«Севилья» — «Ювентус». У Аллегри всё получится

18 мая состоится матч 1/2 финала Лиги Европы «Севилья» — «Ювентус». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу севильцев можно с коэффициентом 2.55, а шансы туринцев оценены в 3.00. Заключить пари на ничью предлагается за 3.30.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/2 финала Лиги Европы «Севилья» — «Ювентус» 18 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Севилья» — «Ювентус» не порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 2.17, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.74. Если сумеют забить обе команды, сыграет коэффициент 1.88. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.92.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала Лиги Европы «Севилья» — «Ювентус» (18.05.2023)

Второй матч 1/2 финала Лиги Европы «Севилья» — «Ювентус» состоится 18 мая на стадионе «Рамон Санчес Писхуан, начало – в 22:00 мск. Туринцам вернули 15 очков, и команда поднялась на второе место в турнирной таблице Серии А. Судебное разбирательство по делу о финансовых махинациях продолжается. Есть вероятность, что по итогам окончательного решения штраф могут смягчить или отменить вовсе.

Чтобы не пройти мимо Лиги чемпионов в следующем сезоне, Массимилиано Аллегри вынужден подстраховаться и отнестись к Лиге Европы со всей серьёзностью. За восемь последних встреч в чемпионате Италии туринцы победили четыре раза и однажды сыграли вничью. «Старая синьора» обосновалась на второй строчке турнирной таблицы. Она на три очка опережает «Лацио», а также имеет отрыв в восемь очков от идущего на пятом месте «Милана».

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«Ювентус» качественно действует в защите. За 35 туров команда Аллегри пропустила 28 голов и в 19 матчах удержала ворота на замке. Только четыре клуба из топ-5 чемпионатов Старого Света более монолитны в обороне — «Атлетико», «Ланс», «Наполи» и «Барселона».

После паузы на матчи сборных атака «старой синьоры» регрессировала. За 13 официальных встреч футболисты нанесли 148 ударов по воротам (из них — 46 в створ), но забили лишь 13 голов. С такими проблемами в завершающей стадии сломить сопротивление «Севильи» будет непросто. Впрочем, чтобы пробиться в финал, достаточно забить один гол и не пропустить.

«Севилья» — самый титулованный клуб Лиги Европы. Вот только в этом сезоне красно-белых трудно узнать. Большую часть сезона они разочаровывали болельщиков результатами. Руководство клуба сменило двух тренеров, но лишь после назначения Хосе Луиса Мендилибара команда взбодрилась.

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Под началом 62-летнего испанского специалиста красно-белые набрали 19 очков в восьми турах Примеры и поднялись к экватору турнирной таблицы, а также сделали шаг к финалу Лиги Европы. На этом отрезке футболисты лишь раз покинули поле без результативного действия, забив 21 гол, шесть из которых на счету Юссефа Эн-Несири.

Стоит отметить прогресс в оборонительном аспекте. За 11 матчей «Севилья» пропустила лишь 10 голов и в пяти встречах сохранила ворота сухими. Собственно, в первой встрече с «Ювентусом» (1:1) туринцы смогли сравнять счёт лишь в компенсированное время.

«Севилья» и туринцы провели пять очных встреч. Итальянский клуб одержал две победы, а ещё две игры закончились вничью. Разница забитых и пропущенных мячей 6:3 в пользу подопечных Аллегри. Последняя личная встреча закончилась со счётом 1:1. Красно-белые вели на протяжении всего матча, но Федерико Гатти на седьмой добавленной минуте сравнял счёт.

На последнем отрезке сезона «нервионцы» демонстрируют более убедительную игру, чем соперник. Однако «Ювентус» превосходит соперника в кадровом потенциале и опыте. Недооценивать тактические способности Массимилиано Аллегри не стоит. Рекомендуем ставку на победу туринцев с форой (0) за коэффициент 2.12.

Прогноз и ставки на матч 1/2 финала Лиги Европы «Севилья» — «Ювентус» 18 мая 2023 года

«Ювентус» постепенно набирает форму, но голы по-прежнему даются туринцам с трудом. «Севилья» под руководством Хосе Луиса Мендилибара набрала потрясающий ход и прибавила во всех игровых аспектах. Для Аллегри победа в Лиге Европы — одна из возможностей гарантировать участие в ЛЧ следующего сезона. Итальянский тренер способен настроить команду на результат. Рекомендуем ставку на победу «Ювентуса» с форой (0) за 2.12.

Ставка: «Ювентус» победит с форой (0) за 2.12.

Экспресс с коэффициентом 22.03.

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