«Атлетико Минейро» — «Атлетико Паранаэнсе». Халк неудержим

24 мая состоится матч 4-го тура группового этапа Кубка Либертадорес «Атлетико Минейро» — «Атлетико Паранаэнсе». Начало игры — в 1:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Минейро» можно с коэффициентом 1.62. Успех «Паранаэнсе» оценён в 5.80. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Либертадорес «Атлетико Минейро» — «Атлетико Паранаэнсе» 24 мая 2023 года

Букмекеры считают, что встреча «Атлетико Минейро» — «Атлетико Паранаэнсе» не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.69. Поставить на «обе забьют» можно за 2.04.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура группового этапа Кубка Либертадорес «Атлетико Минейро» — «Атлетико Паранаэнсе» (24.05.2023)

В то время как в европейских чемпионатах сезоны близятся к завершению, Кубок Либертадорес только набирает обороты. На 24 мая запланировано шесть встреч 4-го тура группового этапа. Среди прочих выделяется матч, в котором померяются силами «Атлетико Минейро» и «Атлетико Паранаэнсе».

После непродолжительного спада «Атлетико Минейро» набрал приличный ход. В последних пяти турах чемпионата Бразилии он проиграл только лидирующему «Ботафого» (0:2). Обыграл «Атлетико Паранаэнсе» (2:1), «Куябу» (4:0), «Интернасьонал» (2:0) и «Коритибу» (2:1). За счёт хороших результатов клуб поднялся в верхнюю часть турнирной таблицы.

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Да, в соперниках было немало аутсайдеров. Однако встречи с ними и были нужны «Атлетико Минейро» для того, чтобы набрать форму. В четырёх из пяти этих игр отметился результативными действиями один из лидеров команды — Халк. Он забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.

Несмотря на возраст, 36-летний нападающий демонстрирует высокий уровень игры. Он выступает с невероятной самоотдачей. Бывший форвард «Зенита» выполняет большой объём работы. Он регулярно помогает развивать атаки, контролировать мяч, а также отрабатывает в защите.

В частности благодаря стараниям Халка, «Минейро» победили в матче 3-го тура группового этапа Кубка Либертадорес перуанскую «Альянсу» (2:0). Сам бразилец, правда, не отметился результативными действиями. Халк не сумел реализовать 11-метровый удар в компенсированное к первому тайму время. С другой стороны, он провёл на поле все 90 минут и оказал сильное влияние на игру.

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Обыграв «Альянсу», «Атлетико Минейро» поднялся на третье место в турнирной таблице группы G. У него есть шансы добыть путёвку в 1/8 финала Кубка Либертадорес, но для этого нельзя проигрывать в оставшихся трёх турах. В случае поражения в предстоящем матче велика вероятность, что «Атлетико Минейро» вылетит.

«Атлетико Паранаэнсе» является далеко не самым удобным соперником для «Атлетико Минейро». По итогам прошлого розыгрыша Кубка Либертадорес «ураганы» дошли до финала, в котором обидно проиграли «Фламенго» (0:1). Ключевую роль сыграло удаление в конце первого тайма, которое получил защитник Педро Энрике.

С тех пор мало что изменилось. Единственное — 74-летний Луис Сколари покинул должность главного тренера «Атлетико Паранаэнсе» и стал техническим директором клуба. Его место занял Паоло Турра. В остальном это всё те же красно-чёрные.

В трёх турах группового этапа Кубка Либертадорес «ураганы» сыграли вничью с «Альянсой» (0:0), а также обыграли «Атлетико Минейро» (2:1) и «Либертад» (2:1). Одним из главных героев встречи с командой Халка стал молодой вундеркинд Уго Роке. Он открыл счёт уже на седьмой минуте матча.

В этом сезоне Уго Роке принял участие в 16 играх, в которых отметился шестью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Сообщается, что в его трансфере заинтересована «Барселона». Переговоры находятся на продвинутой стадии. Каталонцы готовы заплатить за 18-летнего бразильца € 45 млн.

Так или иначе, предлагаем проверить «обе забьют» за коэффициент 2.04. Выявить фаворита в грядущем матче, на наш взгляд, не представляется возможным. Команды примерно равны по силе. 10 последних очных встреч это только подтверждают. В пяти из них выиграл «Атлетико Минейро». В остальных — «Атлетико Паранаэнсе».

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Да, матчи с участием бразильских команд редко получаются результативными. Но у этих клубов мощность атакующих линий преобладает над надёжностью в обороне. Они нередко пропускают, однако зачастую сами забивают больше.

Прогноз и ставки на матч Кубка Либертадорес «Атлетико Минейро» — «Атлетико Паранаэнсе» 24 мая 2023 года

«Атлетико Минейро» набрал очень хороший ход на последнем отрезке сезона. Халк забивает ещё больше, и побед тоже стало больше. На домашнем стадионе хозяева наверняка сумеют забить как минимум один гол «Атлетико Паранаэнсе». Однако соперник прекрасно выступает в Кубке Либертадорес. В ответ на отличную форму Халка, у него имеется молодой вундеркинд, в котором заинтересована «Барселона». История очных встреч свидетельствует о том, что клубы сопоставимы по уровню. Ждём интересный матч и голы с обеих сторон.

Ставка: обе забьют за коэффициент 2.04.

Экспресс с коэффициентом 11.21.

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