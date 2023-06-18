Беларусь — Косово. Белорусы дождутся первых очков?

«Белые крылья» потеряли концентрацию и три очка в матче с Израилем. Дальше отступать некуда.

19 июня состоится матч 4-го тура квалификации ЧЕ-2024 Беларусь — Косово. Начало – в 21:45 мск. Эксперты «Фонбет» уже сделали прогноз, они считают фаворитами номинальных гостей: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.72. Победа белорусов оценивается в 4.96. На ничью дают коэффициент 3.70.

Лучшие прогнозы на Евро-2024.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2024 Беларусь — Косово 19 июня 2023 года

Аналитики считают, что матч Беларусь — Косово не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.17, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.74. Если забьют белорусы, сыграет коэффициент 1.66. Гол сборной Косова доступен с коэффициентом 1.18. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.03 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч ЧЕ-2024 Беларусь — Косово (19.06.2023)

Среди отборочных матчей ЧЕ-2024, которые пройдут в понедельник 19 июня, есть несколько интересных и интригующих встреч. Например, в Будапеште встретятся Беларусь и Косово. Арбитр даст стартовый свисток в 21:45 мск. В группу I, помимо них, вошли Швейцария, Румыния, Израиль и Андорра. После трёх туров белорусы замыкают таблицу с нулём очков.

Наставник сборной Беларуси лишён преимущества своего поля. Команда проводит встречи на нейтральной территории в Будапеште. Во многом из-за отсутствия поддержки болельщиков «белые крылья» провалили начало отбора на Евро-2024. Три поражения – от Швейцарии (0:5), Румынии (1:2) и Израиля (1:2) – нанесли серьёзный психологический удар.

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Тем не менее в минувшем туре Беларусь была в шаге от победы. Сборная вела со счётом 1:0 в матче с Израилем до 85-й минуты, когда потеря концентрации защитниками привела к нарушению правил в штрафной и пенальти. Футболисты Израиля сравняли счёт, а затем на кураже выиграли матч со счётом 2:1.

Георгий Кондратьев сумел в минувшей встрече найти новые тактические ходы для команды. Его подопечные довольно уверенно оборонялись большую часть встречи и держали стройность в прессинге. Достаточно вернуть психологическую уверенность – и «белые крылья» точно взлетят.

В свою очередь, футболисты Косова подхватили «ничейный синдром». В трёх матчах квалификации ЧЕ-2024 номинальные гости не могут победить. С Израилем и Андоррой зафиксирован счёт 1:1, а в минувшем туре состоялась нулевая ничья с Румынией.

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Тренерский штаб Косова под управлением Алена Жиресса придерживается оборонительной расстановки 4-2-3-1. В нападении работает Ведат Мурики, который провёл минувший сезон в составе испанской «Мальорки». Вот только создают голевые моменты номинальные гости с большим трудом.

За креатив в атаке отвечают центральные полузащитники Флоран Муслия и Берсант Целина. Им явно не хватает взаимопонимания, и вряд ли оно появится за оставшееся до начала матча время. Белорусы наверняка постараются воспользоваться этой слабостью соперника.

Сборная прижата к стенке — очередное поражение просто обнулит все их шансы на выход в ЧЕ-2024. В минувшей игре было много позитивных моментов. Достаточно держать концентрацию до финального свистка и точно выполнять установки Кондратьева, чтобы не проиграть. Рекомендуем обратить внимание на ставку Беларусь не проиграет за коэффициент 2.13 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Прогноз и ставки на матч ЧЕ-2024 Беларусь — Косово 19 июня 2023 года

Пока сборная Беларуси не сумела набрать очки в отборе на Евро-2024. Проблемы с позиционным нападением и слабая защита заставят Кондратьева сконцентрироваться на обороне, выжидая ошибки соперника. Если номинальные хозяева будут в игре до финального свистка арбитра, то вполне могут не уступить Косову. Беларусь не проиграет за 2.13 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

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