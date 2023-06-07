Экспресс на футбол с коэффициентом 7.05: трудный день Евсеева и Юрана, Мойес в финале

Футбол взял паузу, но впереди финалы еврокубков и переходные матчи команд, которые попробуют остаться в элитных дивизионах. Например, 7 июня пройдут стыковые встречи за право участвовать в РПЛ, а также финал Лиги конференций. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 7.05 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Прогноз на матч «Енисей» — «Факел»

Красноярск ждёт первый стыковой матч с «Факелом». Своей уверенной игрой в сезоне «Енисей» доказал, что готов к матчам в РПЛ. По крайней мере, способен выступить лучше «Торпедо». Тем не менее в весенней стадии чемпионата хозяевам часто не везло. Большое количество ничейных исходов не позволило включиться в борьбу за прямой выход в РПЛ, и «Енисею» пришлось отправиться в стыки.

Вадим Евсеев принял управление над «Факелом» в самый сложный для клуба момент. Опытный тренер наладил оборону и общекомандное взаимодействие. Сложный календарь на финише помешал гостям завершить чемпионат выше 13-го места, поэтому придётся отстаивать право на выступление в РПЛ через переходные матчи. Тем не менее Вадим Евсеев совершенно спокоен. Он дважды играл в этом своеобразном плей-офф, с «Амкаром» и «Уфой», выйдя победителем.

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Вадим Евсеев гораздо опытней своего визави Алексея Ивахова. Тренер «Факела» быстро создал рабочую тактическую схему и выиграл в трёх из пяти матчей. Два поражения легко объяснить силой соперника. Это были «Зенит» и «Локомотив». Разобрать игру и выявить проблемные места «Енисея» для Евсеева не станет проблемой. Рекомендуем изучить ставку на победу «Факела» за коэффициент 2.07.

Прогноз на матч «Родина» — «Пари НН»

«Родина» на финише сезона находится в великолепном состоянии и игровом тонусе. С 1 апреля команда идёт без поражений. Пять матчей закончились победой и четыре вничью. У Дмитрия Парфёнова есть несколько вариантов тактической схемы, поэтому у соперника могут возникнуть проблемы при подготовке к матчу. Например, «Рубин» Рашида Рахимова не сумел найти слабые места у «Родины» в минувшем туре (0:0).

Сергей Юран оказался в сложной ситуации. Команда выиграла два из последних трёх матчей, но обольщаться таким результатом не стоит. Дело в том, что мотивация соперника была на крайне низком уровне — «Химки» и «Сочи» не решали на тот момент серьёзных турнирных задач. «Пари НН» завершил чемпионат на 13-м месте.

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Дмитрий Парфёнов — опытный тренер и грамотный тактик. Он может воспользоваться недооценкой соперника. В последних встречах москвичи выступают отлично и вполне могут присоединиться к РПЛ. Рекомендуем изучить ставку на то, что «Родина» не проиграет, за 1.72.

Прогноз на матч «Фиорентина» — «Вест Хэм»

Подопечные Винченцо Итальяно имеют последнюю возможность выиграть трофей и получить путёвку в еврокубки следующего сезона, но для этого нужно обыгрывать «Вест Хэм». В этом году в Лиге конференций никому не удалось победить лондонский клуб. По силам ли «Фиорентине»?

Флорентийцы не имеют дефицита футболистов атакующего плана, и Итальяно по ходу сезона имел возможность без снижения качества игры в атаке проводить замены. Футболисты в матчах Серии А в среднем наносили по 15,9 удара, из которых 4,9 приходились в створ ворот — третьи показатели. Забили 53 гола, что на 3,90 меньше количества ожидаемых. Собственно, на этом фоне в 2023 году они лишь в пяти встречах не сумели забить.

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«Вест Хэм» провалился в АПЛ, но продемонстрировал безупречные результаты в Лиге конференций. Подопечные Дэвида Мойеса победили в 13 из 14 матчей, при одной ничьей. На пропущенные восемь голов они ответили 33 забитыми, ни разу не покинув поле без результативного действия. Шотландский специалист, вероятно, по итогам сезона уйдёт из команды, и победа в Лиге конференций поспособствует получению лучших предложений о работе. Учитывая турнирные амбиции команд и их атакующие потенциалы, мы рекомендуем ставку на «обе забьют» за 1.98.

Экспресс на матчи 7 июня 2023 года

Ставка 1: победа «Факела» над «Енисеем» за 2.07.

Ставка 2: «Родина» не проиграет «Пари НН» за 1.72.

Ставка 3: обе забьют в матче «Фиорентина» — «Вест Хэм» за 1.98.

Общий коэффициент: 2.07 Х 1.72 Х 1.98 = 7.05.

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