«Тоттенхэм» ошибся с выбором тренера. Почему Постекоглу не задержится надолго?

Несмотря на старания Антонио Конте, «Тоттенхэм» по итогам минувшего сезона остался без еврокубков. Он занял лишь восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Если уж знаменитому итальянскому специалисту не удалось преуспеть со «шпорами», то чего ждать от Постекоглу?

Лучшие прогнозы на сегодня.

Наилучшей кандидатурой на пост главного тренера лилово-белых после ухода Конте выглядел Маурисио Почеттино. Ранее под руководством аргентинца «Тоттенхэм» занимал второе и дважды третье места в АПЛ. Также он доходил до финала Лиги чемпионов, в котором обидно уступил «Ливерпулю».

Однако, к удивлению многих, руководство «шпор» не стало даже пытаться вернуть Почеттино. В итоге Маурисио присоединился к «Челси». Что же из себя представляет мало кому известный Постекоглу, что боссы лилово-белых сделали выбор в его пользу? Давайте разбираться.

Улучшения или в глубокий кризис?

Ангелос обладает не очень богатым тренерским опытом, что невольно хочется ожидать ошибок. До «Тоттенхэма» специалист греческого происхождения из топовых клубов возглавлял только «Селтик». За два года во главе команды из Глазго он дважды выиграл чемпионат Шотландии и Кубок лиги, а также стал обладателем Кубка страны.

В «Селтике» Постекоглу поставил приятный глазу атакующий футбол, но приносил плоды он только на местном уровне. На международной арене подопечные Ангелоса полностью провалились в каждом из сезонов. За шесть туров группового этапа Лиги чемпионов они не побеждали. Вничью сыграли дважды с «Шахтёром» (в обоих случаях 1:1).

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Теперь у Постекоглу в составе больше элитных игроков, но и уровень соперников соответствующий. Велик риск, что Ангелосу попросту не хватит опыта для того, чтобы вывести команду в еврокубки. Конкуренция в АПЛ всегда была очень высокой, но в прошлом сезоне она стала ещё больше.

Многие середняки стали сильнее и успешнее, а лидеры мощно усилились и вышли на новый уровень. Что-то подсказывает, что «Тоттенхэм» наступит на те же грабли, что и «Челси» в прошлом сезоне. Незнакомым с чемпионатом Англии тренерам зачастую требуется немало времени на адаптацию.

Даже у великого сэра Алекса Фергюсона в своё время ушёл не один сезон на освоение в АПЛ, хотя он пополнял состав «Манчестер Юнайтед» в качестве одного из самых перспективных и востребованных наставников. С «Абердином» он достиг колоссальных успехов, в частности на международной арене.

Безусловно, ситуации и времена разные. Однако с тех пор расклад изменился не в пользу наставников. Теперь тренеру в случае провалов в первой половине сезона редко оставляют шансы на реабилитацию и исправление. Вопрос только в том, надолго ли Постекоглу задержится в «Тоттенхэме».

Руководство «шпор» будет кусать локти

Несмотря на то что контракт с Постекоглу рассчитан на четыре года, велика вероятность, что он покинет клуб уже следующей зимой. Дело ещё и в том, что у «Тоттенхэма» не лучшим образом обстоят дела с комплектацией состава. Антонио Конте жаловался, что «шпоры» на несколько лет отстают от других ведущих клубов АПЛ. И далеко не все прошлогодние вложения в состав себя оправдали.

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Ангелосу вряд ли удастся быстро отладить игровые механизмы лилово-белых и выиграть какой-либо трофей. Не исключено, что «шпоры» закончат следующий сезон даже хуже, чем этот. Поставить на то, что Постекоглу не будет главным тренером «Тоттенхэма» в первом матче чемпионата Англии сезона-2024/2025, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.75.

Сдаётся, руководство «Тоттенхэма» будет жалеть о том, что не приложило усилий для возвращения Маурисио Почеттино. Опытный аргентинский специалист наверняка поможет «аристократам» выбраться из чёрной полосы. Скорее всего, следующий сезон они закончат на более высокой позиции, нежели лилово-белые.

Ставка: Постекоглу не будет главным тренером «Тоттенхэма» в первом матче АПЛ сезона-2024/2025 за 2.75.

Экспресс с коэффициентом 8.66.

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