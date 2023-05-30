Карпин сделает рывок к медалям! Абаскаль останется за бортом?

Интрига в верхней части таблицы чемпионата России ещё жива. Даже красно-белые могут остаться без наград.

«Зенит» за четыре тура до конца сезона оформил чемпионство. Однако ещё не определились места со второго по четвёртое. ЦСКА с 55 очками в активе расположился на второй строчке, а следом идёт «Спартак» с 54 очками. Замыкает топ-4 «Ростов» — 53 очка.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Последний тур может внести коррективы в расположение клубов в верхней части турнирной таблицы. ЦСКА сыграет с «Ростовом», а «Спартак» проведёт встречу с «Крыльями Советов», которые ведут борьбу за сохранение прописки. Кто-то один не попадёт в тройку лидеров, но кто это будет?

Какие расклады?

Все силы будут брошены на последний тур. «Ростов» ещё может выиграть серебряные медали, но для этого ему нужно обыгрывать ЦСКА и рассчитывать на поражение «Спартака» в матче с «Крыльями Советов».

Армейцам достаточно просто выиграть у ростовского клуба и закрыть вопрос о втором месте. Если они сыграют вничью, а красно-белые проиграют, то также серебро получат красно-синие.

«Спартаку» необходимо во чтобы то ни стало побеждать «Крылья Советов» и рассчитывать на то, что «Ростов» не проиграет ЦСКА. Тогда Абаскаль финиширует на второй строчке.

Кто выглядит предпочтительнее

ЦСКА в матче прошлого тура сыграл вничью с «Краснодаром» (0:0), и ему повезло, что осечкой не воспользовался «Спартак», который в параллельном матче с «Пари НН» также сыграл в безголевую ничью. Армейцы в весенней части сезона РПЛ набрали 26 из 36 возможных очков, проиграв лишь в двух встречах на этом отрезке.

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ЦСКА качественно прибавил в оборонительном аспекте. За 12 последних туров подопечные Федотова пропустили лишь восемь голов. За это время красно-синие забили 22 мяча — это четвёртый показатель результативности в весенней части РПЛ.

С учётом того, что команда Карпина на последнем отрезке сезона не отличается стабильностью, набрав лишь девять очков за восемь туров и пропустив 12 мячей, у Федотова есть все шансы выйти победителем в предстоящей встрече.

Команда Гильермо Абаскаля воспользовалась осечками конкурентов и включилась в борьбу за серебро, вот только слабая защита остаётся проблемой.

«Спартак» на последнем отрезке чемпионата России демонстрирует не самые стабильные результаты. Половина из 12 матчей с участием красно-белых закончилась вничью, при четырёх победах.

Кто не попадёт в тройку лидеров?

«Спартак» потерял стабильность и выиграл только один из пяти последних матчей. Сверхмотивированные «Крылья Советов» могут навязать борьбу и даже преподнести сюрприз, ведь выступать будут на домашнем стадионе. Также не будем сбрасывать со счетов тот момент, что Карпин тактически умён и может придумать способ обыграть армейцев.

Предлагаем поставить на то, что «Ростов» войдёт в тройку лидеров РПЛ, за коэффициент 3.50. Это будет счастливый день для ростовских болельщиков.

Ставка: «Ростов» войдёт в тройку лидеров за 3.50.

Экспресс с коэффициентом 9.25.

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