Турция — Уэльс. Урок от армян не был усвоен

Валлийцы в последнем матче проиграли Армении со счётом 2:4, но так и не станут надёжнее обороняться.

19 июня состоится матч 4-го тура квалификации на Евро-2024 Турция — Уэльс. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу турок можно с коэффициентом 1.90, а шансы валлийцев оценены в 4.50. Заключить пари на ничью можно за 3.50.

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Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2024 Турция — Уэльс 19 июня 2023 года

Букмекеры считают, что встреча Турция — Уэльс не будет результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.18, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 1.73. На гол турок предлагают поставить за 1.25, а если забьют валлийцы — сыграет 1.60. Ставки на обе забьют принимаются с коэффициентом 2.03.

Анализ и прогноз на матч квалификации Евро-2024 Турция — Уэльс (19.06.2023)

Матч 4-го тура группового этапа квалификации ЧЕ-2024 Турция — Уэльс состоится в городе Самсун на стадионе «Самсун 19 Майис». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

Под руководством Штефана Кунца «лунные звёзды» миновали отбор на ЧМ-2022, финишировав на втором месте. В плей-офф квалификации дальше их не пустила Португалия (1:3).

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Турция также уверенно выступила в Лиге наций. Четыре победы и одна ничья в шести турах позволили «лунным звёздам» вернуться в дивизион В. Неплохо турки стартовали в отборе Евро-2024, обыграв Армению (2:1) и Латвию (3:2), но уступили Хорватии (0:2). Класс соперников сыграл ключевую роль.

Роберт Пейдж не может рассчитывать на лидера Уэльса Гарета Бэйла, который закончил карьеру и занялся гольфом. В квалификации Евро-2024 команда учится играть без него, следуя курсу на омоложение состава. Аарон Рэмси, реанимировавший карьеру в «Ницце», взял на себя роль лидера и капитана.

Текущий ростер сборной Уэльса представлен преимущественно футболистами из английских чемпионатов. Лишь Аарон Рэмси и Итан Ампаду выступают за его пределами. Примечательно, что ни одному футболисту не удалось со своими клубами пробиться в еврокубки по итогам текущего сезона. Это многое говорит о классе «драконов».

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Уэльс неплохо стартовал в квалификации Евро-2024, набрав четыре очка по итогам матчей с Хорватией (1:1) и Латвией (1:0). Валлийцы за счёт уверенных действий в верховых единоборствах продемонстрировали безупречную игру при розыгрыше стандартов, которые в совокупности с контратаками помогают Роберту Пейджу добиваться результата.

Турция играет в атакующий футбол. Подопечные Штефана Кунца лишь раз за последние 20 матчей покинули поле без забитого мяча и только в шести встречах сохранили ворота в безопасности. Уэльс хорош в контратакующей игре и опасен при розыгрыше стандартов. Мы рекомендуем присмотреться к ставке на обе забьют за 2.03.

Прогноз и ставки на матч квалификации Евро-2024 Турция — Уэльс 19 июня 2023 года

Конкуренты в борьбе за пропуск на Евро-2024 мотивированы добиться победы. Турция постарается реализовать фактор родных стен, действуя активнее в атаке. Уэльс попробует подловить соперника на ошибке. Учитывая, что лишь в 4 из 20 последних встреч валлийцы не смогли забить, рекомендуем ставку на обе забьют за 2.03.

Ставка: обе забьют за 2.03.

Экспресс с коэффициентом 7.15.

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