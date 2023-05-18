«Лион» — «Монако». Головина не пускают в Лигу чемпионов

Монегаски провалили концовку сезона и не догонят «Марсель». «Ткачи» — это одно из препятствий.

19 мая состоится матч 36-го тура Лиги 1 «Лион» – «Монако». Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу лионцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.30. Успех монегасков оценивается в 3.10. На ничью дают коэффициент 4.05.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч французской Лиги 1 «Лион» — «Монако» 19 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Лион» – «Монако» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.49, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.54. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.24. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.47.

Анализ и прогноз на матч Лиги 1 «Лион» — «Монако» (19.05.2023)

36-й тур французской Лиги 1 начнётся в пятницу матчем команд, которые претендуют на еврокубки. «Монако» занимает четвёртую строчку, которая даёт путёвку в Лигу Европы, а «Лион» располагается на седьмом месте и рискует остаться без участия в международных турнирах.

«Львы» ещё не отошли от кризисного коронавирусного сезона, который сильно подкосил команду в финансовом плане. Этот год может стать поворотным для клуба, так как из него уходит президент Жан-Мишель Оляс, человек, который управлял им 35 лет. На фоне таких изменений возвращение в еврокубки очень важно для хозяев.

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Последние матчи «Лиона», который пытается пробиться в топ-5, были чем-то необычным. Победу над «Тулузой» принёс автогол под конец игры. Поражение «Марселю» — опять автогол на последних минутах, но теперь уже не в пользу «ткачей».

Игра с «Монпелье» стала украшением сезона. «Лион» выиграл со счётом 5:4, а сразу два футболиста оформили покер. Один из его авторов Ляказетт забил решающий гол с пенальти на 100-й минуте. В последнем туре с «Клермоном» Ляказетт снова бил пенальти, на этот раз на 96-й минуте. Однако повторить трюк и спасти ничью для своей команды он не смог.

«Монако» во многом уступает «Лиону». В последних 10 играх Лиги 1 «ткачи» набрали 18 очков, а монегаски 15. Разница выглядит не очень большой, но она практически лишила команду Филиппа Клемана шансов на путёвку в Лигу чемпионов.

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Монегаски гнались за «Марселем» и «Лансом», но не смогли выдержать предложенный темп. За три тура до конца сезона они отстают от третьего места на восемь очков. Александр Головин провёл, возможно, свой лучший сезон после переезда во Францию, даже жалко, что для него он закончится именно так.

Перспективы монегасков в игре с «Лионом» выглядят туманными. В последних матчах «Монако» смотрелся слабо. Голы стали даваться с трудом. Пропускали гости слишком много по ходу всего сезона, на защиту им надеяться не стоит. Только в последнем матче монегаски с большим трудом смогли сохранить ворота на замке.

«Лион» часто теряет очки на ровном месте, но работает над этим. В домашних матчах «ткачи» выступают лучше, чем в гостях. Монегаски, наоборот, отлично играют на чужих стадионах, а дома не так хороши. Встреча должна получиться относительно равной, с небольшим преимуществом «львов». Поэтому предлагаем ставку 1Х и обе забьют за 2.05.

Прогноз и ставки на матч Лиги 1 «Лион» — «Монако» 19 мая 2023 года

Нас ждёт результативный матч, ведь обе команды часто забивают и много пропускают. «Лион» даже дома плохо обороняется, и «Монако» может этим воспользоваться. Есть смысл поставить на обе забьют и на то, что хозяевам удастся удержать минимум ничью.

Ставка: «Лион» не проиграет и обе забьют за 2.05.

Экспресс с коэффициентом 9.40.

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