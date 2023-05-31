«Лейпциг» — «Айнтрахт». Вот это рывок!

Под конец сезона «быки» победили чемпиона страны со счётом 3:1, заняли третье место, а теперь рассчитывают выиграть Кубок.

3 июня состоится финал Кубка Германии «Лейпциг» – «Айнтрахт». Начало – в 21:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «быков» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.78. Успех франкфуртцев оценивается в 4.65. На ничью дают коэффициент 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Германии «Лейпциг» — «Айнтрахт» 3 июня 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Лейпциг» – «Айнтрахт» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.46. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.42. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.63.

Анализ и прогноз на матч Кубка Германии «Лейпциг» — «Айнтрахт» (03.06.2023)

Кубок Германии. Финал Кубок Германии. Финал 03 июня 2023, суббота. 21:00 МСК РБ Лейпциг Лейпциг Не начался Айнтрахт Ф Франкфурт-на-Майне Кто победит в основное время? П1 X П2

Концовка сезона Бундеслиги получилась остросюжетной, впечатления от неё будет непросто чем-то перебить. Впрочем, финал Кубка Германии может попытаться, ведь в него вышли две хорошие команды. Им нужна победа, чтобы подарить праздник болельщикам.

«Лейпциг» провёл мощную концовку и занял третью строчку в Бундеслиге, Он получил путёвку в ЛЧ. «Айнтрахту» повезло меньше, и Кубок Германии для него стал последним шансом не остаться без еврокубков в будущем сезоне. «Орлы» наверняка постараются использовать эту возможность.

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Летом «Айнтрахт» ждут изменения. Команду покинет главный тренер Оливер Гласнер, творец последних успехов. Также уйдёт Даити Камада в «Милан», а удержать Коло Муани будет очень сложно. Даже внушительный ценник, выставленный на француза, может не отпугнуть потенциальных покупателей.

«Лейпциг» тоже ждёт серьёзная перестройка. Кристофер Нкунку уходит в «Челси». Француз четыре сезона был лидером команды, а в этом году стал одним из лучших бомбардиров Бундеслиги. Было бы красиво напоследок помочь «быкам» выиграть Кубок. Есть вероятность, что уйдёт Доминик Собослаи, к нему серьёзный интерес из АПЛ.

«Лейпциг» идёт на серии из шести побед подряд во всех турнирах. Не так давно он обыграл чемпиона Германии «Баварию» со счётом 3:1. В полуфинале Кубка Германии «быки» камня на камне не оставили от мощного «Фрайбурга», забив ему четыре безответных гола уже в первом тайме.

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У «Айнтрахта» за 10 встреч только четыре победы: три в Бундеслиге и над «Штутгартом» в Кубке страны. В последних матчах «орлы» немного прибавили, выиграв у «Фрайбурга» и «Майнца», сыграв вничью с «Шальке», но на фоне результатов соперника всё это смотрится слабо.

Обе команды показывают результативный футбол и много забивают. У «быков» ещё и оборона действовала на отлично, а вот «Айнтрахт» пропускал часто и много. «Орлы» помогут «Лейпцигу» продемонстрировать зрелищный матч, но трофей они не получат. Поэтому поставим на победу «Лейпцига» и тотал больше 2.5 мяча.

Прогноз и ставки на матч Кубка Германии «РБ Лейпциг» — «Айнтрахт» 3 июня 2023 года

«Лейпциг» в третий год подряд доходит до финала Кубка Германии. В первый раз он уступил «Боруссии», во второй с большим трудом вырвал победу у «Фрайбурга» в серии пенальти. Сейчас «быки» могут выиграть уже без подобных сложностей, ограничившись основным временем. Вряд ли нас ждёт скучный финальный матч, ведь в Германии так не принято.

Ставка: победа «Лейпцига» и тотал больше 2.5 мяча за 2.40.

Экспресс с коэффициентом 10.25.

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