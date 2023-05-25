Александр Емельяненко — Евгений Ершов. Ещё один блогер побьёт легенду?

26 мая в Москве состоится турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Главным событием станет бой между Александром Емельяненко и бойцом поп-ММА Евгением Ершовым. Феникс являлся одним из самых перспективных тяжеловесов, но в какой-то момент всё пошло под откос. Вопреки ожиданиям, 41-летний боец пока что не собирается вешать перчатки на гвоздь. Он подерётся с блогером, который почти на 20 лет моложе и на 20 килограммов легче.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Когда и во сколько бой Александр Емельяненко — Евгений Ершов

26 мая на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве состоится главный бой между Александром Емельяненко и блогером Евгением Ершовым. Поединок между Емельяненко и Ершовым запланирован на 23:00 мск.

По какому каналу покажут бой Емельяненко — Ершов, где смотреть прямой эфир

Прямую трансляцию основного карда и поединка между Александром Емельяненко и Евгением Ершовым можно посмотреть на канале «РЕН ТВ».

Коэффициенты букмекеров на бой Александр Емельяненко — Евгений Ершов

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение блогеру. Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1.88. Шансы Емельяненко оценили коэффициентом 2.00. Поставить на ничью можно с коэффициентом 20.0.

Анализ и прогноз на бой Александр Емельяненко — Евгений Ершов (26.05.2023)

Александр Емельяненко обладает богатым опытом выступлений в единоборствах. На его счету 39 боёв в различных турнирах. 28 из них «Феникс» выиграл, причём 20 нокаутом, пять сдачей и три решением судей. Вот только, помимо статистики и яркого прошлого, у него практически ничего не осталось.

41-летний боец очень сильно регрессировал. В последнем бою он уступил блогеру, который весит на 26 килограммов меньше — Святославу Коваленко. Поединок продлился все три раунда, в которых Александр Емельяненко выглядел ужасно. У многих появились опасения насчёт его здоровья.

Соперник Александра Емельяненко опоздал на взвешивание.

Укрепились они совсем недавно. На съёмках промо к предстоящему бою Александр находился в отвратительной форме. Он выглядел апатично и с трудом передвигался. Спортсмен смотрелся настолько плохо, что пошли разговоры о том, что поединок с Ершовым нельзя санкционировать.

Тем не менее Емельяненко прошёл медкомиссию, а также опубликовал видео, на котором готовится к бою с Евгением. Он час работал на мешке, после чего провёл «бой с тенью». Поможет ли это? Есть сомнения. В глазах 41-летнего бойца не наблюдается желания и огня. Судя по всему, он выходит на ринг только ради денег.

Для молодого прогрессирующего блогера бой с Александром — отличный шанс обрести ещё большую популярность. Само собой, у Ершова гораздо меньше опыта, чем у Емельяненко. Он провёл только восемь поединков, в которых потерпел четыре поражения.

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У Евгения нет навыков в партере, а также плохо поставлена защита. Зато в его пользу играют возраст и физические данные. 24-летний блогер гораздо быстрее и выносливее Емельяненко. У него плотный удар, что также нехорошо для Феникса.

У Ершова полно желания выиграть. Он только начал пробовать себя в данном виде спорта. Евгений намерен становиться лучше и сильнее. Блогер много тренируется, часто дерётся и с каждым новым поединком постепенно прибавляет. Дополнительной мотивации ему искать не нужно.

В преддверии боя Ершов заявил, что Александр неплохо работает на мешке. Однако также он отметил, что сам не является «мешком». Евгений подчеркнул, что будет передвигаться. 24-летний боец выразил надежду на то, что Емельяненко успеет восполнить хотя бы часть кондиций, чтобы дать ему достойный отпор.

Конечно, за Емельяненко обидно. Так загубить карьеру — это ещё нужно постараться. Если уж сильно уступающему в весе Коваленко он проиграл, то на что можно рассчитывать в бою со 100-килограммовым Ершовым? Хорошо, если Александр не проиграет нокаутом.

На что ставить?

Многие критикуют Александра, но наиболее интересны слова Магомеда Исмаилова. Он пожелал Емельяненко выиграть «другой бой» — с самим собой. Регресс «Феникса» напрямую связан с любовью «хорошо отдохнуть». В текущей форме он вряд ли что-либо сможет противопоставить Ершову. Евгений гораздо моложе, энергичнее и заряженнее. Поставить на его победу можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.88.

Ставка: победа Евгения Ершова за 1.88.

Экспресс с коэффициентом 7.94.

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