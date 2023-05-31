Эрлинг в сезоне АПЛ забил 36 голов, а всего у норвежца 52 мяча, что лишь на шесть голов меньше, чем у «дьяволов» в чемпионате.

«Ман Сити» — «МЮ». Один Холанд почти как вся атака тен Хага

3 июня состоится финал Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 19:30 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах отдают предпочтение подопечным Гвардиолы. Поставить на победу «горожан» можно с коэффициентом 1.53, а шансы «красных дьяволов» оценены в 6.10. Заключить пари на ничью предлагается за 4.80.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» 3 июня 2023 года

Аналитики «Фонбет» считают, что матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.35. Если сумеют забить обе команды, сыграет коэффициент 1.75. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.08 по линии «Фонбет». Всем зарегистрировавшимся будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на финал Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» (03.06.2023)

Кубок Англии. Финал Кубок Англии. Финал 03 июня 2023, суббота. 17:00 МСК Манчестер Сити Манчестер Не начался Манчестер Юнайтед Манчестер Кто победит в основное время? П1 X П2

Финал Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» состоится 3 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Пол Тирни в 17:00 мск даст стартовый свисток. Во второй половине сезона команда Гвардиолы набрала крейсерский ход. «Горожане» штамповали победы, не обращая внимания на статус соперников. Лишь в 38-м туре АПЛ клуб прервал 25-матчевую беспроигрышную серию, уступив «Брентфорду» (0:1).

В преддверии финалов Кубка Англии и Лиги чемпионов испанский специалист предоставил дополнительный отдых ведущим игрокам, нацелившись на требл. Он также дал комментарий по поводу турнирных амбиций, ответив, что начнёт думать о требле лишь после победы на «Уэмбли». Его подопечные провели отличный сезон в АПЛ и стали чемпионами, но нужно ещё два трофея.

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Ключевой футболист — Холанд. Напомним, в дебютном сезоне в АПЛ Эрлинг забил 36 голов и установил абсолютный рекорд результативности. Всего на счету норвежца 52 мяча, что лишь на шесть голов меньше, чем у «МЮ» в АПЛ.

Результаты «Манчестер Юнайтед» последние недели напоминали американские горки. Плотный календарь и кадровые потери в защите дали о себе знать. Эрик тен Хаг всё же перекроил оборону и повысил надёжность. Обыграв в четырёх последних турах АПЛ «Вулверхэмптон» (2:0), «Борнмут» (1:0), «Челси» (4:1) и «Фулхэм» (2:1), он гарантировал команде третье место в таблице.

Смещение акцента на оборону сказалось на качестве игры в завершающей стадии. На результативность команды повлияли также потеря голевого чутья и травма Рашфорда. После мартовского перерыва на матчи сборных «красные дьяволы» забили суммарно 19 голов, но лишь в пяти из них поучаствовал 25-летний английский форвард — три мяча и две результативные передачи.

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Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг дал комментарий по поводу результатов команды по итогам сезона, ответив, что она способна на большее. Манкунианцы имеют хороший фундамент, но, чтобы бороться за место в топ-4, нужно усиление состава.

В 44 очных встречах между «Ман Сити» и «МЮ» 19 побед одержали «горожане», а четыре матча закончились вничью. Разница забитых и пропущенных мячей 67:59 в пользу подопечных Гвардиолы. Учитывая, что последняя личная встреча закончилась волевой победой «красных дьяволов» со счётом 2:1, недооценивать команду Эрика тен Хага не стоит.

Команда Гвардиолы выглядит предпочтительнее. Она стабильнее смотрелась на последнем отрезке сезона. «Горожане» обладают качественной глубиной состава и подошли к концу сезона в отличной форме и физических кондициях. Мы рекомендуем ставку на победу «Ман Сити» с форой (-1) за коэффициент 1.81 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Прогноз и ставки на матч финала Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» 3 июня 2023 года

Гвардиола жаждет выиграть с командой требл и наконец-то закрыть гештальт с ЛЧ для «Манчестер Сити». Небесно-голубые превосходят соперника во всех игровых аспектах. Один Эрлинг Холанд стоит всей атаки «красных дьяволов». Учитывая мотивацию и игровую форму «Ман Сити», мы рекомендуем ставку на победу «горожан» с форой (-1) за 1.81 по линии «Фонбет». А за регистрацию букмекерская контора дарит фрибет 2000 рублей.

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