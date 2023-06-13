Сан-Марино — Казахстан. Магомед Адиев исключит недооценку

16 июня состоится отборочный матч Евро-2024 Сан-Марино — Казахстан. Начало игры – в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу казахстанцев можно с коэффициентом 1.08, а шансы Сан-Марино оцениваются аналитиками в 32.0. Ничья доступна за 10.25.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на отборочный матч Евро-2024 Сан-Марино — Казахстан 16 июня 2023 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.35, а на тотал больше 2.5 мяча – за 1.54. На гол Сан-Марино дают коэффициент 3.50, а гол Казахстана оценивается в 1.01. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 3.62.

Анализ и прогноз на матч квалификации чемпионата Европы Сан-Марино — Казахстан (16.06.2023)

В одном из самых маленьких государств Европы не нашлось места, в котором сборная могла бы сыграть в футбол. Арена под поэтическим названием «Олимпико ди Серравалле» закрылась на реконструкцию, и поэтому отборочный матч грядущего чемпионата Европы Сан-Марино – Казахстан состоится в итальянской Парме.

Маленькая численность населения, отказ от натурализации игроков и любительский статус футбола в Сан-Марино сделали сборную этой страны официально худшей командой мира, если считать за критерий успеха рейтинг.

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Естественно, этот статус подкрепляется результатами в официальных матчах – 16 поражений подряд с общим счётом 1:59. Единственные команды, у которых Сан-Марино смог отобрать очки за последние 20 лет – это Эстония (0:0), Лихтенштейн (0:0) и Гибралтар (0:0). В 110 матчах, сыгранных на этом временном отрезке, команда забила 11 голов.

К чести тренера Фабрицио Костантини, который возглавил Сан-Марино в ноябре 2021 года, команда под его руководством провалила только одну официальную игру, уступив Эстонии — 0:4. Остальные встречи были проиграны со счётом 0:1 и 0:2, хотя в соперниках была не только сопоставимая по силам Мальта, но и достаточно крепкие Северная Ирландия и Словения.

Поэтому сборной Казахстана, несмотря на все её последние успехи, не стоит относиться ко встрече в Сан-Марино как к лёгкой прогулке. Недооценка может дорого обойтись команде Магомеда Адиева. Российский тренер в интервью отдаёт должное сопернику, который очень хорошо и компактно обороняется. Он уверен, что придётся постараться, чтобы взломать такую насыщенную защиту.

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Адиев тренирует Казахстан только один год, но многого успел достичь. Под его руководством «ястребы» вышли в дивизион B Лиге наций и неплохо начали отбор на Евро-2024. В первом домашнем матче Казахстан принимал Словению и вёл в счете до 47-й минуты, но два пропущенных мяча обернулись поражением — 1:2.

Игра 2-го тура с Данией прославила Казахстан на всю футбольную Европу. По итогам первого тайма казалось, что фаворит увезёт лёгкую победу, но затем подгоняемая своими трибунами казахстанская команда сотворила одну из самых громких сенсаций в своей истории, отыграв два мяча и вырвав победу со счётом 3:2 в заключительные 20 минут встречи.

Костяк команды составляют игроки национального чемпионата. Из западной Европы приехал только защитник Ян Вороговский. Кроме того, в ростере сборной есть пять футболистов РПЛ, среди которых выделяются защитники Нуралы Алип из «Зенита» и Марат Быстров из «Химок», а также полузащитник Бактиёр Зайнутдинов.

Последний на днях стал обладателем Кубка России, однако в матче Суперфинала с «Краснодаром» он был заменён на 73-й минуте, и эта замена была вынужденной. Так что участие лидера Казахстана в ближайшем матче пока под вопросом.

Как мы уже отметили выше, Сан-Марино, несмотря на свой «карликовый» футбольный статус, так просто не сдаётся. Казахстану стоит готовиться взламывать насыщенную оборону соперника, что редко доводится делать игрокам из этой страны. Поэтому поставим на победу Казахстана и тотал меньше 2.5 мяча за 3.04.

Прогноз и ставка на матч Евро-2024 Сан-Марино — Казахстан 15 июня 2023 года

Сан-Марино – официально худшая сборная в мире, но в последнее время победы над этой командой даются уже не так легко, как раньше. Казахстан в последнее время умеет приятно удивлять, но ближайшая встреча лёгкой прогулкой не будет. Поэтому победу гости добудут, но на град голов рассчитывать не стоит.

Ставка: победа Казахстана и тотал меньше 2.5 мяча за 3.04.

Экспресс с коэффициентом 8.66.

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