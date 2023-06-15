Греция – Ирландия. Эван Фергюсон набирается опыта

16 июня 2023 года состоится матч квалификации Евро-2024 Греция – Ирландия. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекерская контора «Фонбет» отдаёт преимущество хозяевам: поставить на победу греков можно с коэффициентом 2.20. Шансы ирландцев оценены в 3.65. Заключить пари на ничью предлагается за 3.15.

Лучшие прогнозы на Евро-2024.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Евро-2024 Греция – Ирландия 16 июня 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча Греция – Ирландия не будет результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 2.55, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.55. Ставки на то, что греки победят со счётом 1:0, принимаются за 6.50 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Европы Греция – Ирландия (16.06.2023)

Отборочный турнир Евро-2024 возобновится в пятницу. На стадионе в Афинах встретятся соперники по группе В — Греция и Ирландия.

Греки начали свою отборочную кампанию с разгрома Гибралтара со счётом 3:0 в марте, а Ирландия потерпела поражение от Франции (0:1) в своём стартовом матче. Командам досталась очень сложная группа, поэтому важно набирать очки в каждом следующем матче и постараться дать отпор фаворитам – Франции и Нидерландам.

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Греция подходит к пятничному матчу с беспроигрышной серией из двух встреч. Среди них та самая победа над Гибралтаром и ничья в товарищеской игре с Литвой (0:0). Если посмотреть на картину в целом, то греки проиграли только один из пяти последних матчей во всех соревнованиях, одержав две победы и дважды сыграв вничью.

Что ещё лучше, «пиратский корабль» уступил только в 2 из 10 последних встреч, победив в пяти из шести игр Лиги наций в прошлом году. Стоит также отметить, что Греция выиграла каждый из четырёх последних отборочных матчей чемпионата Европы, поэтому она будет уверена в победе над Ирландией.

Что касается ирландцев, то в своём первом матче они пытались удержать Францию, но в итоге потерпели поражение со счётом 0:1. До этой игры сборная победила Мальту (1:0) и Латвию (3:2).

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Греция и Ирландия встречались друг с другом три раза. «Пиратский корабль» одержал две победы со счётом 1:0, а в 2002 году сборные сгоняли безголевую ничью.

В состав Греции вошли такие футболисты, как защитник «Ливерпуля» Константинос Цимикас, а также нападающий «Атланты Юнайтед» Георгиос Якумакис. Тренер Ирландии Стивен Кенни вызвал в сборную Лиама Скэйлза и Джека Тейлора, а также высоко оценённого молодого игрока «Брайтона» Эвана Фергюсона.

Пятничный матч обещает быть напряжённым, ведь встречаются две равные по силам команды, а значит, мы можем рассчитывать на ничейный результат.

Мы прогнозируем, что Греция и Ирландия не забьют в Афинах. Коэффициент на точный счёт 0:0 в букмекерской конторе «Фонбет» составляет 6.00. Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Ставка: ничья со счётом 0:0 за 6.00.

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