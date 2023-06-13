Вадим Немков — Йоэль Ромеро. Выносливость сделает разницу

В ночь с 16 на 17 июня по московскому времени российский боец ММА Вадим Немков проведёт поединок в полутяжёлом весе против кубинца Йоэля Ромеро. Это будет бой за титул в рамках турнира Bellator 297 в Иллинойсе (США).

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры считают явным фаворитом россиянина. Поставить на победу Немкова можно с коэффициентом 1.29, а успех Ромеро идёт за 3.90. Ничья маловероятна, на неё предлагают коэффициент 49.00.

Эксперты считают, что бой продлится все пять раундов. Поставить на ТБ 4.5 раунда можно с коэффициентом 1.80, а обратный исход идёт за 1.90.

16 лет — это слишком много

Можно было бы всерьёз порассуждать о шансах кубинца, но будем честны: разница в возрасте в 16 лет не оставляет ему особых иллюзий. Нисколько не умаляя достоинств Немкова.

У Вадима сейчас четыре победы в последних пяти поединках, а пятый — с Кори Андерсоном — признали несостоявшимся из-за столкновения головами. Конечно, Ромеро опасен, он классный борец с мощнейшими ударами. Но если не случится сенсации и Немков грамотно подойдёт к бою тактически — шансов у кубинца не будет.

Бой Мейвезера и Готти завершился потасовкой.

Реванш с Андерсоном порадовал: Немков провёл очень грамотный тактический поединок, явно прибавил в защите. Эти наработки обязательно нужно использовать в поединке с ветераном смешанных единоборств Ромеро.

Когда твоему сопернику 46 — торопиться точно не стоит. Торопиться некуда. Нужно удерживать кубинца на дистанции, активно работать джебом, а уж после третьего раунда, когда силы начнут покидать Ромеро — включаться. Можно подумать и о нокауте в пятом раунде, но здесь всё будет зависеть от хода поединка. Если преимущество Немкова к этому моменту будет очевидным — рисковать не стоит.

Что до Йоэля Ромеро, то кубинский ветеран в свои 46 проводит бои исключительно «из любви к искусству». И, надо сказать, его поединки всегда зрелищны. Бои Ромеро стоит смотреть исключительно из эстетического удовольствия. Чемпион мира и серебряный призёр Олимпиады-2000 в вольной борьбе нашёл свою нишу в ММА. И не борьбой единой. Ромеро прокачал и ударную технику. Будь он ещё лет на 10–15 моложе…

Сейчас же тактика кубинца одна, он практически не меняет её, с кем бы ни дрался. Всплески активности в стойке и перевод соперника в партер. При этом минимум движения. Со слабыми соперниками такой подход вполне себе имеет место быть, но вряд ли это сработает в бою с Вадимом Немковым. Впрочем, расслабляться в поединке с Йоэлем точно не стоит. Он прекрасно понимает, что у него есть два, максимум три раунда, чтобы добиться успеха, поэтому в стартовых раундах будет стараться взвинчивать темп.

Джон Джонс заявил о готовности провести по любым правилам бой с Фьюри.

Ромеро был в нокауте всего однажды, он силён, поэтому есть смысл поставить на то, что бой будет полным и завершится победой Немкова. Скорость и выносливость у него на порядок выше. Да и тактически последние бои Вадим провёл очень грамотно. Рекомендуем ставку на победу Немкова решением. Или на то, что бой будет полным, если в вашей букмекерской конторе ограниченная линия.

Ставка: ТБ 4.5 раунда за 1.65.

Экспресс с коэффициентом 8.66.

Президент UFC сравнил Макгрегора с Хабибом.

Теренс Кроуфорд предостерёг Фрэнсиса Нганну от боя с Деонтеем Уайлдером.

Адесанья: Забит Магомедшарипов — лучший ударник.

Кормье считает, что реванш Махачева и Оливейры станет более конкурентным.