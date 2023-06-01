Мбаппе лучший бомбардир чемпионата Франции? Не факт!

Чемпионат Франции близится к своему логическому завершению. Остался последний тур. Известны чемпион, серебряный и бронзовый призёры. «Лилль», «Ренн» и «Монако» поспорят за путёвки в еврокубки, а «Осер» и «Нант» — за сохранение прописки в Лиге 1. Но есть ещё одно соперничество, в котором пока неизвестен победитель – кто станет лучшим бомбардиром Франции?

Лучшие прогнозы на сегодня.

Мбаппе пока впереди

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе перед последним туром лидирует в снайперской гонке, забив 28 мячей в 33 матчах чемпионата, в которых он принял участие, потратив на это 2732 минуты, а в среднем 97 минут на гол. 2 из 28 голов были забиты с пенальти. Это неудивительно, ведь в клубе большая конкуренция за право исполнять 11-метровые удары.

Находиться на вершине рейтинга бомбардиров Мбаппе не помешали ни травмы, из-за которых он пропустил несколько матчей, ни чемпионат мира, который оказал заметное влияние на эмоциональное и физическое состояние француза. Лионель Месси отстал от Килиана на 12 голов, проведя всего на две встречи меньше.

Мбаппе становился лучшим бомбардиром Лиги 1 четыре года подряд, лишь однажды забив менее 27 голов за сезон. Это случилось в 2020 году, когда чемпионат Франции был завершён досрочно, а Килиан разделил первую строчку с Виссамом Бен-Йеддером из «Монако». Однако сейчас у нападающего «ПСЖ» есть соперник куда более продуктивный.

Спустя почти восемь лет

Александр Ляказетт, вернувшийся в «Лион» из «Арсенала», снова демонстрирует лучшие бомбардирские качества в родном клубе. Планку в 27 забитых мячей в Лиге 1 Ляказетт достигает уже третий раз в карьере, а в 2015 году этого хватило для того, чтобы стать лучшим бомбардиром чемпионата.

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Мотивация выиграть эту награду вновь спустя почти восемь лет у Ляказетта запредельная. Тем более нападающего «Лиона» не номинировали на звание лучшего игрока чемпионата — обидно. Эту награду забрал Мбаппе. «Львы» практически потеряли шансы на еврокубки, но могут помочь своему форварду.

Интрига взвинчена до предела

Парижане отметят чемпионство в домашнем матче с «Клермоном», который больше не является аутсайдером Лиги 1 и готов закончить сезон на восьмом месте. Команда Паскаля Гастьена выиграла семь из девяти последних встреч, пропустив в них всего семь голов. Это уже не тот беззащитный клуб, который «сгорел» со счётом 0:5 в первом круге.

Килиан Мбаппе достаточно уверенно проводит концовку сезона, забивая в шести матчах подряд, но в матче со «Страсбургом», ничья с которым гарантировала «ПСЖ» чемпионство, лучший бомбардир парижан отметился лишь голевой передачей.

«Лион» проведёт встречу на выезде с «Ниццей». «Орлята» играли в этом сезоне в еврокубках, но чемпионат Франции провели ниже своего потенциала. В марте и апреле клуб угодил в чёрную полосу, из которой начал выкарабкиваться лишь ближе к концу сезона. При этом на своём поле «Ницца» выиграла лишь один из шести матчей, пропуская почти в каждом из них.

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«Лион» находится куда в лучшей форме, лишь в одной из четырёх последних встреч, забив менее трёх мячей. Александр Ляказетт отличается почти в каждом матче чемпионата. Лишь одна из восьми последних игр обошлась без гола в исполнении лидера «Лиона», а в недавней встрече с «Монпелье» он оформил покер.

Чтобы гарантировать лидерство в гонке бомбардиров Ляказетту предстоит непростая задача – забить на два гола больше, чем Мбаппе. Факторы, которые помогут бывшему игроку «Арсенала» – более высокая мотивация, сплоченность его команды, которая хоть и потеряла шансы на еврокубки, но теперь сможет смелее играть на своего лидера.

К тому же соперник у клуба более податливый, чем у парижан. Можно пойти в размен атаками. Поставить на то, что именно Ляказетт станет лучшим бомбардиром Лиги 1 по итогам текущего сезона можно с коэффициентом 6.00.

Ставка: Александр Ляказетт – лучший бомбардир Лиги 1 сезона-2022/2023 за 6.00.

Экспресс с коэффициентом 8.37.

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