Беларусь — «Россия 25». Квартальнов доставит хлопот Ротенбергу

15 мая состоится матч Суперсерии Беларусь – «Россия 25». Начало – в 19:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу россиян в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.36. Успех белорусов оценивается в 6.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Суперсерии Беларусь — «Россия 25» 15 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч Беларусь – «Россия 25» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 5.5 шайбы – за 2.16. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 6.20. Поставить на окончание встречи в серии буллитов можно с коэффициентом 11.5.

Анализ и прогноз на матч Беларусь — «Россия 25» (15.05.2023)

Лига Ставок Большой тур Сборной. Лига Ставок Большой тур Сборной Лига Ставок Большой тур Сборной. Лига Ставок Большой тур Сборной 15 мая 2023, понедельник. 19:00 МСК Беларусь Не начался Россия 25 Кто победит в основное время? П1 X П2

Параллельно с началом чемпионата мира мы можем наблюдать окончание серии товарищеских игр между сборными Беларуси и «Россия 25». Позади уже пять матчей, которые прошли в России. Впереди две последние встречи, которые состоятся в Минске на стадионе «Чижовка-Арена».

Для сборной Беларуси домашние игры – наилучший шанс «размочить» счёт в серии. Пять последних матчей Суперсерии белорусы проиграли, большую часть из них без шансов. Три первые встречи россияне выиграли уверенно, все с разницей в четыре шайбы.

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Потом команда Романа Ротенберга сбавила обороты. Четвёртый матч она выиграла со счётом 4:1, а последний – со счётом 2:1 в овертайме. Победа россиян получилась волевой. Сергей Кузнецов открыл счёт в первом периоде, и только в третьем Максим Федотов сравнял его.

Дожать белорусов получилось благодаря усилиям Василия Глотова, который считается одним из главных снайперов сборной в Суперсерии. На его счету уже четыре шайбы в пяти матчах. Больше забросил только Валентин Зыков, у которого шесть голов и три передачи.

У сборной Беларуси редко и только моментами получалось навязать сопернику реальную конкуренцию. Возможно, в домашних играх будет иначе. Всё же у Дмитрия Квартальнова в распоряжении тоже хватает классных хоккеистов, а его визави нет смысла упираться в результат и есть возможность поэкспериментировать.

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Только в одном из пяти сыгранных матчей сборная Беларуси смогла забросить две шайбы. Дома и стены помогут. В последней встрече Дмитрий Квартальнов и его хоккеисты наверняка почувствовали, что с такой Россией всё же можно играть, плюс тренер обещал небольшое усиление. Берём ИТ1кБ 2 шайб за 2.12.

Прогноз и ставки на матч Большого тура сборной Беларусь — «Россия 25» 15 мая 2023 года

В домашних матчах от сборной Беларуси стоит ожидать более острой и агрессивной игры. Она и так ощутимо прибавила в последних встречах и может развить успех. Белорусская сборная атакует неплохо, рано или поздно это должно принести свои плоды. Поэтому есть смысл ставить на голы хозяев. ставки на индивидуальный тотал Беларуси больше 2 шайб принимаются за 2.12.

Ставка: индивидуальный тотал Беларуси больше 2 шайб за 2.12.

Экспресс с коэффициентом 11.32.

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