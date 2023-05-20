«Валенсия» — «Реал». Бензема возьмёт ответственность на себя

21 мая 2023 года состоится матч 35-го тура Примеры «Валенсия» — «Реал». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекерская контора «Фонбет» отдаёт преимущество гостям: поставить на победу мадридцев можно с коэффициентом 2.08. Шансы «летучих мышей» оценены в 3.35. Заключить пари на ничью предлагается за 3.65.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Валенсия» — «Реал» 21 мая 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Валенсия» — «Реал» будет результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.10. Ставки на то, что мадридцы победят со счётом 2:1, принимаются за 9.00 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Испании «Валенсия» — «Реал» (21.05.2023)

«Валенсия» не проигрывает в двух последних матчах Ла Лиги. Она занимает 15-е место в турнирной таблице. От зоны вылета «летучих мышей» отделяют три очка, а до конца чемпионата осталось четыре тура. В воскресенье команда примет мадридский «Реал».

«Сливочные» только что пережили поражение от «Манчестер Сити» с разгромным счётом 0:4 в полуфинале Лиги чемпионов. Выглядел клуб очень плохо. Мадридцы занимают второе место в турнирной таблице Ла Лиги и на два очка опережают идущий на третьей строчке «Атлетико».

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Подопечные Анчелотти будут просто играть за второе место, чтобы взять хотя бы серебро в этом сезоне. «Барселона» уже стала чемпионом и убила интригу.

В феврале «Реал» уже обыгрывал «Валенсию» со счётом 2:0. Марко Асенсио и Винисиус забили голы во втором тайме и принесли клубу победу. Габриэл Паулиста оставил «летучих мышей» в меньшинстве в тот день.

Форма «Валенсии» стала заметно лучше в последних матчах. Они взяли 10 очков из 18 возможных. «Летучие мыши» не проигрывают в пяти из шести последних матчей Примеры дома.

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«Реал» набрал 12 очков в последних шести встречах и забил 11 голов, пропустив восемь. У Анчелотти нет проблем с травмами перед матчем. Возможно, ему придётся провести ротацию состава после поражения в среду «Манчестер Сити», чтобы дать футболистам сделать глоток свежего воздуха.

У тренера «Валенсии» Рубена Барахи есть некоторые кадровые проблемы. Габриэл Паулиста и Муктар Дьякаби дисквалифицированы. Нападающий Андре Маркос выбыл до конца сезона из-за травмы колена.

Ни одна команда в Ла Лиге не забила больше голов, чем «Реал» — 70. «Валенсия» забила всего 38 мячей в 34 матчах и пропустила 41.

Несмотря на то что «летучие мыши» улучшили своё положение под руководством Барахи, они вновь проиграют «Реалу». «Сливочные» оправятся от разочарования в среду, победив с крупным счётом – им это по силам. Бензема должен развеять плохие мысли болельщиков.

Предлагаем сделать ставку на победу «Реала» и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 3.10 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

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