«Вегас» — «Флорида», пятый матч. Стараний Бобровского оказалось мало

14 июня состоится пятый матч финала Кубка Стэнли «Вегас» — «Флорида». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Голден Найтс» в основное время можно с коэффициентом 2.03, а успех «Пантерз» идёт за 3.10. На ничью предлагают поставить за 4.40.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч финала плей-офф НХЛ «Вегас» — «Флорида» 14 июня 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Вегас Голден Найтс» — «Флорида Пантерз» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.76, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.10. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 11.0.

Анализ и прогноз на матч плей-офф НХЛ «Вегас» — «Флорида» (14.06.2023)

В Национальной хоккейной лиге 14 июня всё внимание будет уделено пятому матчу финала Кубка Стэнли. На льду «Ти-Мобайл Арены» пройдёт матч между «Вегасом» и «Флоридой». Первое вбрасывание состоится в 3:00 мск. Счёт в серии 3-1 в пользу «Голден Найтс».

В последнем матче серии подопечные Брюса Кэссиди одержали победу над «Пантерз» (3:2). Чандлер Стивенсон отметился дублем, а победный гол на счету Вильяма Карлссона. Марк Стоун и Николас Хаг отметились ассистентскими дублями.

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Гости к 32-й минуте матча вели со счётом 3:0, но далее хозяева смогли отыграть две шайбы. Сперва Брэндон Монтур забил гол с передачи Александра Баркова, а следом канадец уже ассистировал финну во втором голе. Однако больше Эдин Хилл пропустить не позволил.

В концовке встречи «Флорида» убрала голкипера, но до взятия ворот дело не дошло. Хоккеисты «Вегаса» суммарно за всю игру заблокировали 30 бросков, тогда как хозяева — лишь 15. Плюс «золотые рыцари» провели больше силовых приёмов — 32:21. В остальном команды были равны, но именно в этих небольших отличиях и кроется успех «Вегаса».

Однако снова не обошлось без драк, ведь после финальной сирены соперники устроили массовую потасовку, Брэндон Монтур получил 12 минут штрафа, а Мэттью Ткачук — 14. Главный бомбардир «Пантерз» с 74 минутами штрафа стал 41-м игроком в лиге по этому показателю.

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Вратарские линии были на высоте, обе команды нанесли по 31 броску. У хозяев Сергей Бобровский сделал 28 сейвов, тогда как его визави Эдин Хилл — 29. Вторую встречу подряд играет тотал меньше 5.5 шайбы за матч — во многом благодаря сдержанной обороне. Однако серия на стороне «Вегаса», и он выступит на своём льду.

«Флорида» уже была в похожей ситуации в первом раунде с «Бостоном», но на данный момент соперник не имеет проблем ни в обороне, ни в нападении. Баланс сил, плюс дома «Голден Найтс» проиграли лишь раз за последние пять встреч и в пяти очных матчах на своём льду не уступали «Пантерз» Поэтому чаша весов в пятой игре на стороне хозяев. Проверим их победу за 2.03.

Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ «Вегас» — «Флорида» 14 июня 2023 года

«Флорида» не смогла установить паритет, и серия снова возвращается к «Вегасу». Дома «золотые рыцари» имеют отличные показатели. Счёт в серии 3-1 в их пользу, и «Голден Найтс» остался последний шаг на пути к Кубку Стэнли. Плюс в пяти очных матчах «Пантерз» проигрывали на выезде сопернику. Поэтому проверим победу «Вегаса».

Ставка: победа «Вегаса» в основное время за 2.03.

Экспресс с коэффициентом 8.66.

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