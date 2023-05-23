«Эльче» — «Севилья». Лёгкая закуска перед мадридцами

Красно-белые не потеряют очки в матче с худшим клубом лиги. Впереди матч с «Реалом» и финал Лиги Европы.

24 мая состоится матч 36-го тура испанской Примеры «Эльче» – «Севилья». Начало – в 20:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу севильцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.76. Успех валенсийцев оценивается аналитиками в 4.45. Поставить на ничью предлагают за 3.88.

Лучшие прогнозы на Примеру.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Эльче» – «Севилья» 24 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Эльче» – «Севилья» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.04. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.49. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.15. Поставить на «обе забьют» можно за 1.76.

Анализ и прогноз на матч Примеры «Эльче» — «Севилья» (24.05.2023)

В чемпионате Испании осталось провести всего три тура. В ближайшую среду болельщиков ждёт встреча худшей команды лиги «Эльче» и финалиста Лиги Европы «Севильи». Стартовый свисток в матче прозвучит в 20:30 мск.

Клуб выдаёт лучший отрезок в сезоне в момент, когда от команды ничего не ждут. Бело-зелёные располагаются на последнем месте в турнирной таблице. Они досрочно вылетели в Сегунду, отставая от «Эспаньола» на 14 очков.

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Тем не менее, словно сбросив груз ответственности, «Эльче» начал стабильно набирать очки. В четырёх последних турах он проиграл только «Альмерии» (1:2). В то же время хозяева смогли обыграть «Райо Вальекано» (4:0) и «Атлетико» (1:0), а также добились ничьей с «Хетафе» (1:1). Каждый из этих соперников не просто выше классом, но и решает турнирные задачи.

У бело-зелёных хорошо заработало нападение. За весь сезон они забили 27 голов, что является худшим показателем Примеры. Однако в четырёх последних встречах клуб забивал регулярно. «Райо Вальекано», который по-прежнему ведёт борьбу за еврокубки, пропустил четыре мяча (0:4).

И это отнюдь не всё, ведь в обороне также наметился прогресс. В среднем в сезоне «Эльче» пропускает почти два гола за игру. В двух последних матчах на домашнем стадионе бело-зелёные выиграли всухую даже у «Атлетико» (1:0). Теперь на очереди ещё один фаворит, но опасаться его не стоит.

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Всё это говорит о том, что рассчитывать на лёгкую прогулку «Севилье» в этой встрече не приходится. Тем более что на выезде с «Эльче» красно-белые в последние годы выступали неуверенно – в двух играх ничья и поражение. Впрочем, этот факт можно воспринимать как дополнительную мотивацию для гостей.

Концовка сезона у подопечных Хосе Луиса Мендилибара выдаётся насыщенной. Понятно, что главным приоритетом клуба является победа в Лиге Европы. Финальный матч с «Ромой» состоится всего через полторы недели, и к нему необходимо подготовиться. Однако пренебрегать чемпионатом опасно. «Севилья» ещё может попасть в еврокубки, подстраховав себя на случай поражения в ЛЕ.

Игра с «Эльче» в трёх оставшихся турах может быть самой простой. Впереди ещё домашний матч с «Реалом», а также выезд в Сан-Себастьян к «Реалу Сосьедад». Таким образом, красно-белые постараются выиграть на классе, не тратя сил больше, чем потребуется для достижения нужного результата.

Это не выглядит слишком сложной задачей, так как гости в прекрасной форме. В 12 последних матчах во всех турнирах они проиграли лишь «Жироне» (0:2). Та игра была домашней, тогда как на выезде «Севилья» не уступает на протяжении шести встреч подряд. В четырёх случаях она забивала минимум два гола.

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«Севилья» должна уверенно побеждать даже за счёт класса, но ждать разгрома не стоит. Календарь у гостей непростой, нужно готовиться к финалу Лиги Европы и встрече с «Реалом». В то же время «Эльче» хорош и полон решимости перед вылетом насолить каждому из фаворитов. Голевой феерии в среду на стадионе «Мануэля Мартинеса Валеро» не предвидится. Потому рассмотрим ставку на победу «Севильи» и тотал меньше 4.5 мяча за 2.10.

Прогноз и ставка на матч Примеры «Эльче» — «Севилья» 24 мая 2023 года

Обе команды в хорошей форме – «Эльче» забивал в каждом из четырёх последних матчей, а «Севилья» качественно выступает в гостях. И всё же хозяева будут играть осторожно, действуя на контратаках, стараясь осложнить жизнь нападению фаворита. Предположим, что «Севилья» выиграет, но не будем ждать большого количества голов.

Ставка: победа «Севильи» и тотал меньше 4.5 мяча за 2.10.

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