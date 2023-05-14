«Ювентус» — «Кремонезе». Аллегри разрывается

Хватит ли топлива у туринцев на два турнира? Думаем, нет!

14 мая 2023 года состоится матч 35-го тура Серии А «Ювентус» — «Кремонезе». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекерская контора «Фонбет» отдаёт преимущество хозяевам: поставить на победу туринцев можно с коэффициентом 1.38. Шансы «Кремонезе» оценены в 8.50. Заключить пари на ничью предлагается за 4.80.

Лучшие прогнозы на Серию А.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Ювентус» — «Кремонезе» 14 мая 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Ювентус» — «Кремонезе» будет результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.08. Ставки на то, что туринцы победят со счётом 2:0, принимаются за 6.50 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Италии «Ювентус» — «Кремонезе» (14.05.2023)

«Ювентус» возвращается в Серию А через несколько дней после того, как вырвал ничью в Лиге Европы. Клуб стремится остаться на втором месте, а «Кремонезе» просто мечтает сохранить прописку в чемпионате.

Туринцы могли проиграть «Севилье» в первой встрече ЛЕ, уступая после первого тайма со счётом 0:1. Время перешагнуло за 90 минут, и казалось, что «старой синьоре» уже не спастись. Однако на добавленной седьмой минуте Гатти сравнял цифры на табло и помог отыграться. Поль Погба вернулся в состав во втором тайме и ассистировал Федерико.

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«Ювентус» остался непобеждённым в последних трёх играх Серии А, что стало хорошим результатом и позволило клубу вернуться на второе место в таблице.

Команда Аллегри занимает второе место в таблице, но по пятам идут «Интер» и «Лацио». Туринцы выиграли 20 раз в этом сезоне, и только «Наполи» одержал больше побед.

В 34 встречах «Ювентус» пропустил всего 28 голов, и «Ювентус» опережает идущий пятым «Милан» на пять очков, что означает, что он практически обеспечил себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон.

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Что касается «Кремонезе», то в эти выходные он может приблизить вылет в Серию В вместе с «Сампдорией», если не выиграют и другие результаты будут не в их пользу. Слабо верится в чудо, которое помогло бы «тиграм» спастись от столь печальной участи.

Хотя последние результаты говорят в их пользу. «Кремонезе» не проигрывает в четырёх последних встречах с учётом всех соревнований. Ничья с «Фиорентиной», «Вероной», «Миланом» и победа над «Специей».

Аллегри испытывает проблемы со временем, потому что уже через несколько дней ему предстоит встретиться вновь с «Севильей». Лига Европы или серебряные медали в Серии А? Возможно, что придётся выбирать, хотя, конечно, хочется преуспеть везде. Мы рекомендуем сделать ставку на то, что обе команды забьют с коэффициентом 2.03 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

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