В каком сезоне Овечкин побьёт рекорд Гретцки? Ещё есть силы и время!

Александр Овечкин в 2021 году продлил контракт с «Вашингтоном» до 2026 года. Самым главным в этом контракте были не деньги, а желание «Кэпс» оставить главного претендента на рекорд Гретцки у себя.

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На тот момент у Александра в копилке было 730 шайб, но уже тогда рекорд Уэйна (894 гола) не давал ему покоя. Россиянину нужно было лишь забрасывать по 33 шайбы в каждом следующем сезоне, но он сделал гораздо больше.

Сезон-2020/2021 не задался, лишь 26 шайб. Однако тогда был карантин из-за коронавируса, и сезон попросту не доиграли. Зато сезон-2021/2022 оказался куда более продуктивным — 51 шайба. В минувшем розыгрыше Александр забил 42 гола. На его счету 822 заброшенные шайбы. Осталось 72 гола до рекорда и три года контракта.

Все мысли — о рекорде

После победы в 2018 году в Кубке Стэнли «Кэпиталз» дальше первого раунда не продвинулся. Зато заметно, что клуб стал больше уделять внимания голам Александра. Вся команда нацелена на то, чтобы капитан побил рекорд Гретцки. Впрочем, Овечкин уже превзошёл одно достижение канадца — по числу сезонов с 40+ голами. У него в активе 13 таких серий, тогда как у великого Уэйна — 12.

В сезоне-2023/2024 у «столичных» будет новый тренер — Спенсер Карбери, который и знаком с капитаном. Он отметил, что его главная работа будет заключаться в том, чтобы ставить Александра в ситуации, в которых он сможет успешно себя проявлять. Однако есть небольшие вопросы к клубу.

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Многие эксперты посчитали, что Евгения Кузнецова могут обменять. Уже команду покинул во время регулярки Дмитрий Орлов, который неплохо вписался в игровую концепцию «Бостона». Теперь велика вероятность ухода ещё одного напарника Овечкина, и это может серьёзно ударить по результатам.

Не помешает ли перестройка

Перестройка «Вашингтона» приносит проблемы, но без этого не будет роста. Александр уже получил Кубок Стэнли и побил один из рекордов Гретцки, но он должен закончить ещё одно дело. Однако надо обратить внимание, что по окончании контракта Ови будет 40 лет.

Годы тоже берут своё, хотя и мотивации россиянину не занимать, но в последнем чемпионате он часто отсутствовал из-за травм. Не станет ли это препятствием в дальнейшем? Если капитан сумеет держать планку ещё два сезона в 40+ шайб, то сможет побить рекорд гораздо раньше окончания контракта.

Некоторые источники посчитали, что, возможно, «Вашингтон» сможет обменять Овечкина в том случае, если побить рекорд в составе клуба будет сложно. В таком случае придётся пойти даже на такое, найдя идеальное место для того, чтобы он забивал больше. Однако вряд ли это возможно. Александру будет намного лучше продлить ещё на год контракт, если он не успеет побить рекорд вовремя.

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Мы считаем, что Овечкин вернётся ещё сильнее и сможет в двух следующих сезонах побить рекорд Гретцки. С частыми травмами и проблемами Александр забил 42 гола в предыдущем розыгрыше — это уже показатель.

Ставка: Овечкин побьёт рекорд Гретцки в сезоне-2024/2025 за 2.00.

Экспресс с коэффициентом 8.66.

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