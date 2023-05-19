Казахстан — Словакия. Ещё один провал

19 мая состоится матч группового этапа ЧМ-2023 по хоккею Казахстан — Словакия. Начало игры — в 20:20 мск. Эксперты «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных гостей: поставить на победу словаков можно с коэффициентом 1.18. Успех казахстанцев оценён в 10.5.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2023 Казахстан — Словакия 19 мая 2023 года

В «Фонбет» считают, что матч 5-го тура группового этапа ЧМ-2023 Казахстан — Словакия будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.43, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.70. Ничья по итогам 60 минут доступна за 9.00. Заключить пари на то, что обе забьют с первой по 30-ю минуту, можно с коэффициентом 2.00 по линии «Фонбет». За регистрацию каждый получит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч ЧМ-2023 по хоккею Казахстан — Словакия (19.05.2023)

ЧМ-2023. Группа B ЧМ-2023. Группа B 19 мая 2023, пятница. 20:20 МСК Казахстан Не начался Словакия Кто победит в основное время? П1 X П2

Чемпионат мира по хоккею 2023 года в самом разгаре. На 19 мая запланированы четыре встречи 5-го тура группового этапа ЧМ-2023. В одной из них на стадионе «Арена-Рига» в Риге (Латвия) померяются силами Казахстан и Словакия. Стартовый свисток прозвучит в 20:20 мск.

Для сборной Казахстана текущий чемпионат мира складывается не лучшим образом. В актив им можно занести разве что с трудом добытую в серии послематчевых буллитов победу во встрече 1-го тура с Норвегией (4:3 Б). Бóльшую часть матча соперник смотрелся лучше.

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Норвежцы нанесли практически в два раза больше бросков в створ. К 35-й минуте они вели со счётом 3:1. Казахстанцам стоит отдать должное за то, что они сумели взять себя в руки и переломить ход встречи. Не последнюю роль сыграл Никита Михайлис. Именно он сравнял счёт на 52-й минуте встречи.

Тем не менее пока что это единственный всплеск энергии одного из лидеров национальной команды, выступающего на клубном уровне за «Барыс». В трёх последующих турах Михайлис себя никак не проявил. Во всех встречах подопечные Галыма Мамбеталиева потерпели поражения.

Сначала Казахстан уступил Чехии (1:5), а затем Швейцарии (0:5) и Канаде (1:5). Бросается в глаза слабая оборонительная линия. За четыре тура казахстанцы получили 18 шайб. Если бы не Андрей Шутов и Никита Бояркин, они пропустили бы ещё больше.

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Мощи в атаке подопечным Мамбеталиева также недостаёт. За эти четыре тура они нанесли всего лишь 63 броска в створ ворот соперников. Впрочем, это и неудивительно. У Казахстана собралась очень молодая команда. Ей не хватает физических качеств, техники и опыта.

Сборная Словакии на ЧМ-2023 смотрится куда собраннее и увереннее, чем Казахстан. Она тоже добыла только одну победу за четыре тура группового этапа. Однако обыграли подопечные Крэйга Рэмзи одного из хозяев турнира — Латвию (2:1). Причём победили довольно уверенно, несмотря на частые удаления.

В трёх других встречах «рыцари Татры» потерпели поражения, но им удалось навязать соперникам упорную борьбу. Чехии они проиграли со счётом 2:3. Канаде вообще уступили лишь в серии послематчевых буллитов — 1:2 Б. Швейцарии — со счётом 2:4, пропустив последнюю шайбу в пустые ворота.

Матч с «крестоносцами» наиболее интересен. Забросив две шайбы, подопечные Рэмзи прервали трёхматчевую сухую серию швейцарцев, набравших шикарный ход на ЧМ-2023. Один из голов записал на свой счёт Павол Регенда, выступающий на клубном уровне за команду НХЛ «Анахайм Дакс».

К слову, состав у Словакии по качеству собрался очень приличный. Здесь полно как опытных игроков, так и талантливой молодёжи. Плохо для словаков лишь то, что часто приходится играть в меньшинстве. Суммарно они набрали целых 64 минуты штрафа за четыре тура группового этапа ЧМ-2023.

Впрочем, проблемы с дисциплиной вряд ли помешают «рыцарям Татры» выиграть в предстоящем матче. Поставить на их победу и тотал больше 5.5 шайбы можно в букмекерской конторе «Фонбет» с коэффициентом 2.00. А если пройти регистрацию, можно получить фрибет 2000 рублей. История очных встреч только за такой исход. Три последние игры закончились именно так.

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После трёх разгромных поражений подряд казахстанцы наверняка постараются исправиться. Вероятнее всего, они будут активно идти вперёд и создавать моменты. Однако в победу словаков верится больше. Они занимают пятое место в турнирной таблице группы В. Отставание от идущей в зоне плей-офф Латвии составляет всего одно очко.

Прогноз и ставки на матч ЧМ-2023 Казахстан — Словакия 19 мая 2023 года

У сборной Казахстана серьёзные проблемы оборонительного плана. Несмотря на старания голкиперов, она потерпела разгромные поражения в трёх последних турах. Словакия обыграла Латвию и навязала борьбу ряду сильных соперников. Ей даже удалось забить два гола раздухарившимся швейцарцам. У «рыцарей Татры» сильнее состав, а также есть мотивация в виде борьбы за выход в плей-офф. Предлагаем ставку на победу Словакии и тотал больше 5.5 шайбы за 2.00 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

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