Каролина Мухова — Анастасия Павлюченкова. Россиянку недооценивают

Экс-финалистка «Ролан Гаррос» запросто может выйти на второй пик в своей карьере. Она опытна и целеустремлённа.

6 июня Каролина Мухова и Анастасия Павлюченкова сыграют в матче 1/4 финала «Ролан Гаррос». Начало — не ранее 12:00 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах не сомневаются в чешке: коэффициент на её победу составляет 1.62, а на россиянку можно поставить за 2.30.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ролан Гаррос» Каролина Мухова – Анастасия Павлюченкова 6 июня 2023 года

Аналитики «Фонбет» считают, что матч 1/4 финала «Ролан Гаррос» Каролина Мухова – Анастасия Павлюченкова получится упорным: ставки на тотал больше 20.5 гейма принимаются за 1.68, а тотал меньше 20.5 гейма оценён экспертами в 2.05. Ставку на победу чешки с точным счётом 2:0 по сетам можно сделать в «Фонбет» за 2.38, а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч «Ролан Гаррос» Каролина Мухова – Анастасия Павлюченкова (06.06.2023)

Во вторник Каролина Мухова встретится с Анастасией Павлюченковой в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции 2023 года.

Чешка проделала замечательный путь на «Ролан Гаррос», обыграв Марию Саккари, Надию Подороску, Ирину Бегу и Элину Аванесян. На данный момент она отдала только один сет на турнире, в матче второго круга Подороске.

43-я ракетка мира Мухова легко одолела россиянку Аванесян — 2-0 (6:4, 6:3) и обеспечила себе место в четвертьфинале.

Хачанов: очень рад выходу в четвертьфинал «Ролан Гаррос».

Павлюченкова также пробилась в четвертьфинал с не менее впечатляющим результатом. Она обыграла Линду Фрухвиртову, Людмилу Самсонову, Анастасию Потапову и Элисе Мертенс.

Анастасия, 333-й номер мирового рейтинга, в четвёртом круге одержала трудную победу над Мертенс со счётом 2-1 (3:6, 7:6, 6:3).

Поскольку обе теннисистки демонстрируют хорошую форму, предстоящий четвертьфинал обещает быть захватывающим.

1/4 финала Открытого чемпионата Франции 2023 года станет четвёртой очной встречей между Муховой и Павлюченковой. Анастасия ведёт со счётом 2-1, победив в полуфинале Кубка Кремля 2019 года и в полуфинале Открытого чемпионата Мадрида — 2021. Мухова впервые обыграла Павлюченкову на Уимблдоне 2021 года.

Россиянка Касаткина и украинка Свитолина не стали пожимать руки.

Четвертьфинальный матч «Ролан Гаррос» между Каролиной и Анастасией должен пройти в напряжённой борьбе.

Мухова, отдавшая пока только один сет на турнире, продемонстрировала свою звёздную форму на грунте. Её победы над Марией Саккари и Ириной Бегу свидетельствуют о стойкости.

Павлюченкова имеет небольшое преимущество в личных встречах, это позволяет предположить, что она сможет подавить стабильность чешки. Анастасия вернулась на корт после травмы, но призналась в страхе, что никогда больше не сможет выступать. Теперь она набирает форму и прошла достаточно сильных соперниц.

Однако Павлюченкова призналась, что сильно устала в последней игре и была рада паузе, которую взяла соперница. Также она была недовольна погодой. Однако характер у россиянки есть, и с этим не поспоришь. Чешка будет слишком самоуверенна и не заметит, как проиграет один сет, но и сама точно не уйдёт без выигранной партии.

Предлагаем сделать ставку на то, что обе теннисистки выиграют по сету за коэффициент 2.40 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Ставка: обе выиграют хотя бы один сет за 2.40.

Экспресс с коэффициентом 6.37.

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Павлюченкова: был страх, что больше никогда не выиграю ни одного матча.

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