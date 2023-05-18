«Фрайбург» — «Вольфсбург». Нико Ковач оставит Азмуна без еврокубков

19 мая 2023 года состоится матч Бундеслиги «Фрайбург» — «Вольфсбург». Начало игры — в 21:30 мск. Букмекерская контора «Фонбет» считает фаворитами хозяев: поставить на победу «Фрайбурга» можно с коэффициентом 2.25. Шансы «волков» оценены в 3.00. Заключить пари на ничью предлагается за 3.60.

Лучшие прогнозы на Бундеслигу.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Фрайбург» — «Вольфсбург» 19 мая 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Фрайбург» — «Вольфсбург» будет результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.10. Ставки на то, что «Фрайбург» победит со счётом 2:1, принимаются за 9.00 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Германии «Фрайбург» — «Вольфсбург» (19.05.2023)

Хозяева испытывают трудности и рискуют пропустить Лигу чемпионов следующего сезона. В своём последнем матче «Фрайбург» проиграл берлинскому «Униону» со счётом 2:4. По ходу встречи клуб уступал всухую – 0:3. Однако сумел собраться и пару мячей отыграть благодаря голам Мануэля Гульде и Винченцо Грифо.

«Фрайбург» занимает пятое место в турнирной таблице с 56 очками за 32 игры. До зоны Лиги чемпионов не хватает всего трёх очков. У команды ещё есть время подняться выше.

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«Вольфсбург» играет хорошо и сохраняет надежду на попадание в еврокубки. В последнем туре он обыграл «Хоффенхайм» со счётом 2:1. Якуб Каминьский забил первый гол, а Джан-Лука Вальдшмидт удвоил преимущество «волков» во втором тайме. Зелёно-белые занимают шестое место в турнирной таблице с 48 очками.

Между этими командами было 37 встреч, в которых «Вольфсбург» выигрывал чаще: 15-14. В последнем очном матче «волки» победили со счётом 2:0, положив конец серии из двух поражений подряд.

«Фрайбург» потерпел поражение в трёх последних встречах подряд. На своём поле клуб уступил в 3 из 16 матчей. В этом сезоне «бразильцы из Брайсгау» забили 48 мячей в Бундеслиге, а это меньше всех в верхней части турнирной таблицы.

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Хозяева не в лучшей форме после поражений в трёх последних встречах. Команды – соседи по положению в турнирной таблице, но их разделяет семь очков.

«Вольфсбург» победил в трёх из четырёх последних встреч, проиграв лишь в одной. «Волки» находятся в гораздо лучшей форме, чем «Фрайбург», и должны взять три очка. Рекомендуем поставить на победу команды Нико Ковача за коэффициент за 3.00 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, станет доступен фрибет 2000 рублей.

Объективно лучшее, на что могут рассчитывать «волки» — это Лига конференций. Ближайший преследователь – «Байер» Азмуна. Нико Ковач никого не пустит вперёд и вцепится в шестую строчку.

Ставка: победа «Вольфсбурга» за 3.00.

Экспресс с коэффициентом 9.40.

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