе забьют возьмём с коэффициентом 2.15.

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Урал» — «Оренбург» 13 мая 2023 года

Команда Виктора Гончаренко продолжает борьбу в Кубке России и готовится к важному матчу. Но в чемпионате дела обстоят плохо – семь матчей без побед и до зоны переходных матчей всего три очка. В оставшихся турах «шмелям» необходимо набрать максимум очков, но календарь способствует успеху. «Оренбург» отнюдь не подарок и всё ещё имеет шанс завершить сезон на рекордной пятой строчке. Однако в Екатеринбурге со столь мотивированным соперником гости не справятся.

Ставка: «Урал» не проиграет и обе забьют за 2.15.

Экспресс с коэффициентом 9.90.

Гвардиола выразил надежду, что Месси завершит карьеру в «Барселоне».

Президент «Торпедо»: верим, что останемся в РПЛ.

Джеко повторил достижение Зидана и Роналду.

Дуглас Сантос рассчитывает получить приглашение в сборную Бразилии.