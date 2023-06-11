Португальцы слишком хороши для конкурентов, а боснийцы мотивированы пробиться на первый ЧЕ в истории.

Криштиану Роналду и Эдин Джеко готовятся к последнему походу. Прогноз на группы I и J

В середине июня продолжатся матчи отборочного турнира к Евро-2024. Далеко не все сборные отстояли статус фаворитов группы, добавив интриги в оценке шансов команд на проход в финальный раунд.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Швейцария вне конкуренции

Группа I в квалификации на Евро-2024 выглядит наиболее интригующей и непредсказуемой. Среди претендентов на путёвку в финальный раунд нет ни одной сборной с приставкой топ. Швейцария — безоговорочный фаворит в борьбе за лидерство, а вот за второе место развернётся борьба.

«Красные крестоносцы» демонстрируют содержательный футбол и имеют сбалансированный состав. У них есть такие спортсмены, как Ян Зоммер, Харис Сеферович и Гранит Джака. Швейцарцы практически безупречно выступили в квалификации на ЧМ-2022.

За восемь туров квалификации на чемпионат мира «крестоносцы» ни разу не проиграли, но в Катаре не смогли раскрыть весь потенциал, уступив Португалии (1:6) в 1/8 финала. Швейцарцы были стабильны, и букмекеры считают их фаворитами в борьбе за первую строчку группы I — коэффициент 1.30.

Кто может создать конкуренцию Швейцарии?

Аналитики рассматривают Румынию одним из претендентов на выход в Евро-2024. «Цыплята» приняли участие лишь в половине из шести последних розыгрышей этого турнира, но дальше группового этапа ни разу не прошли. Однако румыны показали себя с лучшей стороны во время квалификации на ЧМ в Катаре и по кадровой составляющей являются второй силой в группе.

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Сборная Израиля всегда составляла должную конкуренцию в борьбе за путёвки в основной турнир. Бело-синие обладают достаточным кадровым потенциалом, чтобы добиться цели. Молодые футболисты атаки Манор Соломон и Лиэль Абада способны протащить сборную на чемпионат Европы. Букмекеры оценивают шансы израильтян на проход коэффициентом 3.50.

Ставка 1: Израиль выйдет из группы I за 3.50.

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Букмекеры в группе J не видят команд, которые способны навязать португальцам борьбу за лидерство. На победу сборной дают коэффициент 1.11. Следом идёт Босния и Герцеговина, шансы которой на первое место оцениваются коэффициентом 11.0.

На ЧМ-2022 Португалия пробивалась через плей-офф квалификации, проиграв борьбу за лидерство Сербии. В Катаре португальцы прибавляли с каждым матчем, но в 1/4 финала недооценили потенциал Марокко и сенсационно завершили выступление, уступив со счётом 0:1.

Для главной звезды сборной это был тяжёлый период в карьере на фоне ухода из «МЮ» и разногласий с Фернанду Сантушем, из-за которых Криштиану был близок к завершению карьеры в национальной команде.

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После чемпионата мира сборную Португалии возглавил Роберто Мартинес, и кредит доверия от испанского специалиста к Роналду вернул звёздному форварду мотивацию. Криштиану забил 4 из 10 голов в двух матчах квалификации и готов к новым свершениям в карьере.

Эдин Джеко — главная надежда боснийцев

Эксперты считают, что у Боснии и Герцеговины есть шансы если не бросить вызов фавориту группы в борьбе за лидерство, то зацепиться за второе место. «Золотые лилии» испытывают запредельную мотивацию пробиться на первый чемпионат Европы в своей истории.

Нынешний состав сборной — сплав таланта и опыта. От Анеля Ахмедходжича, который вместе с «Шеффилд Юнайтед» поднялся в АПЛ, до Эдина Джеко, выступавшего в составе «Интера» в финале Лиги чемпионов. Последние годы боснийцам не хватало удачи, но в этом отборе у них есть шанс на успех, который оценивается букмекерами коэффициентом 2.00.

Ставка: Босния и Герцеговина выйдет из группы за 2.00.

Экспресс с коэффициентом 8.66.

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