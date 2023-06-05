Вадим Немков — Йоэль Ромеро. Может, стоило согласиться на предложение UFC?

У россиянина не осталось соперников сопоставимого уровня. Драться с 46-летним спортсменом, находясь на пике формы, не дело!

Вадим Немков пребывает на пике карьеры. Он стал чемпионом Bellator в августе 2020 года, победив техническим нокаутом во втором раунде Райана Бейдера. После этого в рамках Гран-при россиянин провёл три защиты. Теперь у него в соперниках небезызвестный кубинский боец Йоэль Ромеро.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Когда бой Вадим Немков — Йоэль Ромеро

Бой за звание чемпиона Bellator в полутяжёлом весе между Вадимом Немковым и Йоэлем Ромеро состоится 17 июня 2023 года в Чикаго, на стадионе «Уинтраст-Арена» (США).

Во сколько начало боя Немков — Ромеро

Предполагается, что поединок между Вадимом Немковым и Йоэлем Ромеро начнётся не раньше 5:40 мск 17 июня 2023 года.

По какому каналу покажут бой Немков — Ромеро, где смотреть прямой эфир

Бой покажут на Showtime. На территории России посмотреть поединок можно будет на платформе «Okko Спорт».

Коэффициенты букмекеров на бой Вадим Немков — Йоэль Ромеро

Эксперты считают фаворитом Вадима Немкова. Ставки на победу россиянина принимаются с коэффициентом 1.29. Шансы Йоэля Ромеро оценили коэффициентом 3.90. Также эксперты предлагают сделать ставки на ничью – за 48.0.

Прогноз на бой Вадим Немков — Йоэль Ромеро

Изначально бой был анонсирован на 4 февраля 2023 года. Однако Вадиму Немкову потребовалось некоторое время на то, чтобы восстановиться после финального поединка Гран-при с Кори Андерсоном. В том бою входящий в состав команды Фёдора Емельяненко боец выиграл единогласным решением судей.

Победа в поединке с Андерсоном стала для Немкова десятой подряд (восьмой в Bellator), при одном ноу-контесте. Совсем недавно ему поступало предложение перейти в UFC. Однако россиянин отметил, что Bellator даёт больше. Поговорив с командой и Фёдором Емельяненко, он решил остаться.

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В преддверии боя с Ромеро Немков признался, что подготовка к поединку будет состоять из трёх этапов. Первый в Таиланде, второй в Старом Осколе, а заключительный — в Кабардино-Балкарии. Спортсмен подчеркнул, что со здоровьем всё в порядке, самочувствие отличное.

Что ж, это самое главное. К бою с кубинцем Вадим подходит в роли явного фаворита. Немаловажно, что он на целых 16 лет моложе соперника. Россиянин в разы быстрее и энергичнее. В отличие от Ромеро, ему не составит большого труда держать высокий темп на протяжении всего поединка.

Время играет против Ромеро. Карьера кубинца началась очень давно. В 1999 году он выиграл чемпионат мира по борьбе, а в 2000-м взял серебро Олимпийских игр (в обоих случаях в весовой категории до 85 килограммов). Также он добыл множество золотых медалей в других престижных турнирах.

Однако в UFC и Bellator титулы от Ромеро постоянно ускользали. Поединок с Немковым, вероятнее всего, станет последней возможностью для 46-летнего бойца стать чемпионом организации. Мотивации и опыта у него предостаточно, но вот физическая форма уже подводит.

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За последние шесть боёв кубинец победил только мало кому известного Алекса Полиззи и 47-летнего Мелвина Манхуфа. Уступил Роберту Уиттакеру, Пауло Косте, Исраэлю Адесанье и Филу Дэвису. Впрочем, Ромеро стоит отдать должное за то, что ни в одном из этих поединков он не проиграл нокаутом. Со стойкостью у него всё более чем хорошо.

На что ставить?

Для 46 лет Ромеро находится в очень хорошей форме. Он заслуживает уважения и аплодисментов за стойкость, выносливость и характер. Однако в успех кубинца верится с большим трудом. Немков выглядит явным фаворитом. У него попросту лучше физические кондиции.

На самом деле, Вадиму имеет смысл попробовать себя в UFC. Как ни крути, Bellator менее престижная организация. Топовые бойцы выступают преимущественно в UFC, и Немкову там было бы самое место. При всём уважении биться с 46-летним ветераном — это всё-таки не совсем его уровень.

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Вадима можно понять. Кто откажется от хорошей прибыли в пользу высоких рисков и сотрудничества с Даной Уайтом, с которым у Фёдора Емельяненко был конфликт. Тем не менее Немкову, как кажется, нужны соперники посильнее. Предлагаем поставить на его победу в предстоящем поединке и тотал меньше 4.5 раунда за 2.45. Думаем, будет досрочная победа.

Ставка: победа Вадима Немкова и тотал меньше 4.5 раунда за 2.45.

Экспресс с коэффициентом 10.37.

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