«Флуминенсе» — «Атлетико Минейро». Халк поздравит Сколари с назначением

22 июня состоится матч 11-го тура чемпионата Бразилии «Флуминенсе» — «Атлетико Минейро». Начало игры — в 3:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Флуминенсе» можно с коэффициентом 2.33. Успех «Минейро» оценён экспертами в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Бразилии «Флуминенсе» — «Атлетико Минейро» 22 июня 2023 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Бразилии «Флуминенсе» — «Атлетико Минейро» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.43. Поставить на «обе забьют» можно за 1.92.

Анализ и прогноз на матч чемпионат Бразилии «Флуминенсе» — «Атлетико Минейро» (22.06.2023)

22 июня запланировано шесть встреч 11-го тура бразильской Серии А. Отдельное внимание уделим игре между «Флуминенсе» и «Атлетико Минейро», которая пройдёт на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро. Стартовый свисток прозвучит в 3:30 мск.

«Флуминенсе» располагается на пятой строчке с 17 очками за 10 игр. Клуб одержал пять побед при двух ничьих. С аналогичной статистикой на шестой строчке находится «Гремио». В 10-м туре «Флуминенсе» в гостях упустил победу с «Гоясом» (2:2). До этого подопечные Фернандо Диниза Силвы обыграли дома «Ред Булл Брагантино» (2:1).

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У «Флуминенсе» в составе есть экс-игрок «Реала» Марсело — пятикратный победитель Лиги чемпионов. Последним его клубом был «Олимпиакос», но он вернулся в клуб, с которого всё начиналось. Участия в последней встрече он не принимал из-за травмы.

«Флуминенсе» на групповом этапе Кубка Либертадорес проиграл две последние встречи, но всё равно клуб идёт первым в группе D. Однако сразу пять футболистов не сыграют из-за травм в 11-м туре, и это плохо.

«Атлетико Минейро» в Серии А располагается на четвёртом месте с 18 очками. Команда одержала пять побед при трёх ничьих за 10 туров. Недавно клуб заключил контракт с новым тренером — Луисом Фелипе Сколари. Его последним местом работы был бразильский «Атлетико Паранаэнсе».

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Под его руководством в 2002 году сборная Бразилии стала чемпионом мира. Послужной список у наставника огромный, что обязательно должно помочь клубу в дальнейшем. Плюс в составе есть Халк, который недавно забил победный мяч в матче группового этапа Кубка Либертадорес с «Альянса Лима» (1:0).

Благодаря этой победе клуб располагается на второй строчке группы G с девятью очками, а от лидирующего места отстаёт на одно очко. В недавней игре Серии А команда выиграла у «Крузейро» (1:0), а победу снова принёс гол Халка. Он забил со штрафного почти с середины поля! У него семь очков за девять игр.

Соперники по чемпионату идут весьма неплохо, но статистика очных игр на стороне гостей. За 22 встречи у «Атлетико Минейро» восемь побед, при пяти у «Флуминенсе». Девять раз стороны сыграли вничью. Однако у гостей последние матчи радуют, и смена тренера должна повлиять на результаты.

В 7 из 10 последних очных встреч команды забивали друг другу и в целом по составу выглядят неплохо. Плюс к этому добавим ставку на то, что гости не проиграют. Всё-таки ударная мощь Халка и новый тренер с огромным опытом сделают своё дело. Ставки на то, что «Атлетико Минейро» не проиграет и обе забьют, принимаются за 2.75.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Бразилии «Флуминенсе» — «Атлетико Минейро» 22 июня 2023 года

Гости показывают неплохой футбол. Халк держится в отличной форме и забивает голы, плюс у руля новый главный тренер в лице Сколари. Поэтому преимущество будет на стороне «Атлетико Минейро», но легко им не будет. Как минимум на гол хозяева наиграть смогут. Поэтому ставим на то, что гости не проиграют и обе забьют за 2.75.

Ставка: «Атлетико Минейро» не проиграет и обе забьют за 2.75.

Экспресс с коэффициентом 14.76.

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