«Палмейрас» — «Барселона». Хорошая репетиция для нападающего «Реала»

Вундеркинд наверняка получит игровое время. Пора учиться не любить «Барсу», пусть пока и эквадорскую.

8 июня состоится матч 5-го тура группового этапа Кубка Либертадорес «Палмейрас» — «Барселона» Гуаякиль. Начало игры — в 3:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу бразильцев можно с коэффициентом 1.21. Успех эквадорского клуба оценён в 14.0. Ставки на ничью принимаются за 6.70.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Либертадорес «Палмейрас» — «Барселона» 8 июня 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Палмейрас» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.57, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.40. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00. Поставить на «обе забьют» можно за 2.17.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура группового этапа Кубка Либертадорес «Палмейрас» — «Барселона» (08.06.2023)

В то время как европейские чемпионаты завершились, Кубок Либертадорес только начинает набирать обороты. На 8 июня запланировано семь встреч 5-го тура группового этапа. В одной из них на стадионе «Аллиянс Парк» в Сан-Паулу «Палмейрас» примет «Барселону» из Гуаякиля.

«Палмейрас» не лучшим образом стартовал в Кубке Либертадорес — с поражения в игре с «Боливаром» (1:3), на выезде. Однако он быстро пришёл в себя и набрал замечательный ход. За последние 17 матчей во всех турнирах клуб из Сан-Паулу уступил только один раз — в ответной встрече 1/8 финала Кубка Бразилии «Форталезе» (0:1).

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Так как в первой игре зелёно-белые одержали разгромную победу со счётом 3:0, неудача на них никак не сказалась. К тому же после поражения подопечные Абела Феррейры моментально реабилитировались. Во встрече последнего тура бразильской Серии А они уверенно обыграли «Коритибу» (3:1).

Любопытно, что не получил игрового времени в матче с «Коритибой» молодой талант «Палмейрас» Эндрик. 16-летний нападающий уже является игроком мадридского «Реала», но выступать за «сливочных» он не может в силу неподходящего возраста. Придётся ждать ещё сезон.

Как ни странно, Абел Феррейра выделяет Эндрику совсем мало игрового времени. Нападающий радует результативностью, но тренер отдаёт предпочтение другим футболистам. С одной стороны, наставника можно понять, ведь в будущем он не сможет рассчитывать на вундеркинда. Однако футболисту для прогресса и сохранения кондиций требуется практика. Вряд ли мадридцам это понравится. Как бы не случился регресс.

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В предстоящем матче у Феррейры нет поводов не выпустить Эндрика. В первой встрече «Палмейрас» уверенно обыграл «Барселону» из Гуаякиля, со счётом 2:0. На домашнем стадионе лучше него в текущем розыгрыше бразильской Серии А выступает только лидирующий «Ботафого».

«Барселона» из Гуаякиля не имеет ничего общего с испанской «Барселоной». У неё очень сильно ограничены ресурсы. Единственное, чем «идолы Эквадора» могут похвастаться, так это тем, что они дважды выходили в финал Кубка Либертадорес. Ни одной другой команде страны подобного не удавалось.

Само собой, это не делает чести эквадорскому чемпионату. По уровню он уступает многим другим первенствам. Примечательно, что до финала Кубка Либертадорес «Барселона» из Гуаякиля в последний раз доходила в 1998 году. С тех пор расклад сил изменился отнюдь не в её сторону.

За четыре тура группового этапа текущего розыгрыша Кубка Либертадорес «идолы Эквадора» обыграли только «Боливар» (2:1), причём на домашнем стадионе. Помимо «Палмейраса», уступили они «Серро Портеньо» (1:2) и «Боливару» (0:1).

Шансов пробраться в следующую стадию у «Барселоны» из Гуаякиля практически не осталось. Однако она ещё может побороться за попадание в Южноамериканский кубок. Для этого ей имеет смысл поберечь силы на встречу заключительного тура группового этапа с «Серро Портеньо».

При таком раскладе наилучшим вариантом для ставки, на наш взгляд, выглядит П1 + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.73. За последние девять матчей во всех турнирах дома зелёно-белые лишь раз сыграли вничью. За этот период времени они забили целых 25 мячей.

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Да, для «Барселоны» из Гуаякиля важно как можно меньше пропустить, чтобы разница забитых и пропущенных позволила ей оказаться по итогам группового этапа выше «Серро Портеньо». Однако сдержать мощную атаку зелёно-белых эквадорцам вряд ли удастся. Лучше уж тогда положиться на собственную результативность. С ней более-менее порядок.

Прогноз и ставки на матч Кубка Либертадорес «Палмейрас» — «Барселона» 8 июня 2023 года

«Палмейрас» выглядит явным фаворитом предстоящей встречи. Чаще всего на домашнем стадионе он уверенно громит соперников. С «Барселоной» из Гуаякиля у зелёно-белых не должно возникнуть проблем. Если на выезде они одержали уверенную победу, то дома тем более должны выиграть и забить много голов. Ждём, что проявит себя Эндрик. Футболист «Реала» должен научиться забивать «Барселоне», пусть пока только эквадорской.

Ставка: победа «Палмейрас» и тотал больше 2.5 мяча за 1.73.

Экспресс с коэффициентом 7.35.

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