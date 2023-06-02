«Динамо» — «Алания». Какой смысл без лицензии РФС-1?

3 июня состоится матч 34-го тура Первой лиги «Динамо» — «Алания». Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу владикавказцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.11. Успех махачкалинцев оценён экспертами в 3.46. Ставки на ничью принимаются за 3.24.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Первой лиги «Динамо» Мх — «Алания» 3 июня 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Динамо» — «Алания» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.28, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.64. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.49. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.27. Поставить на «обе забьют» можно за 1.94.

Анализ и прогноз на матч Первой лиги «Динамо» Мх — «Алания» (03.06.2023)

На 3 июня запланировано девять матчей 34-го тура Первой лиги. Отдельное внимание уделим встрече между махачкалинским «Динамо» и владикавказской «Аланией», которая пройдёт на стадионе «Динамо» в Махачкале. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

«Динамо» не лучшим образом проводит концовку сезона, проиграв три из шести последних встреч. Серия клуба насчитывает два поражения — уступили «Волге» (0:2) и «Рубину» (0:2). Махачкалинцы занимают шестую строчку с 46 очками за 33 игры. Место в зоне переходных матчей им уже не светит.

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Плохие результаты, возможно, следствие отказа в лицензии «Динамо» в РПЛ, без которой невозможно даже участвовать в стыковых матчах. Похоже, всё это подкосило состав.

«Алания» же занимает третье место с 59 очками. Восемь встреч кряду клуб не проигрывает, что весьма неплохо. Накануне владикавказцы дома обыграли «Балтику» (3:1), а до этого сыграли вничью с «Акроном» (0:0). При этом совсем недавно апелляционный суд РФС оставил в силе решение по отказу в выдаче лицензии «Алании».

Клуб не сможет принять участие в стыковых матчах за выход в РПЛ. «Енисей», занимающий четвёртую строчку, получил лицензию и сможет сыграть в переходных встречах. Решение выглядит странным, потому что команда могла бы временно проводить матчи на «Ахмат-Арене».

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Всё это давит на команду, ведь подопечные Олега Василенко старались весь сезон, но увы. Изменить ничего нельзя, и нужно пережить эту ситуацию. Маленьким подарком для болельщиков станет победа в последней встрече сезона. На выезде дела обстоят неплохо — «барсы» победили в 7 из 16 встреч — четвёртый показатель среди остальных участников.

Аналогичная статистика дома у «Динамо», поэтому сложно выделить фаворита в этой паре. Плюс соперники за всю историю встретились лишь дважды. Один раз победила «Алания» — 4:0 в 2019 году, и последний раз команды сыграли вничью 0:0 в 1-м туре чемпионата. Вполне вероятно, снова будет ничейный счёт.

Силы равны, обе команды находятся в верхней части таблицы. Хотя концовка сезона у «Алании» выдалась куда лучше, чем у «Динамо». Махачкалинцы с отставанием в семь очков от топ-4 уже ни на что не претендуют. «Алания» тоже, потеряв мотивацию из-за отказа в лицензии. Поэтому матч вполне снова может закончиться со счётом 0:0. Ставки на ничью принимаются за 3.24.

Прогноз и ставки на матч Первой лиги «Динамо» — «Алания» 3 июня 2023 года

«Динамо» и «Алания» не смогли получить лицензию РФС-1. При этом статистика соперников схожа, и они лишь два раза играли в очных встречах. Гости в последних встречах часто играли вничью, как и в последнем очном матче с «Динамо». Поэтому проверим ставку на то, что будет ничья.

Ставка: ничья за 3.24.

Экспресс с коэффициентом 10.37.

Прогноз на матч «Урал» — «Сочи» с коэффициентом 3.65.

Бензема останется в «Реале».

Прогноз на матч «Лейпциг» — «Айнтрахт» с коэффициентом 3.10.

«Интер» Майами предложил Месси контракт на $ 50 млн в год.