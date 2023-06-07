«Алавес» — «Эйбар». Сын Зидана метит в Ла Лигу

Лука великолепен в воротах «оружейников», и благодаря его отличной игре можно отстоять ещё одну ничью.

8 июня состоится второй матч плей-офф за повышение «Алавес» — «Эйбар». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «славных» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.20. Успех «оружейников» оценён экспертами в 3.90. Ставки на ничью принимаются за 3.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Алавес» — «Эйбар» 8 июня 2023 года

Букмекеры не считают, что матч «Алавес» — «Эйбар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.44. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.37. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.60. Поставить на «обе забьют» можно за 2.30.

Анализ и прогноз на матч «Алавес» — «Эйбар» (08.06.2023)

На 8 июня запланирован второй матч полуфинала плей-офф испанской Сегунды между «Алавесом» и «Эйбаром». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. В первой встрече клубы сыграли вничью — 1:1. У «славных» на девятой минуте гол забил Мамаду Силла. ответ «оружейников» последовал в добавленное к первому тайму время. Отличился Стоичков.

В чемпионате за две очных встречи преимущество на стороне «Алавеса» — ничья на выезде (0:0) и победа дома (2:0). Интересно, что клубы набрали одинаковое количество очков за 42 встречи — 71.

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Теперь они играют в плей-офф за право выступать в Примере. Однако за 13 очных встреч на счету «славных» пять побед, тогда как у «оружейников» — три. Первый матч получился равным, но теперь преимущество своего поля будет на стороне «Алавеса».

«Эйбар» концовку сезона провёл плохо, за что и поплатился, попав в плей-офф. «Славные», наоборот, выглядели неплохо на финише турнира, но не дотянули до прямой путёвки. Тяжело выделить фаворита в таких условиях.

Однако «Эйбар» в гостях играет не лучшим образом. В пяти последних встречах у него лишь одна победа на выезде. «Славные» дома выиграли трижды и сыграли два раза вничью за это время. Показатели лучше, но уверенности в победе немного, зато вполне вероятно, что матч закончится в основное время ничьей. Поэтому проверим ставку на ничью за 3.00. Команды выглядят очень равными, и выделить победителя сложно.

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Причиной ещё одной ничьей также может стать сын легендарного Зинедина Зидана. В воротах «Эйбара» играет Лука Зидан, и со своей работой он справляется на отлично. В 32 встречах в Сегунде голкипер 15 матчей отстоял всухую. Было бы интересно последить за развитием сына звезды уже в Ла Лиге.

Не исключено, что встреча закончится без голов. Никто не станет рисковать, не имея преимущества в счёте. Одна маленькая ошибка может привести к голу или удалению одного из футболистов. Как это было в первом матче. Напомним, красную карточку получил Арбилья.

Прогноз и ставки на матч плей-офф «Алавес» — «Эйбар» 8 июня 2023 года

«Оружейники» не лучшим образом выступают на выезде, а у «славных» последние матчи в основном заканчиваются вничью. Плюс первая игра 1/2 финала плей-офф также закончилась ничьей. Так что вполне вероятно повторение результатов. Статистика соперников схожа, и выделить фаворита трудно. Поэтому проверим ставку на ничью.

Ставка: ничья за 3.00.

Экспресс с коэффициентом 7.35.

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