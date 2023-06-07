«Майами Хит» — «Денвер Наггетс», третий матч. Как остановить Йокича?

8 июня состоится третий матч финала плей-офф НБА «Майами Хит» — «Денвер Наггетс». Начало игры — в 3:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Наггетс» в основное время можно с коэффициентом 1.74. Успех «Хит» оценён экспертами в 2.15.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч плей-офф НБА «Майами Хит» — «Денвер Наггетс» 8 июня 2023 года

Букмекеры сомневаются, что третий матч финала плей-офф НБА «Майами Хит» — «Денвер Наггетс» будет результативным: тотал больше 217.5 очка идёт за 2.10, а тотал меньше 217.5 очка — за 1.67. Заключить пари на то, что «Хит» одержат победу в турнире, можно с коэффициентом 3.26.

Анализ и прогноз на матч финала плей-офф НБА «Майами Хит» — «Денвер Наггетс» (08.06.2023)

На 8 июня запланирован третий матч финала плей-офф НБА. На стадионе «Касейя Центр» в Майами местный «Майами Хит» примет «Денвер Наггетс». Начало игры — в 3:30 мск. Серия может стать одной из самых интересных и зрелищных в истории баскетбола. Предпосылки к этому имеются.

Одержав победу во втором матче, «Майами» сравнял счёт в серии — 1-1. Интересно, что он обыграл «Денвер» на выезде впервые с 2016 года. И это при том, что лидер «Хит» Джимми Батлер показал не самую выдающуюся игру. Он набрал 21 очко, а также отдал девять результативных передач.

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Аналитик Скип Бэйлесс поделился соображениями, что мы не видели настоящего Джимми Батлера в плей-офф уже семь игр подряд. Он выразил мнение, что звёздный форвард отвлечён или даже истощён ввиду того, что переживает из-за проблем со здоровьем у своего отца.

Батлер действительно пребывает не в самой лучшей форме. Зато у его команды появился ряд новоиспечённых ведущих игроков. По ходу плей-офф здорово прибавили практически все баскетболисты «Майами Хит», но отдельно хочется отметить Дункана Робинсона. В заключительной четверти второго матча с «Денвером» он совершил множество полезных действий, а также набрал 10 очков.

Пожалуй, именно Робинсон сыграл ключевую роль в победе «Майами». Хотя также стоит отметить классную игру Гэйба Винсента и Эдриса Адебайо. На двоих они набрали 44 очка. Винсент также отметился тремя передачами и двумя перехватами, а Адебайо — девятью подборами и четырьмя результативными пасами.

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На домашнем стадионе «Майами» наверняка будет чувствовать себя ещё увереннее и раскрепощённее. В преддверии третьей игры его опытный наставник Эрик Споэльстра признался, что баскетболистов закалили трудности и невзгоды. Специалист подчеркнул, что у его команды развилось определённое мужество.

Впрочем, также Споэльстра признался, что по-прежнему не знает, за счёт чего можно остановить звёздного центрового «Денвера» Николу Йокича. Он рассказал, что лишь неподготовленному глазу может показаться, что «Майами» удалось сократить влияние на игру со стороны серба. На самом деле его нельзя просто так взять и закрыть.

Во втором матче с «Майами» Йокич набрал 41 очко, совершил 11 подборов, а также отдал четыре результативные передачи. Таким образом, он установил уникальное достижение. Двукратный MVP стал первым центровым в истории плей-офф НБА с 500+ очками и 100+ передачами за один розыгрыш.

Никола в текущем плей-офф невероятен. Он побил ряд рекордов и оказал огромное влияние на то, что «Денвер» сумел добраться до финала. В нынешнем сезоне серб принял участие в 86 встречах, в которых в среднем набирал 25,7 очка, совершал 12,1 подбора и отдавал 9,9 передачи.

Йокич очень хорош, но его стараний оказалось недостаточно для победы во второй игре с «Хит». Главный тренер «Наггетс» Майк Мэлоун в послематчевом интервью отметил, что остался недоволен некоторыми своими подопечными. Наставник подчеркнул, что они то ли жалели себя, то ли думали, что смогут включиться в нужный момент.

Мэлоун отметил, что в финале плей-офф НБА так играть нельзя. Он признался, что находится в недоумении и разочарован, ведь это не предсезонка или регулярный сезон. Наставник наверняка сделает выводы из неудачи и постарается как можно лучше мотивировать своих подопечных на третий матч.

В первую очередь Мэлоун пообещал отладить игру в обороне. По его мнению, чтобы вернуть преимущество домашней площадки и контроль над серией, дисциплина «Наггетс» должна быть выше всяких похвал. Что ж, посмотрим, удастся ли ему исправить допущенные во второй игре с «Майами» недочёты.

На основании этого есть поводы полагать, что третий матч серии не получится слишком результативным. «Хит» на протяжении всего плей-офф демонстрируют отменную игру в защите. Во втором матче с «Денвером» они грамотно закрывали партнёров Николы Йокича. Сербу слишком часто приходилось брать игру на себя. Вариативность атаки «Наггетс» снижалась.

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Также интересны слова Джимми Батлера. Недавно он признался, что у Йокича элитный уровень игры в обороне. Батлер отметил, что для своих габаритов серб отлично двигается, заставляет соперников колебаться, отлично действует на подборе и быстро начинает атаку. Предлагаем проверить ТМ 216.5 очка за коэффициент 1.78.

Прогноз и ставка на матч НБА «Майами Хит» — «Денвер Наггетс» 8 июня 2023 года

«Майами» демонстрирует показательную игру в обороне на протяжении всего плей-офф. Подопечные Споэльстры очень плотно опекают соперников. Остановить Йокича это не сильно помогает, но в целом ответ на мощную атаку «Наггетс» у «Хит», кажется, есть. В то же время наставник «Денвера» планирует сделать акцент на дисциплине и качестве в защите. Сдаётся, встреча получится не слишком результативной.

Ставка: тотал меньше 216.5 очка за 1.78.

Экспресс с коэффициентом 7.35.

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