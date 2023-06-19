Болгария — Сербия. Драган Стойкович не торопит Влаховича

Душан может спокойно долечиваться, потому что в матче с болгарами не будет никаких проблем.

20 июня состоится отборочный матч Евро-2024 Болгария – Сербия. Начало – в 21:45 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу сербов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.51. Успех болгар оценивается в 6.65. На ничью дают коэффициент 4.20.

Лучшие прогнозы на Евро-2024.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2024 Болгария — Сербия 20 июня 2023 года

Букмекеры считают, что матч Болгария – Сербия не будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.01, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.84. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.80. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.13. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.09.

Анализ и прогноз на отборочный матч Евро-2024 Болгария — Сербия (20.06.2023)

Сборной Сербии повезло с жеребьёвкой, ведь ей попались вполне проходимые соперники. Однако даже скромная Литва может создать проблемы, если хорошо постарается. В такой компании та же Болгария могла претендовать на выход из группы, но она буквально сразу испортила себе статистику, набрав всего одно очко в трёх турах.

Сербы начали гораздо лучше и одержали две победы подряд. С шестью очками они возглавляют таблицу. Сначала они обыграли Литву, а потом Черногорию (оба раза со счётом 2:0). В июне для гостей это будет первый официальный матч. Несколько дней назад они провели товарищескую встречу со сборной Иордании, выиграв со счётом 3:2.

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Драган Стойкович не взял на контрольный матч лучшего бомбардира Митровича. Вместо этого он решил посмотреть Джордже Йовановича и Деяна Йовелича. Второй даже забил дебютный гол за сборную, а затем ещё один, записав на свой счёт дубль. Впервые был вызван Никола Чумич из «Войводины».

Вполне возможно, что кто-то из них начнёт матч с Болгарией в основе. Душан Влахович закончил сезон с небольшой травмой и на товарищескую игру не попал даже в запас. Впрочем, на результативность сербов это вряд ли сильно повлияет, у них очень мощная полузащита, а болгары плохо обороняются.

Хозяева находятся в продолжительном кризисе. Они не смогли выйти из третьего по силе дивизиона Лиги наций, вчистую проиграв грузинам. В отборе на чемпионат мира болгары стали предпоследними в группе, опередив лишь Литву. В квалификации они занимают последнюю строчку, не сумев обыграть даже тех же литовцев.

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Младен Крстаич имеет в своём распоряжении очень скромный подбор игроков, в основном представляющих команды чемпионата страны. Сильных сторон у его сборной нет, разве что пропускает она не очень много и старается быть неуступчивой на поле, но сербов этим не удивить.

После провала на чемпионате мира команда Драгана Стойковича выиграла все четыре матча в этом году. Слишком серьёзных соперников у неё не было, но тенденция всё равно хорошая. Как и результативность, ведь в каждой из игр гости забивали не менее двух мячей. Атака у них мощная!

Начало отбора и две сухие победы должны были порадовать сербских болельщиков, их сборная показала, что иногда может быть надёжной в обороне. Если с болгарами получится отыграть в том же ключе, то гости добудут очередную уверенную победу. Есть смысл присмотреться к ставке на победу Сербии с форой (-1.5).

Прогноз и ставки на отборочный матч Евро-2024 Болгария — Сербия 20 июня 2023 года

Игра болгар не впечатляет даже в не самой сложной группе. Они располагаются на последней строчке. Сербия держит достойный уровень и старается не сбавлять обороты. Драган Стойкович понимает, что нужно как можно быстрее исправиться после провала в Катаре. О выходе на Евро-2024 даже говорить не стоит, других целей гости перед собой не ставят.

Ставка: победа Сербии с форой (-1.5) за 2.47.

Экспресс с коэффициентом 14.76.

Прогноз на матч Эстония — Бельгия с коэффициентом 2.46.

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