Муслим Салихов — Николас Далби. Король Кунг-Фу перезагрузился

Россиянин хочет замахнуться на трофей в 39 лет. Шансы есть!

18 июня состоится поединок в полусредней весовой категории, в котором померяются силами известный по прозвищу Король Кунг-Фу именитый российский спортсмен Муслим Салихов и Николас Далби. Удастся ли самому титулованному ушу-саньдисту мира победить временного чемпиона Cage Warriors в полусреднем весе?

Лучшие прогнозы на сегодня.

Когда бой Муслим Салихов — Николас Далби

Бой в полусреднем весе между Муслимом Салиховым и Николасом Далби состоится 18 июня 2023 года в Лас-Вегасе, на стадионе «UFC Apex» (США).

Во сколько начало боя Салихов — Далби

Предполагается, что поединок между Муслимом Салиховым и Николасом Далби начнётся не раньше 4:00 мск 18 июня 2023 года.

По какому каналу покажут бой Салихов — Далби

В прямом эфире поединок можно посмотреть на телеканалах «Матч!» и «Матч Боец».

Коэффициенты букмекеров на бой Муслим Салихов — Николас Далби

Эксперты считают фаворитом Муслима Салихова. Ставки на победу россиянина принимаются с коэффициентом 1.47. Шансы Николаса Далби оценили коэффициентом 2.80. Также эксперты предлагают сделать ставки на ничью – за 60.0.

Прогноз на бой Муслим Салихов — Николас Далби

Муслим Салихов является единственным обладателем титула «Короля Кунг-Фу» не китайского происхождения. Всего он провёл 221 бой, правда, 199 из них по правилам кикбоксинга. В смешанных единоборствах статистика следующая: 22 поединка, 19 побед.

Салихов обладает очень богатым опытом выступлений, но физическая форма постепенно начинает ухудшаться из-за возраста. В предпоследнем бою 39-летний спортсмен уступил занимающему 15-ю строчку официального рейтинга UFC в полусреднем весе китайцу Ли Джинлиангу. После неудачи он решил сменить команду.

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Работа с новым тренером вдохновила Салихова. В последнем бою он уверенно и эффектно нокаутировал Андре Фиальо. Муслим провёл показательный бой. Однако стоит учесть, что уровень соперника был не очень велик. Да и надолго ли ему хватит вдохновения?

Сам Король Кунг-Фу признался, что готов к большим боям. Он подчеркнул, что хочет выйти на победную серию и устроить забег за титулом. Не поздно ли, в 39 лет? В предстоящем бою Муслима не ждёт лёгкая прогулка. Далби неоднократно по ходу карьеры проявлял невероятный характер и силу воли.

Несмотря на возникшую из-за неудачных выступлений депрессию и проблемы с алкоголем, Далби сумел вернуться в UFC и выдал впечатляющую серию. За последние пять боёв в UFC он уступил только Тиму Минсу. Победил Алекса Оливейру, Даниеля Родригеса, Клаудио Сильву и Варлея Алвеса.

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В плане техники и опыта Николас сильно уступает Салихову. На профессиональном уровне он провёл только 29 боёв (включая один бой по правилам кикбоксинга). При этом победы одержал датчанин лишь в 22 из них. Также было пять поражений. На одно станет больше?

В то же время Далби пребывает в хорошей физической форме. Последний бой он провёл сравнительно недавно — в конце января текущего года. Сдаётся, предстоящий поединок получится насыщенным событиями и примерно равным. Хотя больше всё же верится в успех Короля Кунг-Фу.

На что ставить?

Далби — отнюдь не слабый боец. Он обладает хорошими физическими показателями, в частности выносливостью. Стоит отметить, что датчанин за всю историю не проиграл но одного боя нокаутом. Велика вероятность, что и в грядущем поединке он уступит решением.

Для Муслима Николас является, пожалуй, самым подходящим соперником для набора формы. Россиянин мастеровитее и гораздо опытнее. Посмотрим, насколько сильно его воодушевит смена команды. Может, россиянину и правда удастся позариться на трофей на закате карьеры. Поставить на то, что Салихов выиграет по очкам, можно за 2.65.

Ставка: победа Муслима Салихова по очкам за 2.65.

Экспресс с коэффициентом 6.86.

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