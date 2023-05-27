«МЮ» — «Фулхэм». Бронзу Эрику тен Хагу!

28 мая 2023 года состоится матч 38-го тура АПЛ «МЮ» — «Фулхэм». Начало игры — в 18:30 мск. Букмекерская контора «Фонбет» отдаёт преимущество хозяевам: поставить на победу «красных дьяволов» можно с коэффициентом 1.50. Шансы «дачников» оценены в 5.80. Заключить пари на ничью предлагается за 4.60.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «МЮ» — «Фулхэм» 28 мая 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «МЮ» — «Фулхэм» будет результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.65. Ставки на то, что «горожане» победят со счётом 2:1, принимаются за 9.00 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Англии «МЮ» — «Фулхэм» (28.05.2023)

Заключительный тур АПЛ состоится 28 мая, и в одном из его матчей «Манчестер Юнайтед» принимает «Фулхэм». Встреча пройдёт на «Олд Траффорд», и победа хозяев позволит им занять третье место в турнирной таблице.

«Красные дьяволы» вступают в игру после домашней победы со счётом 4:1 над «Челси» в четверг вечером. «МЮ» открыл счёт всего через шесть минут и удвоил преимущество до перерыва.

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На 73-й минуте подопечные тен Хага сделали счёт разгромным — 3:0, а через пять минут забили четвёртый гол. Победа над «Челси» означает, что «МЮ» выиграл в трёх последних встречах АПЛ. Кроме синих, были победы над «Вулверхэмптоном» дома и «Борнмутом» на выезде.

Тенденции показывают, что «Манчестер Юнайтед» непобедим в последних 29 домашних встречах во всех соревнованиях. Он выиграл пять предыдущих домашних встреч АПЛ.

«Красные дьяволы» хорошо защищаются дома и пропустили всего один мяч в семи последних встречах чемпионата Англии на своём поле.

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«Фулхэм» приезжает на «Олд Траффорд» после того, как в минувшие выходные сыграл вничью со счётом 2:2 с «Кристал Пэлас». «Орлята» открыли счёт на 34-й минуте, но «дачники» сравняли его, забив с пенальти в конце первого тайма. Клуб вышел вперёд на 61-й минуте, но «стекольщики» опять сравняли цифры на табло.

Ничья с «Кристал Пэлас» означает, что «Фулхэм» остался непобеждённым в трёх последних матчах АПЛ. Он выиграл у «Лестера» и «Саутгемптона».

«Фулхэм» выиграл два из последних шести матчей на выезде. Он победил «Эвертон» и «Саутгемптон», но потерпел четыре поражения от «Брентфорда», «Борнмута», «Астон Виллы» и «Ливерпуля». Тенденции показывают, что «Фулхэм» не смог забить гол в двух из трёх последних гостевых игр.

«Манчестер Юнайтед» может сделать несколько изменений в своём стартовом составе с учётом предстоящего финала Кубка Англии. Тем не менее он впечатляет выступлениями на «Олд Траффорд» в этом сезоне.

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