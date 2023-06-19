Исландия — Португалия. По такому Роналду все скучали

Знаменитый нападающий не забил в игре с боснийцами, но проявил себя как командный игрок. Этого не хватало.

20 июня состоится матч 4-го тура квалификации ЧЕ-2024 Исландия — Португалия. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу португальцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.37. Успех исландцев оценён экспертами в 9.10. Ставки на ничью принимаются за 5.10.

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Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧЕ-2024 Исландия — Португалия 20 июня 2023 года

Букмекеры считают, что матч Исландия — Португалия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.87. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.08. Поставить на «обе забьют» можно за 2.12.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура квалификации ЧЕ-2024 Исландия — Португалия (20.06.2023)

Клубный футбол взял паузу, уступив место матчам квалификации на ЧЕ-2024. На 20 июня запланировано 11 встреч 4-го тура группового этапа. В одной из них на стадионе «Лаугардалсвёллур» в Рейкьявике сборная Исландии примет Португалию. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

В трёх турах квалификации ЧЕ-2024 исландцы обыграли только Лихтенштейн (7:0). В двух других встречах они уступили — Боснии и Герцеговине (0:3) и Словакии (1:2). Последняя встреча наиболее интересна, ведь руководил в ней «викингами» норвежский специалист Оге Харейде.

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Он сменил на посту Арнара Видарссона, который от слова совсем не справлялся со своими обязанностями. За последние 16 матчей во всех официальных турнирах во главе с Видарссоном «викинги» добыли только три победы, причём все они были одержаны во встречах с одним из главных аутсайдеров — Лихтенштейном.

На исправление оставленной Видарссоном разрухи у Харейде наверняка уйдёт немало времени. Оге высококлассный специалист. Он обладает богатым опытом работы со скандинавскими командами. 69-летний тренер дважды выигрывал с разными командами чемпионат Швеции, а также Дании и Норвегии. Кроме того, он когда-то руководил сборной Дании — довольно успешно.

Однако освоение в исландской национальной команде у Харейде пока что идёт неудовлетворительно. Первый блин получился комом. Несмотря на то что встреча проходила в Исландии, «викинги» проиграли словакам по владению мячом, нанесли меньше ударов в створ и подали почти в пять раз меньше угловых.

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Португалия добыла куда более впечатляющие результаты в трёх турах отборочного турнира Евро-2024, чем Исландия. Сначала она разгромила Лихтенштейн (4:0) и одержала крупную победу в матче с Люксембургом (6:0). Затем победила Боснию и Герцеговину (3:0).

Игра с боснийцами примечательна тем, что не отметился результативными действиями лидер команды Криштиану Роналду, выступающий за клуб из Саудовской Аравии «Аль-Наср». Впрочем, нельзя сказать, что обладатель пяти «Золотых мячей» провёл неудачный матч.

Роналду создал несколько классных моментов, а также принял участие в двух голах. В первом он отметился предголевой передачей. Во втором он грамотно дезориентировал оборону боснийцев, предоставив свободное пространство Бруну Фернандешу. Хавбек идеально воспользовался этой возможностью.

Именно такого Криштиану Роналду Португалии не хватало на чемпионате мира в Катаре. После назначения Роберто Мартинеса на должность главного тренера Криштиану воодушевился и снова стал неотъемлемой частью национальной команды. Улучшились его взаимодействие и взаимопонимание с партнёрами по сборной.

Реализуй Диогу Жота и Жоау Феликс созданные Роналду моменты, а также забей Бруну Фернандеш в концовке при выходе «один на один», и сборная Португалии могла бы победить боснийцев с крупным счётом. Благодаря Мартинесу её атакующая мощь возросла ещё сильнее. Хотя связано это и с индивидуальным прогрессом нападающих «команды избранных».

Заметно прибавили молодой талантливый форвард «Милана» Рафаэл Леау, ставший победителем Лиги чемпионов в составе «Манчестер Сити» атакующий полузащитник Бернарду Силва и не только. Поставить на то, что португальцы одержат победу с форой (-1.5), можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00.

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На нынешнюю «команду избранных» хочется делать самые смелые прогнозы. У неё шикарные глубина и качество состава. Плюс наконец-то появилась гармония. Всё функционирует как надо. Пока что уровень соперников не очень велик. Мартинес может смело наигрывать комбинации и наращивать атакующую мощь.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧЕ-2024 Исландия — Португалия 20 июня 2023 года

Сборная Исландии выглядит явным аутсайдером. Смена главного тренера наверняка отразится на ней благоприятно, но новому наставнику предстоит проделать огромное количество работы. Пока что «викинги» не представляют большой угрозы. За последние 19 матчей во всех турнирах они выиграли только трижды. Португалия намного сильнее и успешнее. Важно, что сработались Роналду и Роберто Мартинес. «Команда избранных» теперь действительно является командой, где один за всех и все за одного.

Ставка: победа Португалии с форой (-1.5) за коэффициент 2.00.

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