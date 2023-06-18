В Хорватию отказываются верить, а зря! Испанию и де ла Фуэнте ждёт провал

18 июня состоится матч финала Лиги наций Хорватия — Испания. Наконец-то определится победитель этого турнира и у хорватов есть реальный шанс выиграть его. Сможет ли самая недооценённая сборная прыгнуть выше головы и обыграть испанцев?

Лучшие прогнозы на сегодня.

Кто фаворит?

Эксперты «Фонбет» считают фаворитом Испанию и предлагают поставить на неё за 2.06. Успех хорватов оценён экспертами в 4.20. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу испанцев. Поставить на него можно в букмекерской конторе «Фонбет» с коэффициентом 7.00. А всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч финала Лиги наций Хорватия — Испания (18.06.2023)

На 18 июня запланирована финальная встреча Лиги наций, в которой на стадионе «Де Кёйп» в Роттердаме (Нидерланды) померяются силами Хорватия и Испания. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

В последний раз Хорватия и Испания встречались в 1/8 финала Евро-2020. Тогда победу одержала «красная фурия». Однако для этого ей потребовалось приложить немало усилий. К 85-й минуте «шашечные» проигрывали 1:3, но затем они проявили характер и довели дело до дополнительного времени. На большее энергии не хватило.

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С тех пор многое изменилось в пользу хорватов. Златко Далич провёл работу над ошибками и нашёл за счёт чего можно чаще претендовать на медали. Наставник сделал ставку на надёжность в обороне и не прогадал. Не всегда его подопечные демонстрируют красивый футбол, но это стабильно приносит результат.

За счёт отменной игры в защите сборная Хорватии выиграла бронзовые медали ЧМ-2022. Хотя интересно другое — в 1/4 финала турнира она совершила одну из самых громких сенсаций, обыграв Бразилию (1:1, по пенальти 4:2). Одним из главных героев встречи стал Доминик Ливакович.

Молодой голкипер очень сильно прибавил за последние несколько лет. Он улучшил все свои навыки, в частности умение отражать пенальти. Благодаря его стараниям хорваты за последние пять матчей группового этапа Лиги наций не потерпели ни одного поражения при всего одной ничьей. И это при том, что в соперниках были Дания, Франция и Австрия.

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В полуфинале «пламенные» обыграли сборную Нидерландов (4:2 ДВ). Встреча вполне могла закончиться их победой в основное время, но оранжевые сравняли счёт в компенсированное ко второму тайму время. Точку поставил Лука Модрич. Сначала он отметился результативной передачей, которую превратил в гол Бруно Петкович, а затем забил сам, с пенальти.

Обладатель «Золотого мяча» провёл один из лучших матчей в карьере. Помимо ранее упомянутых результативных действий, он заработал пенальти. Многолетний лидер «шашечных» пребывает в шикарной форме. Всё ведёт к тому, что он выиграет Лигу наций.

В отличие от Хорватии, Испания переживает не лучшие времена. Одна из самых сильных сборных тяжело переносит смену поколений. На ЧМ-2022 она проявила себя отнюдь не лучшим образом. «Красная фурия» сумела обыграть только Коста-Рику (7:0), а также зацепиться за ничью с Германией (1:1). После этого она проиграла Японии (1:2) и Марокко (0:0, по пенальти 0:3).

Провал на мундиале в Катаре привёл к тому, что в Испании произошла смена главного тренера. Луис Энрике был отправлен в отставку. Его должность занял Луис де ла Фуэнте. На данном этапе его кандидатура никого не радует. Вопросы есть как по игре, так и к результатам.

Под руководством де ла Фуэнте испанцы провели три встречи. Сначала они разгромили на домашнем стадионе Норвегию (3:0), затем уступили Шотландии (0:2), и, наконец, победили Италию (2:1). Результаты неплохие, но выиграла «красная фурия» во встречах с норвежцами и итальянцами не без везения.

«Свёрла» могли сравнять счёт и переломить ход игры. Шансы на камбэк сохранялись у них вплоть до 84-й минуты, пока не забил Хоселу. Кстати, принёс победу своей команде 33-летний нападающий и в игре с итальянцами. Он отметился забитым мячом на 88-й минуте (через четыре минуты после появления на поле).

Но долго ли Хоселу будет выручать де ла Фуэнте? Если бы не отменённый из-за миллиметрового офсайда гол итальянцев на 21-й минуте, испанцы, скорее всего, остались бы без финала Лиги наций, а наставник был бы уволен. Сообщается, что де ла Фуэнте и его методами недовольны футболисты, а также королевская федерация футбола Испании.

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При таком раскладе в победу хорватов верится больше. Правда, не факт, что они выиграют в основное время. В конце концов, это финал, и «красная фурия» опасна в любой форме. Поставить на победу «пламенных» в Лиге наций можно с коэффициентом 2.70 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Хорватия — Испания 18 июня 2023 года

У сборной Испании состав свежее и сильнее, но в последнее время она менее стабильна, чем Хорватия. Частые поражения, появляющаяся время от времени безыдейность в атаке, а теперь ещё и де ла Фуэнте. Златко Далич возглавляет «шашечных» намного дольше. Тренер «пламенных» давно отладил качественную игру на результат и выиграл множество медалей. Не хватает только золота, но думается это вот-вот будет исправлено. На победу Хорватии в Лиге наций дают 2.70 в «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: Хорватия выиграет Лигу наций за коэффициент 2.70.

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