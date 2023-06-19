Экспресс на Евро-2024 с коэффициентом 8.46: Кейн в ударе, Мбаппе не спешит

Если англичане готовы выносить соперников, то французам достаточно победы в один или два мяча.

Продолжаются матчи квалификации ЧЕ-2024, и на 19 июня запланировано большое количество событий в этом турнире. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 8.46 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Лучшие прогнозы на Евро-2024.

Прогноз на матч Евро-2024 Англия — Северная Македония

Сборная Англии продолжает уверенное выступление в квалификации. В последней встрече она разгромила Мальту – 4:0. Автором одного из голов стал Трент Александер-Арнольд, который оправдал доверие тренера. Не подвёл и Гарри Кейн – форвард «Тоттенхэм» забил 56-й мяч за сборную.

Сборная Украины на днях сильно испортила настроение футболистам Северной Македонии. Те вели в счёте 2:0, но в итоге проиграли. Это поражение стало для македонцев четвёртым в шести последних официальных матчах, а единственные победы были одержаны над совсем слабыми Мальтой (2:1) и Гибралтаром (4:0). После поражения от Украины македонцам будет очень трудно собраться на игру в Манчестере. Ставим на тотал больше 2.5 мяча за 1.50.

Прогноз на матч Евро-2024 Северная Ирландия — Казахстан

В последнем матче сборная Северной Ирландии на выезде уступила Дании (0:1), хотя заслуживала ничьей. Уже в добавленное время ирландцы сравняли счёт, но гол отменили после вмешательства VAR. Это поражение стало для команды шестым в последних 10 матчах.

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Казахстан под руководством Магомеда Адиева продолжает сохранять хорошие шансы на квалификацию на Евро-2024. Ранее российский тренер уже вывел «ястребов» в дивизион B Лиги наций, а в марте этого года привёл Казахстан к победе над Данией – 3:2. Однако та игра была в Астане, в то время как на чужих полях Казахстану намного сложнее.

К матчу с Северной Ирландией казахстанская команда готовится в хорошем настроении после победы над Сан-Марино (3:0). У неё практически нет кадровых проблем. Восстановился от небольшого повреждения полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов, который стал автором третьего гола в минувшей встрече. Это матч двух равных команд, но если Северная Ирландия находится в глубоком кризисе, то Казахстан — на подъёме. Поставим на то, что гости как минимум не проиграют за 2.35.

Прогноз на матч Евро-2024 Франция – Греция

У Франции, как и предполагалось, не возникает никаких проблем с выходом на Евро. Единственного соперника, который мог поспорить за первую строчку в группе, вице-чемпионы мира уже обыграли со счётом 4:0. Все остальные, включая и сборную Греции, вряд ли смогут что-то противопоставить команде Дешама, хотя ирландцы пытались и даже были близки к ничьей.

Греки со своей обороной будут далеко не самым простым соперником, проблема в том, что играть им на выезде, и тут команда Густаво Пойета может рассчитывать в лучшем случае на ничью. В гостях греки играют не лучшим образом, и голы даются им с трудом.

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Французы же, даже имея в атаке Килиана Мбаппе, не всегда забивают много. Для победы фаворитам хватит и одного-двух голов, а больше греки не пропускали давно. Сами гости вряд ли забьют, так как бóльшую часть времени будут думать про оборону. Немного рискованный вариант, но с хорошим коэффициентом – ставка на тотал меньше 2.5 мяча за 2.40.

Экспресс на матчи 19 июня

Ставка 1: тотал больше 2.5 мяча в матче Англия — Северная Македония за 1.50.

Ставка 2: Казахстан не проиграет Северной Ирландии за 2.35.

Ставка 3: тотал меньше 2.5 мяча в матче Франция – Греция за 2.40.

Общий коэффициент: 1.50 Х 2.35 Х 2.40 = 8.46.

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