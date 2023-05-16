«Байер» — «Рома». Моуринью примет правила Хаби Алонсо

В Леверкузене любят играть в результативный футбол, но римляне предпочитают оборону. В этот раз им придётся отказаться от принципов.

18 мая состоится первый матч 1/2 финала Лиги Европы «Байер» — «Рома». Начало игры — в 22:00 мск. Эксперты «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу леверкузенцев можно с коэффициентом 2.05. Успех римлян оценён в 3.90. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Лучшие прогнозы на Лигу Европы.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Байер» — «Рома» 18 мая 2023 года

Аналитики считают, что матч «Байер» — «Рома» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.73. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.53. Поставить на «обе забьют» можно за 1.98 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала Лиги Европы «Байер» — «Рома» (18.05.2023)

На фоне Лиги чемпионов не стоит забывать о менее престижном, но не уступающем по зрелищности турнире — Лиге Европы. 18 мая состоятся встречи 1/2 финала. В одной из них на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене местный «Байер» примет «Рому». Начало — в 22:00 мск.

В первом матче «фармацевты» уступили со счётом 0:1. Как и ожидалось, встреча получилась нерезультативной, но опасных моментов было достаточно много. Скорее всего, по подобному сценарию будет развиваться и предстоящий матч. Активнее в нём наверняка будут футболисты Леверкузена, ведь им нужно отыгрываться.

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«Львы» вполне могут победить и выйти в финал ЛЧ. Благодаря Хаби Алонсо они стали одной из самых прогрессирующих команд в мире. После назначения испанца на должность главного тренера «Байер» совершил невероятный скачок из нижней части турнирной таблицы Бундеслиги в верхнюю, одержав ряд побед во встречах с лидерами.

Как это и было принято в «Байере» ещё до прихода Хаби, сильной стороной клуба является атака. Испанский специалист улучшил её качество, раскрыв потенциал множества нападающих, в частности Муссу Диаби. Сейчас молодого француза хочет приобрести мадридский «Реал» на замену Эдену Азару.

За 31 тур в чемпионате Германии Диаби забил девять мячей и отдал восемь результативных передач. Также он отметился тремя голами и двумя голевыми пасами в семи матчах Лиги Европы. Заметно прибавил при Алонсо и экс-нападающий «Зенита» Сердар Азмун.

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На последнем отрезке сезона иранец перестал забивать, но польза от него определённо имеется. Выпустив экс-игрока «Зенита» в стартовом составе на матч последнего тура со «Штутгартом», Алонсо одним выстрелом убил двух зайцев. Испанец дал отдых основным нападающим, чтобы использовать их в игре с «Ромой».

«Рома» делает ставку совсем на другое. Она использует надёжную линию обороны. Жозе Моуринью всегда славился великолепной игрой вторым номером. Португальский специалист выиграл огромное количество трофеев, в частности еврокубков, за счёт крепости в защите.

Впрочем, за 35 туров в чемпионате Италии «волки» пропустили не так уж и мало — 33 мяча. Неоднократно они сами «привозили» себе голы, ошибаясь на ровном месте в собственной штрафной. Во второй половине сезона тонус римлян просел от вечной игры вторым номером, что привело к ухудшению результатов.

За последние 10 туров в Серии А «джаллоросси» обыграли только «Сампдорию» (3:0), «Торино» (1:0) и «Удинезе» (3:0). Также они три раза сыграли вничью. Уступили подопечные Моуринью «Сассуоло» (3:4), «Лацио» (0:1), «Аталанте» (1:3) и «Интеру» (0:2). Пропустили они за этот период времени немало — 12 мячей.

Конечно, у Моуринью гораздо больше опыта выступлений в еврокубковых турнирах, чем у Хаби Алонсо. Однако столь ужасная форма римлян в совокупности с тем, что предстоящая встреча состоится в Леверкузене, заставляет усомниться в их победе. Впрочем, наилучшим вариантом для ставки выглядит «обе забьют» за коэффициент 1.98 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

У обеих команд хватает результативных футболистов. У «Ромы» есть Тэмми Абрахам, Пауло Дибала и Лоренцо Пеллегрини. У «Байера» есть Диаби, Жереми Фримпонг и Адам Гложек. Думается, как минимум по одному голу забьют в каждую из сторон.

То, что встреча состоится в Германии, также предвосхищает большее количество забитых мячей, чем в первом матче. Игра наверняка будет проходить по правилам славящихся результативностью «фармацевтов». Сами они пропускают довольно много и часто: за 32 тура в Бундеслиге — 44 мяча.

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Выявлять фаворита не станем. Во многом немцы выглядят предпочтительнее итальянцев, но списывать со счетов опытнейшего Жозе Моуринью определённо не стоит. Как мы помним, победив в прошлом сезоне в Лиге конференций, он стал первым тренером в истории, кому удалось выиграть все три престижных европейских турнира. С его величием не поспоришь.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Байер» — «Рома» 18 мая 2023 года

«Байер» добился прогресса с Хаби Алонсо. У него стала мощнее линия атаки, а также улучшились результаты. На домашнем стадионе «львы» наверняка сумеют забить хотя бы один гол «Роме», которая нередко сама создаёт себе трудности. Впрочем, «фармацевты» и сами часто пропускают. Сдаётся, голы будут с обеих сторон. Ставки на обе забьют принимают в «Фонбет» за 1.98. Всем зарегистрировавшимся букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

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