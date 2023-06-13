Вадим Немков — Йоэль Ромеро. Выносливость сделает разницу

В ночь с 16 на 17 июня по московскому времени российский боец ММА Вадим Немков проведёт поединок в полутяжёлом весе против кубинца Йоэля Ромеро. Это будет бой за титул в рамках турнира Bellator 297 в Иллинойсе (США).
Букмекеры считают явным фаворитом россиянина. Поставить на победу Немкова можно с коэффициентом 1.29, а успех Ромеро идёт за 3.90. Ничья маловероятна, на неё предлагают коэффициент 49.00.
Эксперты считают, что бой продлится все пять раундов. Поставить на ТБ 4.5 раунда можно с коэффициентом 1.80, а обратный исход идёт за 1.90.
16 лет — это слишком много
Можно было бы всерьёз порассуждать о шансах кубинца, но будем честны: разница в возрасте в 16 лет не оставляет ему особых иллюзий. Нисколько не умаляя достоинств Немкова.
У Вадима сейчас четыре победы в последних пяти поединках, а пятый — с Кори Андерсоном — признали несостоявшимся из-за столкновения головами. Конечно, Ромеро опасен, он классный борец с мощнейшими ударами. Но если не случится сенсации и Немков грамотно подойдёт к бою тактически — шансов у кубинца не будет.
Бой Мейвезера и Готти завершился потасовкой.
Реванш с Андерсоном порадовал: Немков провёл очень грамотный тактический поединок, явно прибавил в защите. Эти наработки обязательно нужно использовать в поединке с ветераном смешанных единоборств Ромеро.
Когда твоему сопернику 46 — торопиться точно не стоит. Торопиться некуда. Нужно удерживать кубинца на дистанции, активно работать джебом, а уж после третьего раунда, когда силы начнут покидать Ромеро — включаться. Можно подумать и о нокауте в пятом раунде, но здесь всё будет зависеть от хода поединка. Если преимущество Немкова к этому моменту будет очевидным — рисковать не стоит.
Что до Йоэля Ромеро, то кубинский ветеран в свои 46 проводит бои исключительно «из любви к искусству». И, надо сказать, его поединки всегда зрелищны. Бои Ромеро стоит смотреть исключительно из эстетического удовольствия. Чемпион мира и серебряный призёр Олимпиады-2000 в вольной борьбе нашёл свою нишу в ММА. И не борьбой единой. Ромеро прокачал и ударную технику. Будь он ещё лет на 10–15 моложе…
Сейчас же тактика кубинца одна, он практически не меняет её, с кем бы ни дрался. Всплески активности в стойке и перевод соперника в партер. При этом минимум движения. Со слабыми соперниками такой подход вполне себе имеет место быть, но вряд ли это сработает в бою с Вадимом Немковым. Впрочем, расслабляться в поединке с Йоэлем точно не стоит. Он прекрасно понимает, что у него есть два, максимум три раунда, чтобы добиться успеха, поэтому в стартовых раундах будет стараться взвинчивать темп.
Джон Джонс заявил о готовности провести по любым правилам бой с Фьюри.
Ромеро был в нокауте всего однажды, он силён, поэтому есть смысл поставить на то, что бой будет полным и завершится победой Немкова. Скорость и выносливость у него на порядок выше. Да и тактически последние бои Вадим провёл очень грамотно. Рекомендуем ставку на победу Немкова решением. Или на то, что бой будет полным, если в вашей букмекерской конторе ограниченная линия.
Ставка: ТБ 4.5 раунда за 1.65.
Экспресс с коэффициентом 8.66.
Президент UFC сравнил Макгрегора с Хабибом.
Теренс Кроуфорд предостерёг Фрэнсиса Нганну от боя с Деонтеем Уайлдером.
Адесанья: Забит Магомедшарипов — лучший ударник.
Кормье считает, что реванш Махачева и Оливейры станет более конкурентным.
- 13 июня 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 12 июня 2023
-
19:00
-
18:54
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 11 июня 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:00
- 10 июня 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00