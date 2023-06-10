Поляки верят в Левандовского, а Бельгия надеется на Тедеско. Расклады в группах Е и F

Уже можно пересмотреть шансы команд на выход в Евро-2024, кто-то уже сыграл по одному, а то и по два матча. 16 июня возобновляются матчи квалификации турнира, а эксперты предлагают варианты ставок на то, кто сможет выйти из группы или какое место займёт по итогам. Рассмотрим расклады в группах Е и F.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Роберт Левандовски вне конкуренции?

Польша не без приключений пробилась в финальную часть ЧМ-2022. Смена тренера в преддверии финала плей-офф квалификации дала о себе знать. Однако бело-красные сумели заполучить пропуск на ЧМ, а на футбольных полях Катара доказали, что оказались на турнире заслуженно. Поляки дошли до 1/8 финала, продемонстрировав свой лучший результат на первенстве планеты с 1986 года.

После чемпионата мира сборную Польши возглавил Фернанду Сантуш. Под руководством португальского специалиста «белые орлы» постараются пробиться на Евро-2024.

Несмотря на слабые выступления в двух матчах квалификации на чемпионат Европы, эксперты высоко оценили шансы поляков. Они предлагают поставить на их победу в группе Е с коэффициентом 2.00. По составу им нет равных, а главным козырем Фернанду Сантуша является форвард «Барселоны» Роберт Левандовски.

В квалификации ЧМ-2022 сборная Чехии заняла третье место в группе с Бельгией и Уэльсом, а в 1/2 финала плей-офф проиграла Швеции (0:1). В совокупности с провальными результатами в Лиге наций руководство взяло курс на омоложение состава.

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Ярослав Шильгавы в стартовых двух турах набрал четыре очка. Чехи сенсационно победили Польшу со счётом 3:1, а также сыграли вничью с Молдавией (0:0). По итогам двух туров чехи возглавляют группу Е, и букмекеры оценивают шансы команды на сохранение первого места коэффициентом 1.90.

Не стоит сбрасывать со счетов Албанию. Её шансы на выход из группы оценивают коэффициентом 2.40. «Горные орлы» продемонстрировали достойный результат в квалификации ЧМ-2022. К отборочному турниру Евро-2024 они подошли с отличным сочетанием опыта и таланта в составе. Томас Стракоша, Мюрто Узуни, Эльсеид Хюсай, Иван Балиу, Кристьян Аслани могут удивить.

Ставка: победа сборной Польши в группе E за 2.00.

Бельгийцы — короли квалификаций

В группе F эксперты не ждут сюрпризов. Сборная Бельгии превосходит соперников в опыте и классе. Она обладает завидным кадровым потенциалом, однако её лучшим результатом является бронза ЧМ-2018 в России.

Доменико Тедеско должен без проблем занимать первое место, и его дебют во главе «красных дьяволов» с разгромной победы над Швецией (3:0) придаёт уверенности в результате. Если бельгийцы займут первое место в группе F, в которой также есть Швеция, Австрия, Эстония и Азербайджан, сыграет коэффициент 1.20.

Австрийцы обладают хорошим подбором игроков, но на международной арене не подкрепляют ожидания болельщиков результатами. Они проходили квалификацию на два последних чемпионата Европы.

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Сборная Австрии выступает под руководством Ральфа Рангника. От немецкого реформатора ожидают прогресса, но провал в Лиге наций, который обернулся вылетом в Лигу В, добавляет скепсиса в оценке шансов на проход в финальный раунд Евро-2024.

Шансы шведов на выход из группы оцениваются в 2.35. Последние годы сборная Швеции ассоциировалась со Златаном Ибрагимовичем. Однако регулярные травмы легенды сборной мотивировали Янне Андерссона следовать курсу на омоложение. В последнем отборочном турнире он полагался на Александера Исака, тестируя с ним в атакующем тандеме Виктора Дьёкереша и Робина Квайсона.

Сине-жёлтые неплохо показали себя в квалификации ЧМ-2022, и, учитывая то, что они выступали на последних шести розыгрышах ЧЕ, недооценивать их не стоит. В составе сборной хватает опытных и классных футболистов.

Ставка: сборная Швеции займёт первое-второе место за 2.35.

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